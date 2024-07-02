SPECIAL: Der neue NAD C 700 V2 mit ESS DAC, Phono MM und HDMI ist Dirac Live-Ready

NAD hat kürzlich die neueste Generation der kompakten und preislich attraktiven "Just Add Speakers"-Lösung angekündigt. Der NAD C 700 V2 ist die aktuelle Generation des beliebten Streaming-Verstärkers C 700, über den wir bereits im Test und im Video ausführlich berichtet haben. Natürlich basiert das neue Modell grundsätzlich, und zurecht, auf dem leistungsfähigen Vorgänger, bringt gleichzeitig aber Verbesserungen in Performance und Funktionalität mit. An Bord sind unter anderem ein hochwertiger ESS D/A-Wandler, ein MM-Phono-Eingang, Dolby Digital-Dekodierung, Dirac Live-Ready und die neue IR-Fernbedienung ist gleich im Lieferumfang enthalten.

Hohe Performance

NAD setzt beim C 700 V2 auf den aktuellen ESS Sabre ES9028 DAC und bringt damit ein ebenso bewährtes wie audiophiles Bauteil für die anspruchsvolle Konversion mit. Mehr Präzision, mehr Tiefe verspricht der Hersteller und zusammen mit der als sehr leistungsstarken HybridDigital UcD-Verstärkertechnologie - die uns im Testbericht nachhaltig beeindruckt hat - eine kraftvolle, klare, transparente Klangwiedergabe, die anspruchsvolle Musik-Enthusiasten vollends überzeugen soll.

NAD C 700 V2

Nahtlos von Stereo zu Surround Sound

Nicht gänzlich neu, aber dennoch sehr praktisch und flexibel ist die nahtlose Integration von Stereo- und Surround-Fähigkeiten. Ohne Mühe lässt sich ein 4.1 Dolby Digital Surround-Setup mit BluOS-fähigen hinteren Kanälen und einem kabelgebundenen Subwoofer realisieren, die Umschaltung von Stereo zu Surround Sound gelingt praktisch nahtlos.

Dirac Live

Der neue NAD C 700 V2 ist jetzt bereit für Dirac Live. Bei Erwerb der optionalen Lizenz haben alle Anwender die Möglichkeit, die fortschrittliche und effektive Raumkorrektur freizuschalten. Zusätzlich zur Lizenz benötigt man ein kalibriertes Mikrofon, wie z.B. das UMIK-1. Zur Einmessung kann auch die Dirac-App verwendet werden. Der C 700 V2 speichert bis zu fünf Dirac Live-Profile und kann sich verschiedenen Setups und räumlichen Bedingungen anpassen.

Rückseite

Nur Lautsprecher dazu

NAD sieht in den kompakten Streaming-Verstärker-Lösungen absolute Universaltalente, die für ein eindrucksvolles, vollumfängliches Klangerlebnis lediglich Lautsprecher benötigen. Mit dem Phono-Eingang für MM-Tonabnehmer schließt der C 700 V2 eine Lücke, die man bisher ankreiden konnte. Laut Hersteller ist die Phonostufe sehr hochwertig und richtet sich an Vinyl-Enthusiasten, die ihre Schallplatten mit präziser RIAA-Entzerrung und geringem Rauschen genießen möchten.

Darüber hinaus gibt es eine üppige Anschluss-Sektion mit optischen und koaxialen Digitaleingängen, HDMI eARC, Stereo Cinch-Anschlüssen, einem Vorverstärkerausgang, Subwoofer-Pre-Out, 12V-Trigger, bidirektionales Bluetooth mit aptX HD und AirPlay 2. Der integrierte USB-A-Eingang dient nicht nur dem Anschluss eines Kalibrierungsmikrofons, sondern kann auch zur Musikwiedergabe verwendet werden. Die Lautsprecher-Schraubanschlüsse sind ebenfalls hochwertig ausgeführt, vergoldet und gekapselt.

Fernbedienung im Lieferumfang

BluOS-Streaming

Mit BluOS stehen alle relevanten Streaming-Dienste in einer intuitiv bedienbaren und übersichtlichen App-Umgebung zur Verfügung. Über 20 Musikstreaming-Services stehen zur Verfügung, außerdem Internetradio und natürlich die Möglichkeit der Wiedergabe von Musikbibliotheken von lokalen PCs, Servern, NAS-Systemen, etc.

Großes HD-Display und elegantes Gehäuse

Der C 700 V2 kommt wieder in einem hochwertigen Aluminiumgehäuse daher und ist mit einem großen, hochauflösenden 5"-Farbdisplay ausgestattet. Die Steuerung kann auch über die BluOS App erfolgen und die neue NAD BC1 IR-Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Auch die Kompatibilität zu anderen Infrarot-Remotes ist gegeben.

NAD C 700 V2 Streaming-Verstärker

Hauptmerkmale in der Übersicht

HybridDigital UcD-Verstärker

80 Watt pro Kanal bei 8/4 Ohm Dauerleistung

120 Watt pro Kanal Spitzenleistung

ESS Sabre ES9028 DAC

Dolby Digital-Dekodierung

Dirac Live Ready

5-Zoll-Glas-HD-Display zeigt Albumcover, Titelverlauf und Systemeinstellungen

Solides Aluminiumgehäuse

Funktioniert mit der intuitiven BluOS Controller-App für Android, iOS und Desktops

BluOS Multiroom-Streaming auf bis zu 63 zusätzliche Zonen

Hochauflösendes Audio bis zu 24 Bit/192 kHz

MQA-Dekodierung und Rendering

Verlustfreies und hochauflösendes Streaming von Amazon Music HD, Deezer, Idagio, Qobuz und Tidal

Unterstützung für Apple AirPlay 2, Spotify Connect und Tidal Connect

MM-Phono-Eingang

Optische und koaxiale Digitaleingänge

HDMI eARC-Port

Bidirektionales aptX HD Bluetooth

12V Trigger-Ausgang

IR-Fernbedienung (BC 1)

Preise und Verfügbarkeit

Der NAD C 700 V2 ist ab Oktober 2024 zur UVP von 1.599 Euro im Fachhandel erhältlich.

Special: Philipp Kind

Fotos: NAD

Datum: 02.07.2024