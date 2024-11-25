SPECIAL: JBL 5.1.4 Dolby Atmos-Setup - MA9100 AVR plus Stage 2-LS 2 x 280F, 2 x 260F, 4 x 240H, 1 x 245C, 1 x 220P

Auf unserer großen Dolby Atmos-Tour durch München haben wir auch im dortigen JBL Store eingecheckt. Neben dem Kino mit JBL Synthesis-Komponenten haben wir uns auch eine preislich sehr interessante Dolby Atmos-Lösung angeschaut und angehört - mit Komponenten aus der JBL MA-AV-Receiver-Serie und aus der Stage-Lautsprecherbaureihe. Alle an der Kette beteligten Modelle zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Hier die Übersicht unseres Systems inklusive der unverbindlichen Preisempfehlungen:

Front L/R: 2 x JBL Stage 280F - 1.400 EUR

Center: JBL Stage 245C - 500 EUR

Rears: 2 x JBL Stage 260F - 1.200 EUR

Dolby Atmos Top Firing-Module: 4 x JBL 240H - 2.200 EUR

Aktiver Subwoofer: 1 x JBL Stage 220P - 700 EUR

AV-Receiver: JBL MA9100, 9 Kanäle, Dolby Atmos und DTS:X, 1.900 EUR

Komplettpreis: 7.900 EUR

Wie man unschwer erkennen kann, handelt es sich hier um ein sehr potentes Ensemble, dank der Standlautsprecher auch für den Surroundbereich kann man auf eine enorme Belastbarkeit hoffen.

JBL MA9100HP

MA9100HP

Der MA9100HP mit Dolby Atmos- und DTS:X-Decoder stellt das Topmodell der JBL MA AV-Receiver-Range dar und ist als 9.2-Kanal-AV-Receiver mit Class D-Endstufen ausgeführt. Er ist absolut in der Lage, auch größere 3D-Audio-Setups entspannt zu versorgen. Kraftvolle 240 Watt RMS an 4 Ohm und 140 Watt RMS an 8 Ohm stehen zur Verfügung. Identisch zum 7-Kanal-Modell MA7100HP bringt der MA9100HP das Harman-eigene System EZ Set EQ, aber auch die Kompatibilität zu Dirac Live mit. Vorhanden sind sechs HDMI-Eingänge, drei davon als HDMI 2.1 mit 8K-Support ausgeführt, und zwei HDMI-Ausgänge.

Fernbedienung

Die HDMI-Sektion unterstützt Signale mit 8K60 und 4K120 sowie VRR, ALLM und QFT sowie HDR10+ und Dolby Vision. HDMI eARC ist ebenfalls an Bord. Netzwerk-/Streamaing-Features umfassen beispielsweise Apple AirPlay 2 und Chromecast sowie Bluetooth mit aptX Adaptive. Via Netzwerk-Verbindung werden MP3, AAC, WMA; ALAC, FLAC und PCM mit maximal 192kHz/24-Bit dargestellt

JBL Stage 280F

Stage 280F im Einsatz vorne links und rechts

Der Stage 280F repräseniert die Spitze im Portfolio der JBL Stage 2-Lautsprecher und ist als 2,5-Wege-Modell konzipiert. JBL nutzt die patentierten HDI "Next Generation" HDI-Waveguides inklusive 25mm eloxierten Aluminium-Hochtöner. Für lebendige Mitten und nachdrückliche Bässe ssetzt man auf zwei 200mm Polyzellulose-Treibereinheiten.

Der Stage 280F ist der größere der beiden Standlautsprecher

Die Abdeckgitter haften magnetisch, an der Rückseite untergebracht ist eine Bassreflexöffnung, doppelt ausgeführt. Hinzu kommen spezielle Dolby Atmos 5-fach Lautsprecherterminals mit integriertem Kabelmanagement. Die 280F sind kompatibel mit dem 240H Atmos-Modul, das viermal in unserem Test-Setup vorhanden ist.

JBL rät zu Verstärkerleistungen von 20 bis 225 Watt, der Frequenzgang wird mit 33Hz - 25kHz angegeben. Der Wirkungsgrad beträgt gute 91dB. Die Abmessungen betragen 1113 x 357 x 420 mm, das Gewicht liegt bei etwas über 25kg pro Box.

