SPECIAL: Jingle Sales - Bis zu 50% Rabatt und Kopfhörer im Wert von 129 Euro GRATIS bei beyerdynamic

Für all diejenigen, die an Black Friday und in der darauffolgenden Cyber Week noch nicht alle Weihnachtseinkäufe erledigt haben, kommen die beyerdynamic Jingle Sales zum perfekten Zeitpunkt! Ab heute und bis zum 22. Dezember gibt es echte Schnäppchen mit bis zu 50% Preisvorteil im beyerdynamic Online-Shop. Und das Beste dabei: Bestellt man bis zum 20. Dezember um 12:00 Uhr, ist die Lieferung bis Weihnachten garantiert!

Zahlreiche Highlights aus dem hochwertigen beyerdynamic Portfolio der "Handmade in Germany"-Audioprodukte gibt es zu extrem günstigen Preisen. Mit dabei ist auch wieder das Outlet mit zusätzlichen Rabatten auf bereits stark reduzierte B-Ware. Im Outlet führt der Hersteller ausschließlich generalüberholte und geprüfte Produkte inklusive zwei Jahre Garantie und 60 Tage Widerrufsrecht.

Hier geht es direkt zur Jingle Sales-Aktion bei beyerdynamic!

Auch in der hauseigenen Manufaktur gibt es ein echtes Highlight zu entdecken: Das beliebte Gaming-Headset MMX 300 Manufaktur gibt es zum All-Inclusive-Preis von 249 Euro. Völlig unabhängig davon, wie viele Konfigurationsänderungen vorgenommen wurden — der UVP mit allen Änderungensschritten liegt mit 373 Euro deutlich darüber.

Der richtige Paukenschlag aber kommt erst noch: Wer sich für den Kauf des Amiron wireless (Klick!), Amiron wireless copper (Klick!) oder des Amiron home (Klick!) entscheidet, erhält den Blue BYRD Kopfhörer GRATIS dazu! Die Bluetooth-In-Ear-Headphones mit exzellentem Klang, erstklassigem Mikrofon und langer Akkulaufzeit haben einen Wert von 129 Euro (UVP).

Highlight: GRATIS Blue BYRD (im Wert von 129 Euro) beim Kauf eines Amiron wireless, Amiron wireless copper oder Amiron home

Bis einschließlich 22. Dezember 2022 übernimmt beyerdynamic zudem die Versandkosten schon ab einem Warenkorbwert von 15 Euro!

Jingle Sales bei beyerdynamic — Facts:

Wann? 05.12. - 22.12.2022

Wo? Onlineshop von beyerdynamic

Bis zu 50% sparen

Bis 20.12. 12:00 Uhr bestellen und pünktlich bis Heiligabend geliefert bekommen

Highlight: GRATIS Blue BYRD (im Wert von 129 Euro) beim Kauf eines Amiron wireless, Amiron wireless copper, Amiron home

"All-Inclusive-Preis“-Konfiguration für MMX 300 Manufaktur (249 €)

Outlet inbegriffen — zusätzliche Rabatte auf bereits reduzierte B-Ware

Versandkostenfrei ab 15 Euro Bestellwert

Hier geht es direkt zur Jingle Sales-Aktion bei beyerdynamic!

Nach dem Motto "Beschenke dich und/oder deine Liebsten" haben wir verschiedene Geschenkideen mit besonders attraktiven Rabatten in drei Preiskategorien herausgepickt. Die wichtigsten Infos zu den Top-Deals findet man hier:

Geschenkideen unter 150 Euro

Direkt zur Aktion (Klick!)

Phonum (77 statt 299 Euro)

beyerdynamic PHONUM

Das Wireless Speakerphone im flexiblen Kompaktformat eignet sich perfekt als praktischer Begleiter im Home Office, dient aber in kleineren Unternehmen auch als zentrale Kommunikationseinheit im Meeting-Raum und ersetzt die aufwändige Installation einer größeren Telefonanlage. Ohne lästige Kabel steckt man das Phonum einfach in die Tasche und nimmt es problemlos zum nächsten Einsatzort mit. Dank leistungsfähigem Akku entfällt auch jeglicher Kabelsalat! Innovativ zeigt sich die integrierte GECKO 360°-Technologie, mit der sich die Aufnahmerichtung der integrierten Mikrofone zielsicher fokussieren lässt. Das Phonum kann so den gesamten Raum aufmerksam verfolgen und berücksichtigt mehrere Sprecher ohne Probleme. Wahlweise wird Gesprochenes aber auch nur aus einer bestimmten Richtung erfasst oder es kann einem einzelnen Sprecher im Raum dynamisch gefolgt werden. Für einfaches Handling sorgt das LED-beleuchtete Touchpanel. Nach Feierabend verwandelt sich das Wireless Speakerphone dann bei Bedarf in einen kompakten Bluetooth-Speaker und beschallt kleinere Büros erstaunlich souverän.

