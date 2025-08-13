SPECIAL: KEF LS50 und LS50 Wireless II in zwei neuen Farben

KEF LS50 und KEF LS50 Wireless II sind wahre Lautsprecher-Ikonen, die nun in zwei neuen Farben erhältlich sind: Moss Green und Sand Shell heißen die elegant wirkenden Ausführungen.

LS50 Wireless II in Sand Shell

LS50 Meta in Moss Green

Wir hatten beide Lautsprecher, den passiven LS50 Meta und den aktiven LS50 Wireless II, auch im Test:

Natürlich finden sich die beiden hervorragenden Schallwandler auch direkt bei KEF:

Wir können für beide Boxenpaare, die über KEFs revolutionäre Meta-Absorptionstechnologie für einen reinen, klaren Hochtonbereich und das Uni-Q-Chassis modernster Generation verfügen, nur eine dicke Empfehlung aussprechen. Dank des Punktschallquellenprinzips des koaxialen Uni-Q-Chassis, bei dem der Hochtöner zentral im Mittel-/Tieftontreiber liegt, kommen alle Schallanteile absolut zeitgleich beim Hörer an.

Der passive LS50 Meta beeindruckt mit seiner Pegelfestigkeit und der enormen Dynamik, zugleich detailliert er fein und klingt angenehm sowie homogen. Man sollte durchaus einen kräftigen Verstärker dazu kombinieren, dann kann der LS50 Meta seine Qualitäten voll entfalten.

Das aktive Boxenset LS50 Wireless II kommuniziert drahtlos untereinander, und zwar in bis zu 96 kHz/24-Bit. Verstärker in Class AB-Konfiguration für den Hochtonbereich und in Class D-Version für Mitten und Bässe setzen zusammen 380 Watt pro Box (100W Hochton, 280W Mittel-/Tiefton) frei. Umfangreiche Streamingoptionen, unter anderem TIDAL Connect, Spotify Connect, Roon ready, Apple AirPlay 2 und Google Chromecast, sowie eine KEF-eigene App, die über zahlreiche Audioeinstellungen verfügt, sind ebenso an Bord wie eine umfangreiche Anschlussbestückung, unter anderem mit HDMI-eARC. Hier noch einige Aufnahmen in den neuen Farben:

Bedienelemente LS50 Wireless II, Moss Green

Bedienelemente LS50 Wireless III Sand Shell

Detail hinten LS50 Wireless II Moss Green

LS50 Wireless II, Rück- und Vorderseite (Rückseite der Masterbox), Sand Shell

Rückseite Slave-Box, LS50 Wireless II Sand Shell

Rückseite Slave-Box LS50 Wireless II, Moss Green

Uni-Q-Chassis, LS50 Wireless II

LS50 Meta, Sand Shell

LS50 Meta, Moss Green

LS50 Meta von hinten und von vorne in Sand Shell

LS50 Meta in voller Schönheit in Moss Green

Detail LS50 Meta, Moss Green

Detail LS50 Meta, Sand Shell

Special: Carsten Rampacher

Fotos: KEF

Datum: 13. August 2025