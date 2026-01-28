SPECIAL: Die neue CANOR Foundation-Line mit DAC Verto D4S und Vollverstärker Virtus I4S

Mit zwei neuen Komponenten, dem neuen Transistor-Vollverstärker Virtus I4S und dem D/A-Wandler Verto D4S, erweitert CANOR sein Portfolio um die neue Foundation-Line, die moderne Ausstattung mit hochwertiger Analog- und Digitaltechnik verbinden möchte. Die zwei Geräte verwenden vollständig diskrete Schaltungen, setzen auf eine klare, charakteristische Formensprache inklusive großflächiger Glasfronten sowie auf eine zeitgemäße Touch-Bedienung.

CANOR Virtus I4S

CANOR Verto D4S

Laut CANOR richten sich die neuen Geräte gleichermaßen an anspruchsvolle Einsteiger und an preisbewusste High-End-Kunden. In Deutschland, der Schweiz und den Benelux-Ländern werden die neuen Modelle exklusiv über den autorisierten Importeur IDC Klaassen International Distribution vertrieben.

„Viele Musikfreunde suchen heute Geräte, die sich intuitiv bedienen lassen und trotzdem ernsthafte High-End-Technik bieten. Genau hier setzen Verto D4S und Virtus I4S an: moderne Touch-Oberflächen, praxisgerechte Ausstattung und ein Klang, der weit über die Preisklasse hinausreicht – ganz im Sinne des seit Jahren anerkannt hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses von CANOR.“

Martin Klaassen, Geschäftsführer IDC Klaassen International Distribution

Wenden wir uns nun beiden Komponenten im Detail zu. Wir beginnen mit dem Verto D4S, einem Dual-Mono-DAC mit diskreter Ausgangsstufe und 18-cm-Farbdisplay.

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CANOR Verto D4S

Beim Verto D4S handelt es sich um einen leistungsstarken Digital-Analog-Wandler der neuen Foundation-Line. Für eine im höchsten Maße exakte D/W-Wandlung sorgen zwei ESS Sabre 9038 DAC-Chips in Dual-Mono-Konfiguration. Dies ermöglicht einen hohen Dynamikumfang und ein äußerst geringes Grundrauschen. Die analoge Ausgangsstufe ist komplett diskret aufgebaut, auf Operationsverstärker im Signalweg verzichtet CANOR konsequent.

CANON Virto D4S

Der Wandler offeriert eine breite Palette an digitalen Eingängen, wie beispielsweise USB, AES/EBU, Koax, zweimal Digital-Optisch sowie ein dedizierter TV-Eingang. Darüber hinaus sind je ein XLR- und Cinch-Eingang sowie entsprechende symmetrische und unsymmetrische Ausgänge vorhanden. Damit lässt sich der Verto D4S problemlos in unterschiedlichste Ketten integrieren. Die Palette reicht vom klassischen CD-Transport über Streaming-Bridges bis hin zum Smart-TV im Wohnzimmer.

Rückseite

PCM-Signale verarbeitet der Verto D4S mit Abtastraten bis 768 kHz, DSD wird sowohl als DoP (DSD64/128/256) als auch nativ bis DSD512 unterstützt. Acht wählbare Digitalfilter ermöglichen eine Anpassung an persönliche Klangvorlieben - demnach bleibt hier kaum ein Wunsch unerfüllt.

Ein spezielles Ausstattungsmerkmal ist das 18 Zentimeter breite, hochauflösende Farb-Touchdisplay, das die Frontbreite dominiert. Es informiert über alle Betriebsparameter klar und übersichtlich und ermöglicht eine äußerst praktische Handhabung direkt am Gerät.

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Für eine saubere Stromversorgung steht ein lineares Netzteil mit getrennten Spannungsreglern für digitale und analoge Sektionen bereit, um gegenseitige Einstreuungen zu minimieren und einen allzeit stabilen Betrieb zu garantieren.

