SPECIAL: Letzte Chance für echte Schnäppchen - Cyber Week bei beyerdynamic

Der Countdown läuft: Letzte Chance für beste Preise! Nur noch bis morgen Abend, 05. Dezember, läuft die Cyber Week-Aktion bei beyerdynamic und hält attraktive Rabatte auf zahlreiche Produkte und ganz besondere Deal-Highlights bereit. Teilweise sind Artikel bereits ausverkauft und aufgrund der begrenzten Stückzahlen ist schnell sein nun Pflicht!

Im gesamten Aktionszeitraum, noch bis einschließlich 05.12. werden weiterhin neue, attraktive Deal-Highlights (auch im Outlet) hinzukommen. Ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich, denn die Stückzahlen sind sehr begrenzt.

Bis zu 50% lassen sich auf ausgewählte Produkte sparen, einige davon sind exklusiv nur bei beyerdynamic im Online-Shop zu haben und viele Angebote sind noch zum aktuellen Bestpreis erhältlich! Wie immer lohnt sich bei beyerdynamic der Blick ins Outlet mit vielen reduzierten Angeboten als B-Ware. Wer es individuell mag, konfiguriert sich einen Manufaktur-Kopfhörer nach Maß und erhält auch hier attraktive 20% Nachlass. On Top gibt es ab einem Warenkorbwert von 199 Euro den Beat BYRD in Orange als Gratis-Kopfhörer. Wer sich für einen Amiron wireless oder Amiron wireless copper entscheidet, erhält zudem ein Gratis Tidal Abo!

beyerdynamic DT 990 PRO Black Edition

Der DT 990 PRO in der limitierten Black Edition zählt zu den attraktivsten Angeboten der beyerdynamic Cyber Week-Aktion. Für nur 129 Euro statt 159 Euro ist der offene Studio-Kopfhörer erhältlich, der sich perfekt zum professionellen Abmischen, Mastern und Editieren eignet. Akustisch ist er höchst performant und begeistert sowohl mit klarer Struktur und Präzision im Bassbereich als auch mit transparenten Höhen und besonders fein aufgelösten Mitten. Weiche, ohrumschließende Velours-Ohrpolster und eine robuste, aber ebenfalls komfortabel gepolsterte Federstahl-Bügelkonstruktion garantieren maximalen Tragekomfort und perfekten Sitz. Der DT 990 PRO Black Edition wird in Heilbronn handgefertigt und ist für den harten, ausgiebigen Einsatz zuhause oder im Musikstudio erste Wahl.

beyerdynamic Team TYGR

Ein unschlagbares Team aus dem offenen Gaming-Kopfhörer TYGR 300 R und dem flexiblen USB-Mikrofon FOX! Mit seinem authentischen und detailreichen Studio-Sound sorgt der TYGR 300 R für ein einzigartiges Gaming-Erlebnis mit kristallklarer Präzision und einer sehr räumlichen Kulisse bei jeder Lautstärke. Dank seines geringen Gewichts in Kombination mit den komfortablen Materialien an Kopfband und Ohrpolster bietet er auch bei längeren Gaming-Sessions optimalen Sitz und hohen Tragekomfort. Das USB-Mikrofon sorgt währenddessen für die perfekte Sprachaufnahme und ist hierfür mit einer Großmembran-Kondensatorkapsel ausgestattet. Für Podcast-Producer und Streamer stehen praktische Zusatzfunktionen bereit. Das Team TYGR ist noch bis zum 05.12. für 239 Euro statt 349 Euro erhältlich.

beyerdynamic Aventho wireless

Der Aventho wireless ist ein On-Ear-Kopfhörer, der auf drahtlose Audiosignalübertragung via Bluetooth setzt und für hohe Klangqualität dabei sowohl den aptX HD-Codec als auch AAC unterstützt. Angenehme, klare Höhen und ein kräftiger Bassbereich werden mit ausgewogenen, detailreichen Mitten kombiniert. Der praktische Kopfhörer lässt sich problemlos zusammenfalten und macht auch unterwegs mit 30 Stunden Akkulaufzeit eine exzellente Figur. Die rechte Hörerschale beherbergt neben den Bedienelementen auch das hochwertige Freisprechmikrofon, dass bei Telefonaten und Video-Calls ausgezeichnete Dienste leistet. Weiche Ohrpolster, ein exakt austarierter Anpressdruck, der schwingungsarme Bügel aus gestrahltem Edelstahl und die optimale Passform sind für einen hervorragenden Tragekomfort der On-Ears verantwortlich.

