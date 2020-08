SPECIAL: Holist S und M, die ersten 360° Sound Lautsprecher mit Alexa Sprachsteuerung von Lautsprecher Teufel

Schon seit geraumer Zeit gibt es Lautsprecher mit Sprachsteuerung - so zum Beispiel von Amazon (Alexa), Google (Home) oder Apple (Home Pod) sowie Sonos, JBL oder Bose. Die alles beherrschenden Kontrahenten sind Alexa (Amazon) und Google Assistant, seit einiger Zeit auch Apple mit Siri. Nun legt jetzt Lautsprecher Teufel aus Berlin nach und kündigt seine ersten 360° Sound Lautsprecher mit Amazon Alexa Sprachsteuerung an.

Die Berliner setzen dabei auf zwei Modelle. Zum einem gibt es den HOLIST S, einen kompakten 360° Klang Lautsprecher, und zum anderen den deutlich größeren den HOLIST M. Beide Lautsprecher besitzen dank Teufels selbst entwickelter Dynamore Technologie 360° Sound für den bestmöglichen Klang an jeder Position im Raum. Somit sind die "Holisten" wenig aufstellungskritisch und liefern gleichzeitig eine tadellose räumliche Vorstellung ab.

Teufels Hi-Fi Smart Speaker HOLIST S und HOLIST M bieten dabei eine große Auswahl an Möglichkeiten des cloudbasierten Sprachdienstes Amazon Alexa. Die Alexa-Sprachsteuerung funktioniert, wie wir schon öfters merken durften, mittlerweile ziemlich problemlos. Ob die simple Frage nach dem Wetter, die Umrechnung von Einheiten oder das Stellen eines Timers: Mit Alexa bereitet dies keine Schwierigkeiten. Zudem sind viele Komponenten, wie z.B. das Philips Hue System, Alexa-kompatibel, sodass man mittels Alexa die gesamte Hue-Beleuchtung im Haus per Sprachbefehl steuern kann.

Natürlich wird es auch Käufer geben, die die neuen Teufel Speaker wegen ihrer gewohnt guten Akustik kaufen, aber auf Alexa keinen Wert legen. Wer die Sprachsteuerung nicht nutzen möchte, der kann via Hardware-Schalter die Mikrofone direkt am Gerät deaktivieren.

Für flexible Unterhaltung sorgt der direkte Zugriff auf die Streaming-Dienste wie Amazon Music und Spotify. Über die kostenlose HOLIST App für Android und iOS ist es zudem möglich, Musik über Napster, Tidal und TuneIn auf einem HOLIST Lautsprecher abzuspielen. Somit musst man als Teufel-Fan zwar lange auf einen Lautsprecher mit Sprachsteuerung warten, dafür aber wird nun tadelloser Teufel-Sound mit zeitgemäßen Features kombiniert.

HOLIST S Frontansicht

Das kompakte HOLIST Modell, der HOLIST S, besticht durch seine schlanken Abmessungen von 22,5 cm Höhe, 14,3 cm Breite und gerade einmal 1,6 kg Gewicht. Für den Teufel-typischen kraftvollen Klang sorgen im HOLIST S drei passive Bassmembranen, ein aktiver Tieftöner sowie ein nach oben gegen einen Reflektor strahlenden Breitbandlautsprecher. Der Reflektor strahlt den Klang horizontal in alle Richtungen ab, wodurch überall im Raum der gleiche Klangeindruck entsteht. Der HOLIST S ist ab sofort im teuflischen Onlineshop für 243,39 EUR erhältlich und wer binnen den nächsten Tagen bestellt, kann sich mit dem nachfolgende Code die Versandkosten sparen: KN5-GG5-F45.