Technische Eckdaten Verto D4S

In schwarzer Ausführung

2 × ESS 9038 in Dual-Mono-Konfiguration

Digitaleingänge: USB, AES/EBU, Koax, 2 × optisch, TV

Analogeingänge: 1 × XLR, 1 × Cinch

Ausgangsspannung: 4 V RMS (XLR), 2 V RMS (Cinch) bei 0 dBFS

PCM bis 768 kHz, DSD (DoP) 64/128/256, DSD nativ 64/128/256/512

Acht wählbare Digitalfilter

18-cm-Farb-Touchdisplay über die Frontbreite

Abmessungen (B × H × T): 430 × 75 × 300 mm, Gewicht: 8,5 kg

CANOR Virtus I4S

Kommen wir nun zum Virtus I4S, einem Class-AB-Transistor-Vollverstärker mit Phonostufe und Kopfhörerverstärker.

Virtus I4S

Der Virtus I4S ist ein optisch nobel auftretender Transistor-Vollverstärker der neuen Foundation-Line, der gleich mehrere Funktionen in einem Gehäuse vereint: Vollverstärker, Kopfhörerverstärker und Phono-Vorverstärker. Sämtliche Verstärkerstufen arbeiten in Class-AB-Technik und sind in vollständig diskreter Bauweise ausgeführt.

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Rückseite

Die Ausgangsleistung gibt CANOR mit 2 × 120 Watt an 4 Ohm bzw. 2 × 75 Watt an 8 Ohm an, das sind genug Reserven auch für anspruchsvollere Lautsprecher. Für den Plattenspieler steht eine integrierte Phonostufe für MM- und MC-Systeme mit umschaltbarer Verstärkung (40/46 dB für MM, 60/66 dB für MC) zur Verfügung. Somit ist der neue Vollverstärker auch für Vinylliebhaber ein interessantes Gerät.

Hinsichtlich der Anschlüsse offeriert der Virtus I4S zwei Cinch-Eingänge, einen symmetrischen XLR-Eingang sowie einen Phono-Cinch-Eingang. Ein variabler Cinch-Ausgang macht die Einbindung eines Subwoofers oder einer externen Endstufe möglich. Für Kopfhörer ist eine 6,3-mm-Klinkenbuchse an der Front vorgesehen.

Zentrales Element des Bedienkonzepts ist ein 45 Millimeter messender runder Touchscreen, der in den mittig untergebrachten Drehknopf eingelassen ist und einen zügigen Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungen sicherstellt. Speziell entwickelte Kühlkörper mit Heatpipe-Technologie stehen für stabile Betriebstemperaturen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, Stahl und Glas und gewährleistet eine hohe mechanische Stabilität, eine wirksame Abschirmung und steht darüber hinaus für einen hohen optischen Wiedererkennungswert.

Technische Eckdaten Virtus I4S:

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Flach, aber leistungsfähig

Leistung: 2 × 120 W / 4 Ω, 2 × 75 W / 8 Ω

Class-AB-Verstärker, voll diskrete Schaltung

Phonostufe: MM 40/46 dB, MC 60/66 dB

Eingänge: 2 × Cinch, 1 × XLR, 1 × Phono-Cinch

Ausgang: 1 × variabler Cinch

Kopfhörerausgang: 6,3-mm-Klinke

Abmessungen (B × H × T): 430 × 75 × 310 mm, Gewicht: 11 kg

Einheitliches Design trifft auf moderne Farben

Attraktive Farben, edles Design

Sowohl Verto D4S als auch Virtus I4S folgen einem einheitlichen, eleganten Design-Konzept mit breiter Front, großem Display beziehungsweise Touch-Drehgeber und klaren Linien. Die Kombination aus Glas, Aluminium und Stahl verdeutlicht den Premium-Anspruch der neuen Slim-Line und sorgt zugleich für eine robuste, resonanzarme Konstruktion.

Beide Komponenten werden in den drei Farbvarianten Silber, Schwarz und Bronze erhältlich sein und lassen sich so optisch harmonisch in verschiedene Wohn- und Anlagenkonzepte integrieren.

Fehlen noch die Verfügbarkeit und die unverbindliche Preisempfehlungen. Der CANOR Verto D4S und der Virtus I4S werden ab Anfang Februar 2026 über den autorisierten Importeur IDC Klaassen International Distribution & Consulting im Fachhandel in Deutschland, der Schweiz und den Benelux-Ländern erhältlich sein.

Die unverbindlichen Preisempfehlungen lauten:

Special: Carsten Rampacher, Philipp Kind

Fotos: IDC Klaassen/CANOR

Datum: 28. Januar 2026