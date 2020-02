SPECIAL: KEF präsentiert neue hochwertige Einbaulautsprecher

Einbaulautsprecher kommen auch in Deutschland immer mehr in Mode. Nach der kürzlich angekündigten Einführung des Ci3160REF-THX erweitert KEF sein hochwertiges Angebot an Einbaulautsprechern um weitere vielseitige Ci-Lautsprecher; darunter die runden Einbau-Lautsprecher Ci130QRfl und Ci160RR-THX und den quadratischen Ci130QSfl.

Ci3160REF-THX

Rückseite des neuen Wandeinbaulautsprechers

Abdeckgitter

Der Ci3160REF-THX ist ein neuer, THX-zertifizierter Wandeinbaulautsprecher und der kleinere Bruder des Flaggschiff-Einbaulautsprechers Ci5160REF-THX. Trotz geringerer Größe soll er akustisch überzeugen: Mit grandioser Dynamik, hervorragender Pegelfestigkeit und einer atmosphärisch dichten Räumlichkeit.

Er verfügt über zwei 160 mm Tieftöner und den KEF 125 mm Uni-Q-Treiber, welche in einer 11 mm starken, gebürsteten und schwarz eloxierten Aluminiumfront positioniert sind, wobei der Uni-Q-Treiber und der Shadow Flare die "KEF Foundry Edition" in elegantem Kupfer ergänzen. Der KEF Uni-Q-Treiber ist eines der Weltbesten Koaxial-Chassis, der Hochtöner sitzt im Interesse bestmöglicher Gruppenlaufzeiten im Zentrum des Mitteltöners.

Deckeneinbaulautsprecher Ci160RR-THX

Frontansicht

Der Ci160RR-THX ist ein neuer THX-zertifizierten Deckeneinbaulautsprecher, de durch klaren Klang und eine weitläufige Räumlichkeit überzeugen soll. Der Ci160RR-THX verfügt über ein 160 mm Uni-Q-Treiber mit Z-Flex-Gummisicke, der eine breite Klangbühne schafft, den "Sweet Spot" erweitert und dadurch die Positionierung erleichtert. Der Ci160RR-THX ist somit vielseitig im modernen Heimkino einzusetzen und kapituliert auch bei hohem akustischen Anspruch nicht. Gerade im Segment der Lautsprecher für den Deckeneinbau gibt es auch sehr viele äußerst einfach konzipierte Modelle, die höchstens akustische Grundbedürfnisse erfüllen.

Der Ci160RR-THX erweitert insgesamt die Vielseitigkeit der Ci-R-Serie, welche nun aus zwei Wandeinbaulautsprechern (Ci5160RL-THX und Ci3160RL-THX), drei Deckeneinbaulautsprechern (Ci200RS-THX, Ci200RR-THX und Ci160RR-THX) und einem passenden Subwoofer (Ci3160RLb-THX) besteht. So werden äußerst vielseitige Heimkinosystemoptionen geboten, die einen natürlichen, vollen und kräftigen raumfüllenden Klang bieten.

KEF Ci130QSfl

Frontansicht mit "halbem" Gitter (zur Veranschaulichung)

Ci130QRfl

Frontansicht

Als zusätzliche Erweiterung des Einbaulautsprecher-Produktportfolios stellt KEF die ersten "Flush Mount"-Lautsprecher vor, womit KEF die eigene Philosophie "Verstecke deine Lautsprecher, nicht deinen Sound" auf die nächste Stufe hebt. Der quadratische Ci130QSfl und der runde Ci130QRfl sind mit dem KEF typischen Uni-Q-Treiber ausgestattet, der einen 130 mm Mitteltöner und einen 19 mm Hochtöner mit Tangerine Waveguide kombiniert. Die völlig rahmenlosen Lautsprecher werden mit einer lackierbaren Magnet-Frontblende geliefert und sind diskret und dennoch leistungsstark, dass praktisch jede klangliche Anforderung souverän erfüllt werden kann.

Die KEF Einbaulautsprecher definieren sich als eine Art „Chamäleon des Klangs“ und stellen somit die ultimative Allround-Lösung dar. Ganz gleich, ob High-End-Heimkino Konfigurationen oder Multiroom-Systeme im ganzen Haus: Die Einbaulautsprecher von KEF besitzen die Fähigkeit, sich nahtlos in jedes Interieur einzufügen. Als ein perfekter Mix aus Design und technologischem Können, bietet die Serie absolute Flexibilität in Verbindung mit hochauflösender Klangqualität. Gerade die Reference-Topmodelle besitzen durch die extreme akustische Präzision, die enorme Pegelfestigkeit und die verbauten Hightech-Komponenten eine Ausnahmestellung auf dem Markt.

Nun zum Abschluss die Hauptmerkmale in der Übersicht.

Ci3160REF-THX Hauptmerkmale:

Neuester Uni-Q Treiber der 11. Generation mit einem 125 mm Mitteltöner und einem 25 mm Hochtöner mit Tangerine Waveguide

Zwei 160 mm Bass-Treiber mit einer belüfteten Magnetanordnung sowie einer Schwingspule aus Aluminiumdraht, die eine außergewöhnliche leichte aber feste und stabile Membran antreibt

Computermodellierte Frequenzweichen und hochwertige Komponenten für geringe Verzerrungen im gesamten Frequenzspektrum, die auf separaten Platinen montiert sind, um das Übersprechen zu minimieren

11 mm tiefe Front aus eloxiertem Aluminium zur Vermeidung unerwünschter Resonanzen

THX Ultra Zertifizierung

Vergoldete Lautsprecheranschlüsse

Ci160RR-THX Hauptmerkmale:

Uni-Q Treiber mit 160 mm Mitteltöner und 25 mm Hochtöner, mit Tangerine seWaveguide

Ultra-dünne Front für eine nahtlose Integration in die Wand

lackierbare/streichbare Front und Frontblende

Spezielle Behandlung der Front zum Schutz vor UV-Schäden

Magnt-Frontblende um unerwünschte Schwingungen zu minimieren

Vergoldete Lautsprecheranschlüsse

Einfache Installation

THX Ultra Zertifizierung

IP64 zertifiziert

Ci130QS/QRfl Hauptmerkmale:

Uni-Q Treiber mit 130 mm Tief-Mitteltöner Treiber und 19 mm Hochtöner, mit Tangerine Waveguide und Z-flex Sicke

Flush Mount Installation – rahmenloses Design ermöglicht eine nahtlose Integration in die Wand oder Decke

Leicht in die Verputzarbeiten integrierbar

Für Sicherheit und einfache Installation wird die Frontblende durch einen starken Magneten befestigt und kann passend zu jedem Dekor lackiert werden.

Federunterstützte Lautsprecher-Klemmanschlüsse

Verfügbar in rundem (Ci1301Rfl) und quadratischem (Ci130QSfl) Format

Preise:

Ci3160REF-THX - THX® Certified Ultra Einbaulautsprecher, UVP: 7.500 €

Ci5160REF-THX - THX® Certified Ultra Einbaulautsprecher, UVP: 10.000 €

Ci160RR-THX - THX® Certified Ultra Einbaulautsprecher, UVP: 600 €

THX® Certified Ultra Einbaulautsprecher, UVP: 600 € Ci130QSfl – Flush mount speaker (quadratisch), UVP: 400 €

Flush mount speaker (quadratisch), UVP: 400 € Ci130QRfl – Flush mount speaker (rund), UVP: 400 €

Verfügbarkeit der neuen Komponenten: ab April 2020

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Philipp Kind

Datum: 10. Februar 2020

