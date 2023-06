SPECIAL: Die neuen LCD-TV-Serien 2023 von Panasonic

Neben neuen OLED-Baureihen hat Panasonic ebenso neue LCD-basierte Smart-TV-Baureihen für das Jahr 2023 vorgestellt. In diesem Special widmen wir uns nun diesen Geräten.

4K-LCD-TV-Baureihen MXW954 und MXW944

Panasonic MXW954 und MXW944

Panasonic präsentiert mit den 4K-Ultra-HD TV-Serien MXW954 und MXW944 die neuen Flaggschiff-Modelle unter der LED- Fernsehern an. Dank Mini-LED-Panel- Technologie in der MXW954er Baureihe wird hier eine einzigartige Kombination von außergewöhnlich guter Bildqualität und enormer Vielseitigkeit. Die in den Bildschirmgrößen von 43 bis 75 Zoll erhältlichen Modelle bieten ein erstklassiges LED- TV-Erlebnis und wurden speziell für qualitätsbewusste Filmliebhaber entwickelt.

Die bisher hellsten LED-TVs von Panasonic:Dank der Mini-LED-Technologie, die eine äußerst präzise Kontrolle über die Hintergrundbeleuchtung eines LED-Fernsehers ermöglicht, ist die Flaggschiff-LED-TV-Serie MX954 in der Lage, eine exzellente maximale Helligkeit und einen ausgezeichneten Kontrast zu erzielen. Mini-LED minimiert auch den Halo-Effekt, der bei vielen herkömmlichen LCD-Fernsehern auftritt. Störendes Streulicht wird bei den Mini LED-Modellen deutlich reduziert. In den Modellen der MX944-Reihe kommen 4K- Panels mit „Full Array Local Dimming“ zum Einsatz und bieten so eine Bildqualität auch für höhere Ansprüche bei zugleich außergewöhnlich gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Schrägansicht Panasonic TX-65MXW954

Durch die Kombination der hochwertigen LED-TV-Panels mit dem leistungsfähigen HCX Pro AI-Prozessor und einem verbesserten Filmmaker-Modus wird eine hohe Performance sichergestellt - ebenso wie ein authentisches Betrachen von Filminhalten. Mithilfe eines Sensors analysieren die TVs die Farbtemperatur der Umgebung und gewährleisten, dass der Filmmaker-Modus auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen Farben alle gezeigten Inhalte sauber präsentiert. So wird zum Beispiel bei „warmer“ Raumbeleuchtung die Farbtemperatur des TV- Bildes abgesenkt, in besonders hellen Umgebungen werden dunklere Bildbereiche entsprechend aufgehellt. Um die enorme Spitzenhelligkeit der MXW954- und MXW944-Modelle optimal auszunutzen, werden eine Vielzahl von HDR-Formaten unterstützt, darunter Dolby Vision IQ® und HDR10+ Adaptive.

Zweite Schrägansicht mit Gaming

Gaming-Features: Der über die Fernbedienung schnell zu aktivierende Game Mode Extreme reduziert auf Tastendruck den Input-Lag und die Latenz. Somit wird alles, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, exakt und nahezu ohne Verzögerung gezeigt. Gamer können so von einem deutlich flüssigeren Spielerlebnis profitieren. Mit voller Unterstützung für die wichtigsten Funktionen von HDMI 2.1, voller 4K-Auflösung, bis zu 120 Hz Bildwiederholfrequenz, besonders niedriger Latenz und Input-Lag, VRR und AMD Freesync®3 Premium sind die MXW954- und MXW944-Serien die perfekte Lösung auch für anspruchsvolle Gamer. Bei Anschluss an ein System mit einer NVIDIA RTX-Grafikkarte4 erkennt der Fernseher diese automatisch und optimiert selbsttätig Input-Lag und VRR-Einstellungen, um Gaming-Sessions ohne störendes Tearing und Bildruckeln zu ermöglichen.

Gaming ist ein wichtiges Thema bei Panasonic

Neu hinzugefügte Gaming-Soundmodi mit verschiedenen Themen sind ebenfaqlls Bestandteil der Ausstattung. So kann zum Beispiel ein RPG (Role-Playing Game) Sound-Modus im aktualisierten Game Control Board der MXW954 und MXW944-Modelle eingerichtet werden. Mit dem FPS (First-Person Shooter) -Modus werden exakte Audiodaten reproduziert, welche die Position des Spielegegners erahnen lassen.

