SPECIAL: Die neuen Reference Premiere Subwoofer von Klipsch

Klipsch erweitert die als äußerst dynamisch und preislich sehr attraktiv geltenden Reference Premiere Lautsprecher um neue leistungsstarke Subwoofer, die darüber hinaus eine besonders hohe Effizienz aufweisen sollen. Vier neue Modelle versprechen tiefste, impulsgenaue und dynamische Bässe für maximalen Hörspaß im Heimkino.

Klipsch RP-1000SW

Rückseite RP-1000SW

Die neuen Klipsch Subwoofer kommen in den Größen 10, 12, 14 und 16 Zoll daher, das entspricht einem Chassisdurchmesser von 25, 30, 36 und beachtlichen 41 Zentimetern. Die neuen Modelle sind Frontfire-Subwoofer, also mit einem nach vorne abstrahlanden Tieftöner ausgestattet. Wie die Treiber der Lautsprecher bestehen auch die Komponenten der Subs aus dem ebenso optisch ansprechenden als auch akustisch leistungsfähigen Cerametallic-Material. Die kupferfarbene, gedrehte Membran soll eine optimale Kombination aus höchster Steifigkeit und guter innerer Dämpfung bieten. Hinzu kommt ein Ultra-Langhub-Antrieb, der ebenfalls zur hohen Kraftentfaltung mit minimalen Verzerrungen und bester Impulstreue beitragen soll. Die lineare Auslegung beträgt schon beim 12"-Modell 36 mm, bei den Spitzenmodellen 43 bzw. 44 mm. Es handelt sich bei allen Subs um ein Bassreflexgehäuse für maximalen Schalldruck. Eine von Klipsch eigens entwickelte Geometrie mit dem neuen Aerofoil-Slot-Port-Design minimiert Verwirbelungen und Rauschen gegenüber klassischen Reflexrohren bei enorm tiefer Abstimmfrequenz. Laut Klipsch ermöglicht dies sehr saubere, unverzerrte und unkomprimierte Bässe mit enormem Tiefgang. Schon der kleinste unter den Neuzugängen, der RP-1000SW realisiert eine untere Grenzfrequenz von 19 Hz. Die Bassreflexöffnungen befinden sich an der Gehäuse-Vorderseite, so dass eine Platzierung auch an der Wand oder in der Ecke grundsätzlich möglich ist.

Klipsch RP-1200SW

Rückseite

Klipsch RP-1400SW

Rückseite

RP-1400SW von schräg oben

Der integrierte Verstärker ist mit einer analogen Weiche und Vorstufe für hohe Impulsgenauigkeit und Präzision ausgestattet. Die Class-D-Endstufe garantiert hohe Effizienz und tolle Dynamik und Tiefgang. Der 10" Woofer arbeitet mit 300 Watt RMS Leistung, das 12"-Modell mit 400 Watt, der 14-Zoller mit 500 Watt und der große 16"-Subwoofer verfügt über eine kraftvolle Endstufe von 800 Watt. Die maximale Ausgangsleistung ist jeweils doppelt so groß. Die Phase kann umgeschaltet werden, Übergangsfrequenz und Pegel können stufenlos eingestellt werden. Cinch-Eingänge akzeptieren Stereo- oder Mono-Signale und über den WA-2-Port kann jeder Subwoofer von Klipsch mit einem Erweiterungsmodul drahtlos mit Signalen versorgt werden. Das ist auch parallel zum Kabelbetrieb ohne Umschalten möglich. So kann z.B. eine Stereoanlage und ein Heimkino parallel versorgt werden.

Topmodell RP-1600SW

Weitere Ansicht des Flaggschiffs

Rückseite RP-1600Sw

Die Subs sind mit einem kratzfesten Vinyl-Finish versehen und sollen laut Hersteller wie echtes Holz in Ebenholzmaserung versehen werden. Abgerundete Ecken und eine kompakte Schallwand zeichnen das Äußere der neuen Klipsch Woofer ebenfalls aus. Unten sind Gummifüße mit Entkopplerfunktion montiert, vorne ein Gitter aus gewebtem Stoff. Alle Reference Premiere Subwoofer gibt es ausschließlich in Schwarz.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die Klipsch Subwoofer RP-1000SW, RP-1200SW, RP-1400SW und RP-1600SW sind ab April 2023 bei autorisierten Händlern erhältlich. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer.

Klipsch RP-1000 SW: 999,00 Euro

Klipsch RP-1200 SW: 1199,00 Euro

Klipsch RP-1400 SW: 1499,00 Euro

Klipsch RP-1600 SW: 1999,00 Euro

