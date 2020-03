SPECIAL: Disney + nun für alle LG-TVs seit 2016 - Mindestanforderung webOS 3.0

Disney+ ist nun auch auf zahlreichen LG-Tvs verfügbar. Ab sofort können Besitzer von LG TVs in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Irland, Spanien und Italien sowie – ab April – Frankreich bequem die Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel sowie Lucasfilm streamen. Dies funktioniert, solange der Fernseher mit einer webOS Version ab 2016 – konkret: webOS 3.0 und neuer – ausgestattet ist. Die webOS Version können Besitzer eines LG Fernsehers unter dem Menüpunkt „Über diesen Fernseher“ im Menü „Allgemein“ des Hauptmenüs ablesen.

Natürlich läuft auf den 2020er NanoCell Disney+

webOS zeichnet sich durch eine sehr einfache Bedienbarkeit aus

Durch einen Klick auf das Disney+ Symbol im LG Home Launcher kann man den Abonnement-Typ auswählen und Wunschformate ohne Verzögerung streamen. Die in die webOS Plattform integriere Disney+ App bietet eine Vielzahl an erstklassigen Inhalten und trifft damit nahezu jeden Geschmack.

Denn das reichhaltige Angebot besteht aus Kinohits, neuen Serien, beliebten Klassiker, Dokumentationen aus aller Welt und Tausenden von Disney Channel-Episoden: Man erhält noch nie da gewesenen Zugang zu einer unglaublichen Auswahl an Inhalten von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr. Dies alles benutzerfreundlich kategorisiert und durchsuchbar.

Üppiges Angebot

Disney+ kommt auch auf die OLED-TVs ab Modelljahr 2016. Bei den 2020er Modellen ist der Streamingdienst selbstverständlich vorhanden

Zum Angebot zählen zudem eine Vielzahl an Disney+ Originals wie „The Mandalorian“, „The World According to Jeff Goldblum“, „High School Musical: The Musical: The Series“ oder die Neuauflage des Klassikers „Susi und Strolch“.

Die anerkannt gute OLED-Panel-Technologie von LG garantiert eine extrem hohe Bildqualität dank nahezu unendlichem Kontrast und absolutem Schwarz. So lassen sich die Szenen der einzigartigen Disney-Produktionen bis ins kleinste Detail erleben. Darüber hinaus arbeiten die smarten Funktionen der LG TVs, einschließlich ThinQ AI und LGs universelle Suche, nahtlos mit der Disney+ App zusammen und erhöhen so den Bedienkomfort des Anwenders. Und nicht nur das:

Eine grandiose Auswahl an Bildmodi bei den 2020er LD TV-Modellen

Neu: Filmmaker Mode

Bereits seit einigen Generationen verfügen LGs Ultra HD-OLEDs und auch LGs NanoCell-TVs über erstklassige Bild-Modi. Verschiedene 2020er Modelle bringen darüber hinaus sogar noch den Filmmaker Mode mit. Aufgabe dieser neuen, in Zusammenarbeit mit Hollywood-Regisseuren entwickelten Betriebsart ist es, das Film-Material genau in der Qualität zu zeigen, wie es vom Regisseur beabsichtigt war.

Die 2019er E-Serie, im Bild der OLED65E97LA, bekommt ebenfalls über webOS den Zugriff auf Disney+

Somit kann man auf den kompatiblen LG-Tvs alle Disney+ Inhalte in erstklassiger Qualität anschauen. Und: bereits ab 2016 waren LGs Ultra HD OLEDs hinsichtlich der verbauten Panels so hell, dass man problemlos auch bei externem Lichteinfall z.B. HDR-Inhalte anschauen kann. Natürlich sind die Panels insbesondere auch des 2019er Jahrgangs nochmals heller geworden. Wer also nicht auf ein 2020er Modell warten möchte, kann nun zu besonders attraktiven Preisen 2019er Modelle erstehen, die noch in beträchtlicher Anzahl im Handel vertreten sind. Zurück zu Disney+.

Disney+ ist für 7 Tage gratis nutzbar. Nach dem Start der Free Trial-Phase können sich Nutzer für ein Jahres- oder Monats-Abo entscheiden. Das Abo kostet 69,99 EUR für 1 Jahr oder 6,99 EUR bei monatlicher Abrechnung:

www.disneyplus.com

Fazit

LG 8K-OLED der 2020er Serie ZX in 77 Zoll

LG 8K-NanoCell des Modelljahres 2020

LGs OLED- und NanoCell-Technologie in Verbindung mit Disney+ - das ist eine tolle Kombination, die wir nur jedem Disney- und Filmfan ans Herz legen können.

Special: Carsten Rampacher

Datum: 25. März 2020