Fernbedienung

Ansprechender Filmsound: Zum sehr guten Bild gehört auch immer der passende Ton. Panasonic setzt bei den MZXW954- und MXW944-Modellen das Soundsystem Dynamic Theater Surround ein, bei dem ein integrierter Subwoofer auch erstaunlich kräftige Bässe besteuert. Das Audiosystem ist zudem kompatibel zu Dolby Atmos.

Smart-TV: Die MXW954- und MXW944-Serien verfügen mit „My Home Screen 8.0“ über die 2023er Version des Panasonic Smart-TV-Betriebssystems, welches alle wichtigen Video-Streaming-Dienste unterstützt und einige Neuerungen bei der Barrierefreiheit und der "myScenery"- Funktion mitbringt.

Panasonic hat mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenbund zusammengearbeitet, um die Barrierefreiheit für sehbehinderte Menschen zu verbessern. Über ein Schnellmenü kann auf alle zugehörigen Einstellungen für Hör- und Sehgeschädigte Nutzer zugegriffen werden, welches dann ganz einfach per Sprachausgabe durch die Grundeinstellung des Gerätes leitet. Darüber hinaus bietet es eine Funktion für sehbehinderte Benutzer, um die Tastenbelegung der Fernbedienung durch akustisches Feedback zu erlernen6. Neben diesen wichtigen Verbesserungen der Barrierefreiheit helfen die MXW954- und MXW944-Modelle auch beim Entspannen. Die "myScenery"-Funktion, mit der eine Auswahl an erholsamen Bildern und Videos ausgewählt werden kann, bietet eine Vielzahl neuer Naturgeräusche der Joy Foundation, Inc. nun auch im Dolby Atmos® Format. Darüber hinaus lassen sich die Fernseher der MXW954- und MXW944-Serie per Sprache über Geräte mit integrierter Alexa-Funktion oder Google Assistant-fähigen Geräten steuern.

Front mit Highlight-Features

Penta-Tuner für alle Empfangswege: Panasonic macht den Fernsehempfang besonders flexibel und setzt bei den MXW954- und MXW944-Modellen den komfortablen Penta-Tuner mit Twin-Funktion ein, den es so nur bei Panasonic gibt. Er ist für alle heute denkbaren TV-Empfangswege perfekt gerüstet, wie zum Beispiel DVB-C, DVB-S, DVB-T, TV >IP oder IPTV.

Für den Empfang von Kabel, Satellit und Antenne bietet das Twin-Konzept erstklassigen Komfort. So kann ein Programm live geschaut werden, während ein zweites auf eine verbundene externe USB-Festplatte aufgezeichnet wird. Zwei CI-Slots erlauben die Entschlüsselung von Pay TV-Programmen. Während der Installation erkennt der TV automatisch, welche Signalquelle angeschlossen ist, und wählt nur diejenige, für die ein Sendersuchlauf Sinn ergibt.

Der Penta Tuner ermöglicht auch TV>IP, bei dem alle TV- Programme aus dem Heimnetzwerk über einen Server empfangen werden, sowie IPTV, bei dem sich Inhalte direkt aus dem Internet streamen lassen. Der HbbTV Operator App Standard11 stellt einen Teil der TV-Benutzeroberfläche bereit und kombiniert so das normale Fernsehprogramm mit Online-Inhalten. Schon bei der Installation des Fernsehers wird eine HbbTV Operator App des IPTV-Anbieters aktiviert, die zukünftig bei jedem Einschalten automatisch startet.

Preise und Verfügbarkeit:

MXW954

TX-55MXW954, voraussichtlich erhältlich ab Oktober 2023, Preis (UVP): 1.599,- Euro

TX-65MXW954, voraussichtlich erhältlich ab Oktober 2023, Preis (UVP): 1.999,- Euro

TX-75MXW954, voraussichtlich erhältlich ab Oktober 2023, Preis (UVP): 2.799,- Euro

MXW944

TX-43MXW944, voraussichtlich erhältlich ab September 2023, Preis (UVP): 999,- Euro

TX-50MXW944, voraussichtlich erhältlich ab September 2023, Preis (UVP): 1.099,- Euro

Auf der nächsten Seite folgen die Serien MX700E und MXW834!

