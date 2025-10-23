SPECIAL: KEF Aktivlautsprecher-Set Coda W - Tradition und Moderne perfekt vereint

Neu von KEF - wir haben bereits kurz berichtet - kommt das in fünf Farben lieferbare Coda W-Ensemble für 899 EUR, das aus zwei minimalistisch-attraktiv gestalteten, kompakten Lautsprechern besteht und den erfolgreichen Weg der Briten auf dem Gebiet moderner, im Trend liegender aktiver Lautsprecher-Sets fortsetzen wird. KEF selbst sieht Coda W schon bei der Markteinführung als "nodernen Klassiker".

Der Coda W All-in-one-Lautsprecher orientiert sich an seinem Vorgänger und verbessert ihn durch moderne Erweiterungen, z.B. auch dadurch, dass direkt ein Plattenspieler angeschlossen werden kann. Für Freude modernen Streamings Bluetooth an Bord.

Richtig gutes Design, wie man es von KEF kennt - hier in Burgundy

Inspiriert wurde das attaktive Set von der originalen Coda Lautsprecherserie, die High-Fidelity-Sound um einiges massentauglicher machte, so KEF. Coda W verbindet nun im Jahr 2025 die enorme akustische Präzision von KEF mit einem hohen Maß an Benutzerfreundlichkeit.

Coda W wäre kein typischer KEF-Lautsprecher, wenn nicht hochentwickelte Technologie der britischen Lautsprecher-Manufaktur aus Maidstone, GB, enthalten würde. Kernstück des Coda W Lautsprechers ist ein koaxialer 13-cm-Uni-Q®-Treiber der 12. Generation, der mit seinem außergewöhnlich präzisen akustischen Timing überzeugen kann - dank seines Arbeitsprinzips als Punktschallquelle, bei der der Hochtöner im Zentrum des Tief-/Mitteltöners sitzt.

Anzeige



200 Watt Leistung - hier in Titanium

Doch was nutzt das beste Chassis ohne die entsprechende ""Kraft im Hintergrund". Hier sind potentielle Sorgen gänzlich unbegründet, denn das Coda W-Ensemble offeriert eine kombinierte Systemleistung von 200 Watt. Haupt- und Sekundärlautsprecher sind mit jeweils eigenen Verstärkern für Hochtöner und Tieftöner ausgestattet, um aus den kompakten Gehäusen einen räumlich dichten, lebendigen Klang zu ermöglichen. Zugleich. Gleichzeitig wurde die Music Integrity Engine® – perfekt aufeinander abgestimmte, proprietäre DSP-Algorithmen von KEF – speziell auf die Bedürfnisse der Coda W angepasst, um die Leistung durch ausgezeichnete Klangintegrität und Detailtreue noch weiter zu verbessern.

Aufgrund Bluetooth® 5.4 aptX Adaptive beeindruckt die Coda W durch sauberen Klang mit geringer Latenz für ein zeitgemäßes Hörvergnügen, tadellose Klarheit und eine stabile Verbindung. Der Codec aptX Lossless™ unterstützt eine Auflösung in CD-Qualität von bis zu 16 bit/44,1 kHz.

Uni-Q-Chassis - ein echter KEF-Lautsprecher, hier in Moss Green

Uni-Q-Chassis der Variante in Nickel Grey

Lautsprecher-Paar in Nickel Grey

Anzeige



Klassisch analoger Sound ist für die Coda W ebenfalls kein Problem. Der Lautsprecher ist daher mit Plattenspielern kompatibel und verfügt praktischerweise über einen integrierten Phono-Vorverstärker, der eine direkte Verbindung mit vielen Plattenspielern möglich macht – ohne zusätzliches Equipment. Bei Plattenspielern mit integriertem Phono-Vorverstärker unterstützt Coda W auch den RCA-Eingang (LINE) und punktet so mit Flexibilität bei unterschiedlichen Konfigurationen.

Coda W bietet aber noch weitere Verbindungsoptionen. Dank HDMI ARC-Anschlussmöglichkeiten nimmt Coda W ganz einfach Kontakt mit dem Smart-TV auf. Mit dem USB-Type-C-Eingang zeigt sich Coda W für Notebook oder PC Audio empfänglich und unterstützt hochauflösendes Audio-Decoding mit bis zu 24 Bit/192 kHz. Noch mehr Flexibilität offerieren weitere zusätzliche Eingänge für Cinch sowie optische Quellen wie CD-Player, Blu-ray-Player oder Spielkonsolen.

