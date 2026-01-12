SPECIAL: Cambridge L/R - neue Aktivlautsprecher-Serie mit drei Modellen des britischen Traditionsherstellers

Cambridge Audio steigt spät, dafür mit Nachdruck, in den Markt aktiver Streaming-Lautsprecher ein. Die neue Baureihe L/R besteht aus drei Modellen, die jeweils unterschiedliche Größen, Leistungswerte sowie Ausstattungsmerkmale mitbringen. Die beiden größeren Modelle L/R X und L/R M lassen sich wahlweise kabellos mittels WiSA oder kabelbasiert mittels USB-C miteinander verbinden. Damit der Lautsprecher auch richtig gut ins jeweilige Wohnambiente passt, werden die Boxen in jeweils sechs unterschiedlichen Farben angeboten. Laut den Briten vereint die neue aktive Lautsprecherserie "fortschrittliche akustische Ingenieurskunst, einfache Konnektivität einschließlich intuitiver TV-Integration und ein ausdrucksstarkes, zeitloses Design — geschaffen für Menschen, die außergewöhnlichen Klang ohne Komplikationen suchen."

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Damit die L/R-Lautsprecher in jeder Umgebung die passenden Qualitäten entwickeln können, entschloss sich Cambridge Audio zu drei verschiedenen Größen innerhalb der Baureihe.

Drei unterschiedliche Größen - hier die blauen Varianten

Und hier in Schwarz. Auffällig sind die großen Waveguides rund um den Hochtöner

Kompakt für den Schreibtisch oder den kleinen Wohnraum, über mittelgroße aktive Lautsprecher bis hin zu großen Regallautsprechern. Interessant ist: Ebenso wie Klipsch, die die neue Generation von The Nines, The Sevens und The Fives gerade im Rahmen der CES präsentiert haben, setzt man ausschleßlich auf Regal- und nicht auf Standlautsprecher. Cambridge Audios Ingenieure in London haben die L/R Lautsprecher sorgfältig abgestimmt. Ausstattungsmerkmale wie eine akustische Anpassung auf den jeweiligen Raum, umfangreiche Streaming-Optionen und eine tadellose Leistung der eingebauten Endstufen standen im Lastenheft und wurden dementsprechend umgesetzt. Auch dem nach wie vor ungebrochenen Trend zu Vinyl sieht man beim britischen Traditionshersteller ganz klar. Darum wurde auch ein dedizierter Phono MM-Eingang integriert (L/R X, L/R M). HDMI bei den beiden größeren Modellen für eine einfache Kontaktaufnahme zum Smart-TV gehört natürlich auch dazu.

Bedienelemente oben auf dem Lautsprecher

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Damit die gebotene akustische Leistung stets mit dem mitgeht, was der Anwender gerade verlangt, hat Cambridge Audio DynamEQ entwickelt. Das System bewahrt dezent eine stimmige Bassauslegung und feine Details bei niedrigen Lautstärken und behält zudem Klarheit und Kontrolle bei, wenn die Lautstärke steigt. Als Basis für die Streaming-Funktionalität setzt Cambridge Audio auf die hauseigene StreamMagic-Plattform der vierten Generation. Als drei DSP-Modi stehen bei allen Modellen Normal, Film und Sprache zur Verfügung.

Hochtöner. In den beiden großen Modellen misst er 28 mm, beim kleinen Modell 21 mm

Leistungsstarke Chassis mit groß dimensionierten Magnetsystemen

Bei den beiden großen Modellen befindet sich unterm Gehäuseboden ein weiteres aktiv angetriebens Basschassis

Natürlich kommt aufwändige Technik in der L/R Serie auch hinsichtlich der Chassisbestückung zum Einsatz. Der Hochtöner mit einer speziellen hinteren Kammer, einer Aluminiumkalotte mit doppeltem Radius sowie einem exakt abgestimmten Waveguide wird mit einem Dual-Tieftonsystem und Force-Cancelling-Radiatoren kombiniert. Wenden wir uns nun den drei Modellen im einzelnen zu.

L/R X

L/R X in Walnuss

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Das größte Modell hört auf den Namen L/R X und kommt auf 1.999 EUR fürs komplette Set. Hier stoßen wir auf satte 800 Watt Gesamtleistung und auf einen relativ großen 28 mm Hochtöner mit doppeltem Radius und akkurat entwickeltem Waveguide.

Präzise DSP-Signalverarbeitung

Hinzu kommen zwei 12,7 cm messende Tieftöner plus zwei 15,24 cm messende passive Radiatoren nebst digitalen Hochleistungsfrequenzweichen und eine exakte 64 Bit-DSP-Signalverarbeitung.

L/R X in Schwarz

Wer im Bassbereich noch mehr Leistung wünscht, kann einen entsprechenden aktiven Subwoofer über den dafür vorgesehenen Pre-Out anschließen.

Seitliche passive Radiatoren

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Allerdings weist Cambridge Audio darauf hin, dass die L/R X ohne zusätzlichen Subwoofer in der Lage sind, den Bassbereich mit energischem Nachdruck bis hinunter auf 35 Hz zu präsentieren. Natürlich sind eine Raumoptimierung sowie DynamEQ an Bord, hinzu kommt ein Lautsprecherschutz vor Überlastung ("Advanced Speaker Protection").