JBL Stage 260F

Stage 260F im Rearbereich

Rückseite

Die zweiten, kleineren, bei unserem Setup im Surroundbereich verwendeten Standlautsprecher sind ebenfalls eine 2,5-Wege-Konstruktion. Ausgestattet ist dieses Modell mit dem identischem Hochtöner, aber mit zwei 165mm großen Tiefmitteltönern.

Dolby Atmos-Modul: Kabelmanagement Teil 1

Kabelmanagement Teil 2

Optik, Treibermaterialien und Anschlüsse sind identisch zur 280F, auch hier ist die Kompatibilität mit dem 240H Atmos-Modul gegeben. 40Hz - 25kHz lauten die Daten zum Frequenzgang, der Wirkungsgrad ist etwas geringer im Vergleich zur 280F, nämlich 90dB. Die Stage 260F sind 1036 x 310 x 362 mm groß (stets mit Sockel) und bringen knapp 20kg auf die Waage.

JBL Stage 245C

Stage 245C

Eine elementar wichtige Rolle innerhalb des Mehrkanal-Lautsprechersystems spielt der Center, denn er gibt Stimmen sowie Effekte, die vorn aus der Mitte kommen, wieder, und ist daher beinahe ständig stark mit eingebunden. Der Stage 245C Center-Lautsprecher komplettiert daher die Stage 2-Lautsprecherfamilie. Das 2,5-Wege-Design ist mit dem für die Serie typischen Hochtöner und insgesamt vier Tiefmitteltönern mit Durchmesser 114mm ausgestattet. Aufgrund des besseren Wirkungsgrad von 91dB reichen hier 150 Watt maximale Verstärkerleistung aus. Der Frequenzbereich geht von 55Hz - 25kHz. Die Bassreflexöffnungen befinden sich auf der Rückseite. Die Abmessungen gibt der Hersteller mit 156 x 740 x 217 mm (HxBxT) an, und der Center hat ein Gewicht von 12kg.

JBL Stage 240H

Stage 240H offen

Stage 240H mit Abdeckung

Beim Stage 240H handelt es sich um einen Dolby Atmos-Lautsprecher, der wahlweise als Aufsatz-, Surround- und Höhen-Lautsprecher fungieren kann. Um den Verwendungszweck zu bestimmen, ist auf der Rückseite ein Schalter integriert. Das 2-Wege-System verfügt über den identischen Hochtöner wie alle anderen Stage 2-Lautsprecher. Tiefen und Mitten werden von einem 114mm Treiber versorgt. Mit einem integrierten Bracket ist er für die Wandmontage vorbereitet. Der Frequenzgang liegt hier bei 85Hz - 25kHz, der Wirkungsgrad beträgt 87dB. Die Abmessungen des 3,5kg pro Stück wiegenden Lautsprechers: 176 x 180 x 270 mm (HxBxT).

JBL Stage 220P

Stage 220P

Rückseite

Links der Stage 220P, rechts das kleinere Modell Stage 200P

Fehlt noch der passende aktive Subwoofer, und auch hier hält die Stage 2-Lautsprecherbaureihe Passendes bereit. Der Stage 220P ist das größere der beiden Subwoofer-Modelle der Serie. Er bringt ein 300mm großes Woofer-Chassis, das aus identischen Materialien besteht wie die Tieftöner der Stand- und Regallautsprecher, mit. Der Stage 220P ist dank 500 Watt dynamischer sowie 250 Watt RMS Leistung durchaus als kräftig zu bezeichnen. Der Frequenzgang geht von 26Hz bis 150Hz (+/. 6dB). Crossover, Pegel und Phase kann man justieren und auch eine Auto Power On-Funktion fehlt nicht . An Anschlüssen steht ein LFE-Eingang zur Verfügung, die Bassreflexöffnungen sind auch auf der Rückseite untergebracht. Die Abmessungen liegen bei 416 x 405 x 444 mm (HxBxT) und das Gewicht beträgt 18,7kg.