Oberer Bereich mit Logo bei der Variante in Midnight Blue

Zudem ist Coda W mit einem eigenen Subwoofer-Ausgang für eine problemlose Verbindung zu einem kompatiblen Subwoofer von KEF ausgestattet. Das optionale kabellose KW1-Subwoofer-Adapterset garantiert darüber hinaus eine flexible Positionierung und eine kabellose Verbindung.

Anzeige



Zu handhaben isr das Coda-System äußerst komfortabel. Es überzeugt durch intuitive Bedientasten, mit denen schnell auf alle wichtigen Funktionen zugegriffen und die Audioquelle gewechselt werden kann. Zudem ist Coda W kompatibel zur KEF Connect App. Mittels dieser ist es möglich, EQ-Voreinstellungen entsprechend der Quelle und den jeweiligen Präferenzen zu treffen, die Lautsprechereinstellungen zu verwalten oder Firmware-Updates durchzuführen.

Das ganze Paket an Klangqualität und Funktionsvielfalt sieht zudem glänzend aus. Coda W besticht durch minimalistische Eleganz mittels klarer, gerader Linien und dezenten Details. Die attraktive Silhouette verbindet den Charme vergangener Zeiten mit modernen Attributen und fügt sich nahtlos in nahezu jedes Wohnambiente.

Nochmals alle fünf Farben

Dafür, dass das KEF-Lautsprecherpaar immer passt, sorgen fünf sorgfältig ausgewählte Farben: Vintage Burgundy, Nickel Grey, Moss Green, Midnight Blue und Dark Titanium.

Ein drei Meter langes Inter-Lautsprecher-Kabel wird mitgeliefert. Für maximale Flexibilität ist die Coda W weiterhin mit dem optionalen acht Meter langen C-Link-Kabel kompatibel, das eine individuelle Lautsprecheraufstellung garantiert, die jeder Raumkonfiguration gerecht wird. Für eine erhöhte Aufstellung sowie optimale Hörhöhe ist es möglich, die Coda W zusätzlich mit dem optionalen stabilen SQ1-Standfuß zu kombinieren.

Anzeige



Alles Wichtige in Kürze

13-cm-Uni-Q-Treiber der 12. Generation für akkuraten, kristallklaren Sound

Music Integrity Engine® (MIE) mit den proprietären DSP-Algorithmen von KEF für verbesserten Klang und Detailtreue

Plug & Play-Konnektivität für nahezu alle Plattenspieler (Cinch-Verbindung (Phono) mit integriertem Phono-Vorverstärker)

Bluetooth® 5.4 aptX Adaptive™ für hochwertiges Audio mit geringer Latenz

aptX Lossless™-Unterstützung für Auflösung in CD-Qualität von bis zu 16 bit/44,1 kHz über Bluetooth

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten für Fernseher, Desktop-PC und mehr (USB-C, HDMI ARC, optisch, Cinch (Line), Subwoofer-Ausgang)

Systemleistung: TT/MT 70 W, Class D, HT 30 W, Class D, max. Schalldruckpegel 102 dB

Optionales 8 m langes Inter-Lautsprecher-Kabel (C-Link) für individuelle Lautsprecheraufstellung

SQ1-Standfuß als separates Zubehör erhältlich

Erhältlich in 5 Farben: Vintage Burgundy, Nickel Grey, Moss Green, Midnight Blue und Dark Titanium

Unser Fazit

KEF bietet mit dem Coda W-System eine äußerst reizvolle aktive Lautsprecher-Lösung zum smarten Preis an, das geschickt die Vergangenheit des berühmten und angesehenen britischen Lautsprecherherstellers zitiert, diese Hommage aber mit sehr moderner Technik auf das Vorteilhafteste verbindet. Fünf verschiedene Farben und eine umfangreiche Ausstattung inklusive Phonovorverstärker, Bluetooth und HDMI-ARC sorgen für extrem flexible Verwendungsmöglichkeiten.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: KEF Presse

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 22. Oktober 2025