Hier geht es direkt zum beyerdynamic Phonum für nur 77 statt 299 Euro bei beyerdynamic!

Blue BYRD (65 Euro statt 129 Euro)

beyerdynamic Blue BYRD

Wer im High-End-Kopfhörerbereich bereits gut ausgestattet ist und weder Bedarf am Amiron wireless, Amiron wireless copper oder Amiron home hat, kann den Blue BYRD auch zum besonders attraktiven Schnäppchenpreis einzeln ergattern. Der Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer mit Neckband liefert 14 Stunden Wiedergabezeit und ist bei leerem Akku nach nur 10 Minuten Schnellladung wieder für zwei Stunden einsatzbereit. Für qualitativ hochwertige, drahtlose Audiosignalübertragung setzt beyerdynamic auf die Integration von aptX Adaptive und AAC und damit der Kopfhörer sein volles akustisches Potential zu jedem Zeitpunkt abrufen kann, ist die Klangpersonalisierung mittels MIY-App an Bord.

Hier geht es direkt zum Blue BYRD für nur 65 Euro statt 129 Euro bei beyerdynamic!

FOX (89 Euro statt 179 Euro)

beyerdynamic FOX

Tadellose Aufnahme-Eigenschaften, intuitives Handling und eine einfache Inbetriebnahme sowie praktische Zusatzfunktionen, wie z.B. die manuelle Justierung der Balance zwischen Spiele-Sound und Sprache, zeichnen das USB-Mikrofon FOX von beyerdynamic aus. Für exzellente Qualität beim Recording sorgt die Großmembran-Kondensatorkapsel. Ob Stream, Podcast, Sprach-Chat beim Gaming oder sogar Musikaufnahmen, hohe Qualität ist mit dem FOX garantiert. Das Mikrofon kann auf dem mitgelieferten Standfuß mit rutschfester Gummierung oder an einem beliebigen Stativ montiert werden, auch ein Pop-Schutz ist im Lieferumfang enthalten.

Hier geht es direkt zum beyerdynamic FOX für nur 89 Euro statt 179 Euro bei beyerdynamic!

DT 240 PRO (59 Euro statt 99 Euro)

beyerdynamic DT 240 PRO

Der geschlossene Studio-Kopfhörer von beyerdynamic bietet eine ausgezeichnete Abschirmung von externen Geräten und hat trotz des ohnehin günstigen Preises keine echten Schwächen. Ganz gleich, welche Art von Musik und mit welchem Pegel abgehört wird, der kompakte DT 240 PRO liefert dank kraftvollen Treibern einen stets verzerrungsfreien, authentischen und präzisen Sound im Studio und an portablen Endgeräten. Der optisch unauffällige Kopfhörer bietet darüber hinaus hohen Tragekomfort mit einem ergonomischen Kopfband und weichen Ohrpolstern unFd weist auch eine hohe Verarbeitungsqualität auf.

Hier geht es direkt zum DT 240 PRO für nur 59 Euro statt 99 Euro bei beyerdynamic!

Geschenkideen von 150 bis 250 Euro

Direkt zur Aktion (Klick!)

MMX 300 (B-Ware, 189 Euro statt 299 Euro)

beyerdynamic MMX 300 (B-Ware)

Das Topmodell an Gaming-Headsets im beyerdynamic-Sortiment ist mit besten Komponenten bestückt und vereint die jahrzehntelange Erfahrung des Herstellers in der Kopfhörer-Akustik und Mikrofon-Konstruktion in einer Komponente. Der MMX 300 liefert maximale Präzision und Ortungsgenauigkeit, hohe Transparenz und Detaillierung sowie einen nachdrücklichen, strukturierten Bassbereich, wovon man zweifellos auch beim Musikgenuss mit dem Kopfhörer profitiert. Darüber hinaus schirmt der ohrumschließende und extrem komfortabel sitzende Kopfhörer auch Außengeräusche gut ab. Neben der perfekten Erfassung von Bewegungen der Gegner, die blitzschnell an den Kopfhörer-Träger übermittelt werden, ist die glasklare und rauscharme Stimmenerfassung des Kondensator-Mikrofons, selbst bei rasantester Gaming-Action, eine der großen Stärken des MMX 300. Das MMX 300 Headset wird in Heilbronn handgefertigt und ist somit eines von vielen "Made in Germany"-Produkte des Herstellers.