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Die Streaming-/Multiroom-Merkmale umfassen Spotify, Qobuz, TIDAL in den Connect-Versionen sowie Deezer und Amazon Music. Multiroom ist über Google Cast und AirPlay 2 möglich, ein Roon ready-Zertifikat fehlt auch nicht. Für Vinylliebhaber findet sich ein dedizierter Phono MM-Eingang. Mittels HDMI-eARC wird der Ton, der z.B. von Netflix oder Amazon Prime Video kommt, direkt über die L/R X wiedergegeben.

L/R X in Walnuss von oben

Hier sollte man sich nur vergewissern, dass der TV PCM-Ton ausgibt - da die L/R X keine Decoder für Dolby Digital mitbringen, können sie mit Bitstream nichts anfangen. Wer die aktiven Lautsprecher schnell mit dem Smartphone oder dem Tablet koppeln möchte, kann die ebenfalls vorhandene Bluetooth-Funktion nutzen. Die schon eingangs erwähnten sechs unterschiedlichen Farben sorgen dafür, dass man genau die Farbgebung aussuchen kann, die am besten zum eigenen Wohnambiente passt. Hinzu kommt eine elegante LED-Beleuchtung.

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L/R M

L/R M in elegantem Grün

Wenn der zu beschallende Raum etwas kleiner ist und die Lautsprecher kompakter ausfallen sollen, ist das für 1.399 EUR angebotene L/R M-Ensemble die richtige Lösung, wie bei den L/R X wahlweise drahtlos per WiSA oder kabelgebunden mittels USB-C zu verbinden. Hier notieren wir 300 Watt Gesamtleistung und ebenfalls den 28 mm messenden Hochtöner.

L/R M in Schwarz

Im Bassbereich sind bei der L/R M 10,16 cm Basstreiber plus zwei gut 12 cm messende passive Radiatoren verbaut. Auch bei diesem Modell gehören Raumoptimierung, DynamEQ und der Lautsprecherschutz zur Ausstattung.

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Bei den Streaming-/Multiroom-Funktionen gibt es keine Unterschiedliche zum größeren Modell. Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Amazon Music, Deezer, Apple AirPlay 2, Google Chromecast - hier fehlt es an nichts. Als Basis dient die Cambridge Audio StreamMagic Gen4-Plattform.

L/R M Master-Lautsprecher: Rückseite mit Anschlüssen inklusive USB-C zur kabelbasierten Verbindung beider Boxen

Auch beim L/R M-Set gibt es einen Phono MM-Eingang und einen HDMI-eARC-Anschluss.

Orangefarbene L/R M von oben

Diese aktiven Lautsprecher sind ebenfalls in sechs Farben lieferbar und verfügen über eine schicke LED-Beleuchtung. Wie beim großen Modell gibt es eine 64-Bit-DSP-Signalverarbeitung.

L/R S

L/R S in Walnuss

Zwar gehören die L/R S mit einem Setpreis von 499 EUR auch zur Serie - aber sie weisen teilweise deutlich von den beiden größeren Modellen abweichende Spezifikationen auf, was wir aufgrund des sehr großen Preisunterschieds auch erwartet haben.

Die sehr kompakte L/R S besitzt seitlich keine passiven Radiatoren

L/R S von oben

Auch wenn Cambridge Audio nicht explizit darauf hinweist, so gehen wir bei den L/R S von einer kabelbasierten Verbindung der beiden Boxen untereinander aus. Entsprechende Buchsen auf der Rückseite deuten ebenfalls darauf hin.

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Die sehr kompakt bauenden Boxen bringen es auf 100 Watt Gesamtleistung und bringen einen 21 mm Aluminium-Hochtöner sowie einen 7,62 cm messenden Tieftöner mit.

L/R S - mit klassischem Speaker Link-Anschluss für die kabelbasierte Verbindung zum Slave-Lautsprecher

Bluetooth mit aptX HD, USB, Aus und Digital-Optisch sind als Eingänge/Anschlüsse vorhanden. DynamEQ und der Lautsprecherschutz gegen Überlastung gehören bei den L/R S ebenfalls zm Ausstattungsumfang, ebenso verschiedene Raumplatzierungs-Betriebsarten. Für die L/R S stehen genauso sechs verschiedene Farben zur Verfügung, Walnuss kostet wie bei den beiden größeren Modellen Aufpreis.

Unser Fazit

L/R X in Blau

Cambridge Audio steigt nun auch in den Aktivlautsprecher-Markt ein. Mit der Aerie L/R kommen drei Regallautsprecher-Paare in unterschiedlichen Größen auf den Markt. Uns interessieren besonders die größten Boxen, die L/R X. Denn hier wird für knapp 2.000 EUR ein sehr hochwertiges technisches Paket mit hohem Leistungsvermögen geschnürt. Aber auch die L/R M und die klönen L/R S stellen eine Bereicherung des Marktes dar. Wir freuen uns auf erste Testsamples.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Cambridge Audio

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 12. Januar 2026