Bedienelemente am HOLIST S

Beide HOLIST-Modelle verfügen über Tasten zur Wiedergabesteuerung (Titelsprung vor/zurück, Play/Pause, Lautstärke) auf der Geräteoberseite. Zusätzlich finden sich hier die Sensortasten zur Stummschaltung der Mikrofone und zum Wechsel auf den Bluetooth- und AUX-Eingang. Der HOLIST S bietet auf der Oberseite über zwei HD-Mikrofone.

Screenshot von der HOLIST App

Die kostenlose HOLIST App für iOS und Android enthält Browser für die Dienste TuneIn, Tidal und Napster bereit und erlaubt den direkten Stream von auf dem Smartphone oder Tablet lokal gespeicherten Musik. Die App kann natürlich auch als Fernbedienung benutzt werden und steuert unabhängig von der aktuellen Wiedergabe die Lautstärke und Quellenwahl. Am schnellsten ist aber natürlich die Wiedergabesteuerung per Sprachbefehl.

Anschlußsektion des Holist S

HOLIST S in weißer Variante

HOLIST M

Wer etwas mehr Platz in seinem Wohnzimmer hat, der kann natürlich auch zum HOLIST M greifen. Dieser doch recht imposante auftretende Speaker ist 40 cm hoch, 27 cm breit und hat ein Gewicht von 6,6 kg - das ist deutlich mehr als bei den meisten Kontrahenten. Der HOLIST M ist ähnlich aufgebaut wie der HOLIST S, jedoch als 3-Wege-System mit Hoch-, Mittel- und Tieftöner. Zusätzlich verfügt der HOLIST M über einen nach vorne gerichteten Breitbänder. Dank dieses zusätzlichen Treibers bietet der Lautsprecher neben dem 360°-Sound zusätzlich die Sound-Modi „Wide“ und „Direct“ für Zuhörer, die direkt vor dem Gerät sitzen, wobei „Wide“ einen sehr räumlichen Klang erzeugt und sich „Direct“ besonders für gesprochene Inhalte wie Hörbücher und -spiele, Podcasts oder Nachrichten eignet. Der Modus wird direkt am Lautsprecher über einen Schalter an der Gerätebasis eingestellt. Im Inneren des HOLIST M verrichtet ein Class D Verstärker in 3.0 Konfiguration mit 120 Watt seine Arbeit.

Bedienelemente und Mikrofone auf der Oberseite

Auch der HOLIST M verfügt über Tasten zur Wiedergabesteuerung (Titelsprung vor/zurück, Play/Pause, Lautstärke) auf der Geräteoberseite. Zusätzlich finden sich hier die Sensortasten zur Stummschaltung der Mikrofone und zum Wechsel auf den Bluetooth- und AUX-Eingang. Der HOLIST M verfügt aber nicht nur über zwei HD-Mikrofone wie beim HOLIST S, sondern über vier HD-Mikrofone auf der Geräteoberseite.

Anschlüsse und Bedienelemente auf der Unterseite

Auf der Unterseite des HOLIST M befindet sich der Stromanschluss, ein AUX Eingang, ein Reset Button zum herstellen des Werkszustandes sowie links im Bild zu sehen, der Schalter für den Modus "Direct", "Wide" und "Neutral" sowie ein Drehregler für das Erhöhen oder reduzieren des Basses. Erhältlich ist der Teufel HOLIST M ab sofort im Onlinestore von Teufel in schwarzer oder weißer Ausführung zum Preis von 487,39 EUR und wer besonders schnell ist, der kann sich mit folgendem Code die Versandkosten sparen: C6L-TW2-D76.

Ab Ende des Jahres ist dieses schöne Stativ bei Teufel erhältlich

Wir bekommen beide "Holisten" in Kürze als Testsample in die Redaktion geliefert und sind bereits jetzt sehr gespannt, wie sich gerade der große Holist M mit satter Verstärkerleistung und aufwändigem Chassis-Aufbau schlagen wird.

Special: Sven Wunderlich

Bilder: Lautsprecher Teufel

Datum: 27.08.2020