Hier geht es direkt zum MMX 300 (B-Ware) für nur 189 Euro statt 299 Euro bei beyerdynamic!

MMX 300 (Manufaktur, 249 Euro Fixpreis — alle Konfigurationen inklusive)

beyerdynamic MMX 300 Manufaktur

In der Manufaktur wird das High-End-Gaming-Headset im Hinblick auf alle persönlichen Anforderungen konfiguriert und zum individuellen Schmuckstück. Selbst die Hörerschalen lassen sich mit eigenen Motiven bedrucken. Das unter Gamern und Gamerinnen sehr beliebte Headset gibt es unabhängig davon, wie viele individuelle Anpassungen man vornimmt, für einen „All-Inclusive-Preis“ von gerade einmal 249 Euro. Der UVP mit maximaler Konfiguration liegt normalerweise bei 373 Euro — allein das individuelle Bedrucken kostet außerhalb der Aktion 39 Euro.

Hier gilt es zu beachten, dass der All-Inclusive-Preis nur noch bis 18.12. gilt. Danach wird der MMX 300 Manufaktur aufgrund einer Systemumstellung voraussichtlich erst wieder ab Anfang Februar 2023 verfügbar sein.

Hier geht es direkt zum MMX 300 Manufaktur zum All-Inclusive-Preis von 249 Euro bei beyerdynamic!

Free BYRD (199 Euro statt 229 Euro)

beyerdynamic Free BYRD

Erst seit Sommer 2022 erhältlich und schon günstiger zu ergattern! Der erste True Wireless In-Ear-Kopfhörer von beyerdynamic beeindruckt mit 11 Stunden Akkulaufzeit (zusätzlich stecken 19 Stunden im schicken Lade-Etui), der exzellenten Geräuschunterdrückung mit Transparency Mode und erstklassiger Klangqualität. Insbesondere die Stimmwiedergabe, Räumlichkeit und Staffelung der Bühne konnte uns überzeugen, aber auch der nachdrückliche Bassbereich sticht hervor. Für die hochwertige Audiosignalübertragung ohne Kabel setzt beyerdynamic auf AAC und aptX Adaptive. Der TWS-Kopfhörer ist IPX4-zertifiziert und bietet mit zahlreichen Ohrpassstücken im Lieferumfang (5x Silikon, 3x Schaumstoff) exzellenten Tragekomfort. Das Handling gelingt mit Touch-Bedienelementen kinderleicht und auch die MOSAYC-Klangtechnologie für die individuelle Anpassung der Akustik an das eigene Gehör ist an Bord. Geladen wird per USB-C, aber auch Wireless Charging mit dem kabellosen Qi-Ladepad ist beim Free BYRD möglich.

Hier geht es direkt zum beyerdynamic Free BYRD für nur 199 Euro statt 229 Euro bei beyerdynamic!

SPACE Aquamarine (159 Euro statt 179 Euro)

beyerdynamic SPACE

Das neue SPACE ist die ideale Freisprechlösung im Alltag und überzeugt mit überdurchschnittlich hoher Sprachverständlichkeit bei allen Calls und Online-Meetings. Nicht nur klare Dialoge mit mehreren Gesprächspartnern, auch die integrierten und innovativen Features, die den Bedienkomfort maximieren und das Handling vereinfachen, sprechen für die Bluetooth-Komponente. Dabei kann das SPACE auch als kompakter BT-Lautsprecher überzeugen und wechselt je nach Anwendungsfall automatisch in den Voice Mode oder den Music Mode. Mit zwei Speakerphones lässt sich sogar ein Stereo-Setup realisieren. Die hohe Sprachqualität wird mit der 360° SMART MIC TECHNOLOGY realisiert, bei der vier MEMS-Mikrofone automatisch erkennen, ob es sich um Stimmen oder Störsignale handelt. Echos und Rückkopplungen werden automatisch ausgeblendet, die Lautstärke der Stimme automatisch angepasst. Die Akkulaufzeit des SPACE beträgt satte 20 Stunden. Die Verbindung mit Laptops, Smartphones oder Tablets kann via Bluetooth oder auch via USB erfolgen. Für erweiterte Remote-Kompatibilität sorgt der beyerdynamic USB Wireless Adapter. Der Business Mode verhindert ein ungewolltes Verbindung mit umliegenden Bluetooth-Geräten und nicht nur technisch ist das flache SPACE exzellent bestückt. Auch die gediegene Optik begeistert und das beleuchtete Bedienpanel macht die Bedienung zum Kinderspiel. Während der Jingle Sales gibt es das SPACE in Aquamarine für nur 159 Euro.

Hier geht es direkt zum SPACE Aquamarine für nur 159 statt 179 Euro bei beyerdynamic!