beyerdynamic MMX 300

Mit dem MMX 300 hat beyerdynamic ein echtes High-End Gaming-Headset im Sortiment. Jahrzehntelange Erfahrungen im Kopfhörer- und Mikrofon-Bau kommen hier zusammen. Das Ergebnis: ein perfekt sitzendes, ohrumschließendes Headset mit maximaler Präzision und Ortungsgenauigkeit, um Bewegungen der Gegner blitzschnell an den Kopfhörer-Träger zu übermitteln. Außerdem ein rauscharmes Kondensator-Mikrofon mit glasklarer Stimmenerfassung. Selbst bei rasanter Gaming-Action übermittelt das MMX 300 die Stimme zuverlässig und stets verständlich an die Mitspieler. Die exzellenten Klangeigenschaften genießt man natürlich auch bei Musikwiedergabe: ein kraftvolles Fundament, hohe Detailauflösung und enorme Räumlichkeit bietet das Produkt u.a. bei jedem Pegel. Ambitionierte Gamer, die auf hohe Sprachqualität ebenso Wert legen wie auf hohe akustische Kompetenz, kommen am beyerdynamic MMX 300 nicht vorbei. Schon gar nicht, wenn der Preis sich auf 222 Euro statt 299 Euro beläuft.

LAGOON ANC Explorer

Der LAGOON ANC ist nur noch in der Version "Explorer" erhältlich, das Modell "Traveller" ist bereits ausverkauft. Schnell sein lohnt sich hier also ganz besonders! Der Bluetooth-Kopfhörer ist ein wahres Universaltalent und bringt für qualitativ hochwertige Audiosignalübertragung sowohl die Unterstützung des aptX HD-Codecs als auch AAC mit. Außerdem steht die MOSAYC-Klangpersonalisierung per MIY App zur Verfügung, um selbst das letzte Quäntchen an Performance herauszukitzeln und die Klangwiedergabe perfekt auf die individuellen Bedürfnisse des Anwenders anzupassen. Trotz aktiver Geräuschunterdrückung hält der Kopfhörer bis zu 24 Stunden durch - ohne kann man das Ladegerät selbst übers Wochenende getrost daheimlassen: 45 Stunden spielt der LAGOON ANC so am Stück. Als sehr praktisch hat sich das Light Guide System erwiesen. Lichtleiter im Inneren der Gehäuseschalen dienen als innovatives User-Interface. Der LAGOON ANC Explorer ist bei beyerdynamic für 149 Euro statt 299 Euro erhältlich.

beyerdynamic T1 (B-Ware)

Der Over-Ear-Kopfhörer für audiophile Ansprüche! Schlicht, aber sehr elegant wirkt der in Heilbronn handgefertigte beyerdynamic T1 und bietet mit schräg angeordneten Tesla-Treibern ein sehr räumliches, gleichzeitig aber hochpräzises und harmonisches Klangbild. Mit hoher Natürlichkeit und Wärme sowie einem satten Fundament offeriert der HiRes-Audio-zertifizierte Kopfhörer eine Atmosphäre "wie auf einem Live-Konzert". Nicht nur akustisch spielt er in der obersten Liga, auch die Verarbeitung ist exzellent. Der Gehäusedeckel ist aus lackiertem Edelstahl und mit einem schicken Lochmuster versehen, dass durch die offene Bauweise des Kopfhörers bedingt ist. Die Gabelgelenke sind aus gebürstetem, eloxiertem Aluminium hergestellt und garantieren neben einer schicken Optik auch eine hohe Robustheit. Die Ohrpolster, die zum Teil aus Memory Foam bestehen, garantieren maximalen Tragekomfort. Das Deckmaterial besteht aus atmungsaktivem, sehr weichem Velours, das Kopfband ist aus Alcantara gefertigt. High-End-Technik gibt es noch bis einschließlich 05.12. bei beyerdynamic für nur 749 Euro statt 999 Euro.

