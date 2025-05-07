SPECIAL: Die Mehrkanal-Hörräume im nu audio store Salzburg

Im nu audio store in Salzburg sind im Kellergeschoss neue Hörstudios fertiggstellt worden, in denen man aktive sowie passive Lautsprecher aus dem Nubert-Sortiment Probe hören kann - oben direkt ein Blick sozusagen "von hinten" auf die eine der beiden aufgebauten Mehrkanal-Lösungen. Ebenfalls in der unteren Ebene befindet sich ein Showroom, in dem der interessierte Musikliebhaber die Möglichkeit hat, die Manufaktur-Lautsprecher von Acoustic Design kennenzulernen. Wir haben bereits darüber berichtet.

Die beiden Nubert nuLine Center-Lautsprecher nuLine CS-174 (Stückpreis 649 EUR) und nuLine CS-64 (Stückpreis 455 EUR) sind im Setup integriert

Als Frontlautsprecher (passiv) setzt man auf die nuLine 34 (Paarpreis 730 EUR), die nuBoxx B-70 (Paarpreis 1.396 EUR) und die nuLine 264 (Paarpreis 1.690 EUR)

Für den schmalen Kaufpreis sind alle nuBoxxen sehr gut verarbeitet

Nubert nuLine 264, oberer Bereich. Kennzeichen ist der asymmetrisch angeordnete Hochtöner

Die nuLine 34 ist ein echter Klassiker und überzeugt auch heute noch durch den kultivierten, detailreichen und kraftvollen Sound - zum mehr als fairen Preis

Im Rear-Bereich stehen die nuBoxx B-30 und die nuLine 24

Nuberts nuBoxx-Serie verbindet ein außergewöhnlich gutes Preis-/Leistungsverhältnis mit einer hoch liegenden akustischen Performance. Es finden sich aktive Vertreter der nuBoxx-Serie, die wir hier aber nicht näher beleuchten, und passive Schallwandler. Diese eignen sich sowohl für ein konventionelles Strereo-Setup als auch für Mehrkanal-Konfigurationen. Es finden sich Multifunktionslautsprecher (nuBoxx B-50, z.B. für Center, Front links/rechts, Rear links/rechts), Regallautsprecher (nuBoxx B-30 und nuBoxx B-40) und Standlautsprecher (nuBoxx B-60 und nuBoxx B-70) im Sortiment. Auch ein besonders flacher Schallwandler für die Wandmontage (nuBoxx BF-10) fehlt nicht.

Nuberts nuLine-Baureihe ist einer der absoluten Klassiker im Programm. Derzeit sind aus produktionstechnischen Gründen nicht alle "nuLiner" lieferbar, aber nach wie vor kann man sich sowohl ein Stereo- als auch ein Mehrkanal-Setup zusammensetzen. Die nuLine-Boxen mit feinen seidenmatt lackierten Oberflächen oder Echtholzfurnier verfügen über ein zeitlos schönes Unibody-Gehäuse und sind mit asymmetrischen Hochtönern für beste Klarheit und Präzision ausgestattet. Daher muss man aufpassen: Es gibt eine linke und eine rechte Box. Schalter zur Klanganpassung und eine Hightech-Frequenzweiche gehören ebenfalls fest zur DNA der nuLine-Baureihe. Derzeit zu haben sind die beiden Regallautsprecher nuLine 24 und nuLine 34, die schlanke, aber erstaunlich kräftig aufspielender Säulen-artige Standbox nuLine 264 und die beiden Centerspeaker nuLine CS-64 und nuLine CS-174. Hinzu kommt der Dolby Atmos-/Multifunktionslautsprecher nuLine RS-54 sowie der sehr flache & elegante Wand-Lautsprecher nuLine WS-14, ein wahrer Universalist.

Nubert nuSub XW-1200

Nubert nuSub XW-900

Die Nubert nuSub-Aktivsubwoofer bestehen aus den Modellen nuSub XW-800 slim, nuSub XW-900 und nuSub XW-1200. Alle aktiven Bassisten lassen sich auch drahtlos betreiben und verfügen über nach unten abstrahlende Chassis, kompakte Abmesungen, hochwertig verarbeitete Gehäuse und über kräftige Endstufen. Der nuSub XW-1200 ist zudem schon ein "amtlicher" Vertreter für massive Heimkino-Power. Zu den nuSubs gehören auch App-Steuerung mit der X-Remote und das Einmesssystem X-Room Calibration.

Die nuZeo-Serie in Salzburg

Für Stereo- und Mehrkanal-Einsatz

Nuberts aktive Top-Lautsprecherserie nuZeo wurde erst kürzlich um den neuen Luxus-Aktivsubwoofer nuZeo 8w ergänzt, der auch seinen Weg nach Salzburg in den nu audio store finden wird. Mit maximal 3.300 Watt Impulsleistung ist er in der Lage, unfassbaren Schub zu entwickeln.

nuZeo 4 und nuZeo 11

Die anderen nuZeo-Lautsprecher kommunierzen wireless miteinander, und das gilt nicht nur für den Stereo- sondern, dank X-Connect Surround, auch für den Mehrkanal-Betrieb. Zwei performante Standboxen, die beeindruckende nuZeo 15 und die schlanke nuZeo 11, zwei Regallautsprecher (nuZeo 3 als ultramkompakter Leistungsträger und die größere nuZeo 4) sowie der nuZeo 6c sorgen hier für Flexibilität.

nuXinema preAV, auch in Weiß erhältlich (und natürlich in Schwarz)

Mit dem genialen, ebenfalls sehr kompakten nuCinema preAV als Schaltzentrale können Surround-Setups schnell Realität werden. Der nuXinema preAV unterstützt auch DTS:X und Dolby Atmos, und wer diese 3D-Audioformate genießen möchte, kann sich in die Decke den vollaktiven nuPro XI-2000 RC einbauen.

Fazit

Im nu audio store Salzburg kann man sich den perfekten Überblick verschaffen, welches Nubert-System genau das Richtige für die eigenen Anforderungen ist. Nun sind im Keller des Geschäfts auch die Möglichkeiten gegeben, verschiedene Konfigurationen im Mehrkanal-Einsatz Probe zu hören.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 07. Mai 2025