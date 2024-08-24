SPECIAL: Die HiFi & Friends 2024 bei HiFi im Hinterhof am 06. und 07. September mit Workshops und Neuheiten

Schon bald ist es wieder soweit und bei HiFi im Hinterhof findet die beliebte Hausmesse "HiFi & Friends" in den Studios in Berlin-Kreuzberg statt. Am 06. und 07. September gibt es, parallel zu den Ladenöffnungszeiten, interessante Workshops und spannende Highlights rund um das Thema HiFi, Heimkino, TV und Kurzdistanz-Technologie. Am Samstag, den 07.09.2024, bleibt der Laden dafür bis 16:00 Uhr auch etwas länger geöffnet. Zusammen mit ausgewählten Partnern wird es sicher wieder ein spannendes Event mit einer Kombination aus vielen aufschlussreichen Praxiserlebnissen und Eindrücken sowie wissenswerten Informationen werden.

Was, wann und wo?

HiFi & Friends Hausmesse mit Workshops, Informationen und Highlights zu den Themen HiFi, Heimkino, TV und Kurzdistanztechnologie

In den Studios von HiFi im Hinterhof in Berlin-Kreuzberg

Am 06. und 07. September 2024

HiFi im Hinterhof bittet um vorherige Anmeldung unter: www.hifi-im-hinterhof.de/blog/anmeldung-hifi-and-friends-2024

Die HiFi & Friends 2024 steht in den Startlöchern

Highlights der Veranstaltung mit Übersicht

In Kooperation mit ausgewählten Vertriebspartnern präsentiert das Team von HiFi im Hinterhof im Zeitraum der Berliner IFA an zwei Tagen aktuelle Highlights aus den Segmenten HiFi, Heimkino, TV und Kurzdistanz-Projektion. Dabei wird es, wie erwähnt, Workshops und Vorführungen im Rhythmus von ca. 45 Minuten bis 1 Stunde mit einer 30-minütigen Pause geben. HiFi im Hinterhof hat dafür verschiedene Räumlichkeiten vorbereitet. In einem Gebäudeteil wird es sich ausschließlich um HiFi und qualitativ hochwertige Musikwiedergabe drehen, ein weiterer Gebäudebereich ist für TVs und Kurzdistanzprojektion vorgesehen.

Highlights in der Übersicht:

Dali präsentiert die neuen RUBIKORE-Modelle sowie die EPIKORE 11

Die neue Sonetto G2 von Sonus Faber Serie ist da. Vorführbereit sind die neuen Sonettos II & V sowie die Olympica Nova 3

Monitor Audio stellt die neue Gold Serie mit exzellenter Verarbeitung und hoher Leistungsfähigkeit vor

Von Leica werden der Cine 1 Laser TV sowie der Domino von Sim 2 mit aktiven und passiven Stereolösungen präsentiert und auch Modelle von Hisense sind dabei

Loewe betritt mit dem neuen Stellar-Modell die OLED-Welt, von Panasonic werden die Topmodelle der Z-Serie am Start sein

Kalibrierungs-Demo: HiFi im Hinterhof zeigt, was eine professionelle Kalibrierung für den Fernseher ausmacht

Übersicht über die geplanten Workshops und Vorführungen

Für die Workshops am Freitag und Samstag arbeitet HiFi im Hinterhof aktuell an den optimalen Produktkombinationen. Eine Übersicht über die voraussichtlichen Zeiten sowie nochmal alle Informationen als PDF zusammengefasst findet man bereits hier:

Anmeldung und Location

Wie jedes Jahr bittet HiFi im Hinterhof zur besseren Planung um eine vorherige Anmeldung bzw. Abmeldung, sollte man doch nicht kommen können. Die Anmeldung kann einfach online erfolgen: www.hifi-im-hinterhof.de/blog/anmeldung-hifi-and-friends-2024

HiFi im Hinterhof findet man hier:

HiFi im Hinterhof

Großbeerenstraße 65/66

10963 Berlin-Kreuzberg

www.hifi-im-hinterhof.de