Geschenkideen ab 250 Euro

Direkt zur Aktion (Klick!)

Amiron wireless (B-Ware, 449 Euro statt 699 Euro)

beyerdynamic Amiron wireless (B-Ware)

Der Amiron wireless ist eines der Highlighta im gesamten beyerdynamic Kopfhörer-Portfolio. In Deutschland handgefertigt, darf der Topseller zum aktuellen Preis keinesfalls in der Auflistung fehlen. Er bietet nicht nur eine exquisite Verarbeitungs- und Materialqualität, sondern auch intuitive Touchpad-Bedienung, Bluetooth mit aptX HD, aptX Low Latency und AAC sowie bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit. Mit der MOSAYC Klangpersonalisierung mittels MIY App holt man auch das letzte Quäntchen Authentizität aus der immersiven Klangkulisse. Verantwortlich dafür sind wiederum u.a. die von beyerdynamic selbst entwickelten Tesla-Treiber, die jedes akustische Detail erfassen und präzise im virtuellen Raum platzieren. Ausgewogen, homogen und angenehm bleibt der Kopfhörer bis in höchste Pegel-Sphären und eignet sich für praktisch jedes Musikgenre.

Hier geht es direkt zum Amiron wireless (B-Ware) für nur 449 Euro statt 699 Euro bei beyerdynamic!

Achtung: Wer sich hier nicht für den Kopfhörer aus dem Outlet, sondern für die A-Ware (Klick!) entscheidet, erhält den Blue BYRD im Wert von 129 Euro GRATIS dazu!

DT 1990 PRO (444 Euro statt 599 Euro)

beyerdynamic DT 1990 PRO

Keine Kompromisse im Studio, beim Producing, Mixing und Mastering geht beyerdynamic beim Studio-Referenzkopfhörer DT 1990 PRO ein. Mit dem großen, von beyerdynamic selbst entwickelten Tesla-Neodym-Treiber mit 45 mm Durchmesser ist maximale Auflösung und eine absolut authentische akustische Präsentation garantiert. Dank enormer Ausgangsleistung lässt sich mit dem DT 1990 PRO auch sehr laut abhören, die Pegelfestigkeit des erstklassigen Studio-Kopfhörers steht völlig außer Frage! Dabei genießt man den Vorteil, dass die Tonalität über den gesamten Pegelbereich nahezu unverändert bleibt. Die fein aufgelösten und hoch detaillierten Höhen sowie die strukturierten Mitten bleiben auch bei hoher Lautstärke ausgewogen und angenehm. Eine exzellente Materialqualität und tadellose Verarbeitung, davon zeugen nicht nur das edle Kopfband oder die Aluminium-Elemente, sind ebenso wie der hohe Tragekomfort beim DT 1990 PRO obligatorisch. Wie der MMX 300 wird auch der DT 1990 PRO in Deutschland von Hand gefertigt.

Hier geht es direkt zum DT 1990 PRO für nur 444 Euro statt 599 Euro bei beyerdynamic!

Xelento wireless (1.199 Euro)

beyerdynamic Xelento wireless

Der Xelento wireless ist ein ganz besonderes und exklusives Schmuckstück, das höchste klangliche Ansprüche mit einzigartiger Handwerkskunst vereint. Der Hi-Res Audio wireless zertifizierte In-Ear-Kopfhörer wurde von beyerdynamic mit miniaturisierter Tesla-Technologie ausgestattet und kommt mit dem TESLA.11-Treiber für höchste Detailtreue, überdurschnittlich ausgeprägter Räumlichkeit und äußerst nachdrücklichen Bässen daher. Auch die MOSAYC Klangpersonalisierung darf nicht fehlen. Freilich wird er in Deutschland, am Heimatstandort von beyerdynamic in Heilbronn, handgefertigt, ist mit der neuesten Bluetooth-Version versehen und unterstützt alle, für hohe Klangqualität relevanten, Codecs. Neben Qualcomm aptX HD und aptX Adaptive zählt hier auch LHDC dazu. Der Premium-D/A-Wandler von AKM sitzt, wie der Verstärker, die Fernbedienung und das Mikrofon im praktischen Neckband. Dass es sich hier um ein Ausnahme-Modell handelt, unterstreichen auch das Logo aus 24 kt Echtgold, die vergoldeten Anschlüsse und die versilberten Kabel. Ein besonders angenehmes Tragegefühl, das Ausbleiben störender Kabelgeräusche, der umfangreiche Lieferumfang und das ergonomische Design sind ebenfalls kennzeichnende Merkmale des beyerdynamic Xelento wireless.

Hier geht es direkt zum Xelento wireless für 1.199 Euro bei beyerdynamic!

