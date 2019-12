SPECIAL: JBL ONE Series 104 - neue kompakte und klangstarke Monitore für Multimedia-Anwendungen

Noch kurz vor dem Weihnachtsfest erreichen uns News von JBL Professional. Der zum Harman-Konzern gehörende Hersteller bringt mit der ONE Series 104 laut eigenen Angaben "über 70 Jahre Studio-Monitortechnologie auf den Schreibtisch".

Die Studio-Monitorlautsprecher sollen in ihrer Preis- und Leistungsliga mit einem authentischen Klang inklusive hoher Detailtreue und ohne "künstliche Färbung" positiv auffallen. Die runden, gefälligen Formen sorgen zumindest schon optisch für Zufriedenheit. Koaxiale Chassis verfolgen im Sinne optimaler Gruppenlaufzeiten das Prinzip der Punktschallquelle. Der 19 mm messende Hochtöner sitzt dabei im Zentrum des 118 mm messenden Tief-/Mitteltöners. Mit laut JBL 60 Hz unterster Grenzfrequenz sind die ONE Series 104 auch im Bassbereich präsent. Die Elektronik und der Verstärker (Class-D) sind im Gehäuse der Master-Box untergebracht. Der digitale Verstärker liefert kräftige 30 Watt an jede Box. Die Folge sind maximal 104 dB Schalldruck. Die Lautsprecher sind akustisch so optimiert, dass sie ideal im Nahfeld z.B. links und rechts vom PC-Monitor aufgestellt werden können.

Rückansicht

Dank dreier Sätze an Anschlüssen arbeiten die JBL ONE Series 104 nahtlos sowohl mit professioneller Studioausstattung als auch mit mobilen Musikquellen oder mit gängigen Geräten der Unterhaltungselektronik. Ein frontseitig platzierter Lautstärkeregler sowie der Kopfhörer-Anschluss (3,5 Millimeter Miniklinke) mit Auto-Mute-Funktion runden die Ausstattung der aktuell kleinsten Studio-Monitorlautsprecher von JBL ab. Interessanterweise fehlt Bluetooth, zumindest wird die drahtlose Übertragungsart nirgendwo erwähnt. Das ist nicht unbedingt verständlich.

Gefällige Optik

Daten in der Übersicht:

Komplettset Master/Slave

Koaxialer Treiber (Tief-/Mitteltöner 118 mm, Hochtöner 19 mm)

Gehäuse aus solidem ABS-Kunststoff

Class D Verstärker mit 60 Watt integriert (30 Watt für jeden Lautsprecher)

Akustisch optimiert für die Platzierung links und rechts neben dem PC-Monitor

Elektronik und Endstufen im Master-Monitor untergebracht

Drei verschiedene Arten von Eingängen

Internes Netzteil

Die JBL ONE Series 104 sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Paar liegt bei 190,00 EUR.

Special: Carsten Rampacher, JBL Professional Presse

Datum: 21. Dezember 2019

Tags: Aktivlautsprecher