SPECIAL: JBL EON ONE Compact PA-System von HARMAN Professional Solutions

HARMAN Professional Solutions präsentiert mit dem JBL EON ONE Compact ein neues PA-System, dass bereits im Namen Mobilität und Handlichkeit trägt. Im für ein solches Gerät äußerst kompakten Gehäuse stecken neben dem Lautsprecher ein voll ausgestatteter 4-Kanal-Digitalmixer, zahlreiche Eingänge und Bluetooth Audio-Streaming. Mit einem Gewicht von knapp 8 kg ist es gut transportabel und iideal geeignet für Fitnesstrainer, Vortragsredner oder sonstige semiprofessionelle Anwendungen. Zumindest, sobald man nach Corona wieder "on Tour" gehen kann.

Die Gesamtleistung des neuen PA-Systems beträgt 120 Watt, ein 8 Zoll großer Tieftöner soll für einen besonders kraftvollen und nachdrücklichen Bassbereich sorgen. Zusammen mit dem 1 Zoll-Hochtöner wird ein Schalldruck von 112 dB und ein Frequenzbereich von 37,5 Hz bis 20 kHz möglich. Der 4-Kanal-Mixer möchte für ausgewogenen Sound sorgen, per optionalem Ducking ist stets hohe Sprachverständlichkeit, auch bei komplexem Musikgeschehen gegeben. An Bord befindet sich ein Lexikon-DSP mit Reverb, Chorus und Delay sowie bis zu acht Bänder mit dbx-EQ.

Eine vielseitige Anschlusssektion mit Eingängen für Mikrofone und Instrument, die Mischfunktionen und Effekte garantieren beim JBL EON ONE Compact hohe Flexibilität. Zwei kombinierte XLR-/TRS-Eingänge mit Vorverstärkern und einer Phantomspeisung von +48V stehen für klaren Klang bei Mikrofonen bereit. Ein dedizierter hochohmiger 1/4-Zoll-Eingang für Gitarren, Bässe und akustische Instrumente ist ebenfalls an Bord. Per Bluetooth kann man problemlos drahtlose Audiosignale an das PA-System senden, bis zu vier Lautsprecher kann man per JBL Compact Control-App verbinden. So ist auch ein Stereo-Modus mit zwei JBL EON ONE Compact möglich. Die App bietet darüber hinaus verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und Voreinstellungen, die gespeichert und abgerufen werden können.

Für den Transport spricht neben dem Gewicht von unter 8 kg ein praktischer Tragegriff. Das System kann auch sehr gut als Monitor-Lautsprecher in horizontaler oder vertikaler Lage verwendet werden, auch die Anbringung auf einem Boxenstativ per 35mm-Stativflansch ist möglich. Bis zu 12 Stunden soll der integrierte Akku halten, der auch problemlos herausgenommen und ausgetauscht werden kann. Binnen zweieinhalb Stunden wird der Akku wieder voll geladen, das gelingt auch während des Betriebs, dann dauert das Laden allerdings sechs Stunden. Auch externe Geräte können über zwei USB 3.0-Anschlüsse mit Strom versorgt werden.

Der JBL EON ONE Compact ist ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 599,00 EUR. Zusätzliche Batterien und ein externes Ladegerät sind separat erhältlich.

Datum: 22.03.2020

