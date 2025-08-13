SPECIAL: KEF LS50 und LS50 Wireless II in zwei neuen Farben

13.08.2025 (Carsten Rampacher)

KEF LS50 und KEF LS50 Wireless II sind wahre Lautsprecher-Ikonen, die nun in zwei neuen Farben erhältlich sind: Moss Green und Sand Shell heißen die elegant wirkenden Ausführungen.

Cf63b97a 81b6 4769 87a0 Cf3870799ad9

LS50 Wireless II in Sand Shell

10b3baf5 766e 461f 8515 1152eebbe56d

LS50 Meta in Moss Green

Wir hatten beide Lautsprecher, den passiven LS50 Meta und den aktiven LS50 Wireless II, auch im Test:

Natürlich finden sich die beiden hervorragenden Schallwandler auch direkt bei KEF:

Anzeige

Wir können für beide Boxenpaare, die über KEFs revolutionäre Meta-Absorptionstechnologie für einen reinen, klaren Hochtonbereich und das Uni-Q-Chassis modernster Generation verfügen, nur eine dicke Empfehlung aussprechen. Dank des Punktschallquellenprinzips des koaxialen Uni-Q-Chassis, bei dem der Hochtöner zentral im Mittel-/Tieftontreiber liegt, kommen alle Schallanteile absolut zeitgleich beim Hörer an. 

Der passive LS50 Meta beeindruckt mit seiner Pegelfestigkeit und der enormen Dynamik, zugleich detailliert er fein und klingt angenehm sowie homogen. Man sollte durchaus einen kräftigen Verstärker dazu kombinieren, dann kann der LS50 Meta seine Qualitäten voll entfalten.

Das aktive Boxenset LS50 Wireless II kommuniziert drahtlos untereinander, und zwar in bis zu 96 kHz/24-Bit. Verstärker in Class AB-Konfiguration für den Hochtonbereich und in Class D-Version für Mitten und Bässe setzen zusammen 380 Watt pro Box (100W Hochton, 280W Mittel-/Tiefton) frei. Umfangreiche Streamingoptionen, unter anderem TIDAL Connect, Spotify Connect, Roon ready, Apple AirPlay 2 und Google Chromecast, sowie eine KEF-eigene App, die über zahlreiche Audioeinstellungen verfügt, sind ebenso an Bord wie eine umfangreiche Anschlussbestückung, unter anderem mit HDMI-eARC. Hier noch einige Aufnahmen in den neuen Farben:

4c291794 Dc45 4a72 A602 A5e7dc1c0808

Bedienelemente LS50 Wireless II, Moss Green

2a26387f E6fe 4abe 81ad 31ae172fabca

Bedienelemente LS50 Wireless III Sand Shell

Ac9e6083 0243 4f5b Beae 4a364775f9a5

Detail hinten LS50 Wireless II Moss Green

Anzeige

Ad7eb1e1 F5cb 4887 B760 1e0a57b6c029

LS50 Wireless II, Rück- und Vorderseite (Rückseite der Masterbox), Sand Shell

Eec6675d 9f03 43b8 85b1 Ce7dbec01c8b

Rückseite Slave-Box, LS50 Wireless II Sand Shell

Ab5f0d1d 7d74 4d39 96a7 46d8b7109c29

Rückseite Slave-Box LS50 Wireless II, Moss Green

Dc770c3d 2a8d 47d7 A752 838216cd41d0

Uni-Q-Chassis, LS50 Wireless II

Anzeige

0b7c87fa Ad45 4f63 B567 80ca78197079

LS50 Meta, Sand Shell

10b3baf5 766e 461f 8515 1152eebbe56d

LS50 Meta, Moss Green

E6a68b37 Cce2 4e77 8895 0f751ba46a09

LS50 Meta von hinten und von vorne in Sand Shell

B7844f03 0616 4e6b 9ab4 7e71067d52db

LS50 Meta in voller Schönheit in Moss Green

 

569a4296 B6ca 4cb5 Bf41 A1511ec45f23

Detail LS50 Meta, Moss Green

Anzeige

D8fbcda2 9e85 4dd7 Bd80 7a4ec22db043

Detail LS50 Meta, Sand Shell

Special: Carsten Rampacher
Fotos: KEF
Datum: 13. August 2025

Anzeige


Tags:


Alle aktuellen Tests auf AREA DVD
Privacy Manager
  ZURÜCK