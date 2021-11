SPECIAL: Black Friday bei beyerdynamic: Zwei Wochen voller Angebote

Vom 19.11. bis 05.12. ist Black Friday! Zumindest bei beyerdynamic, denn der Heilbronner Traditionshersteller bietet volle zwei Wochen lang attraktive Angebote mit starken Rabatten auf zahlreiche Produkte. Bis zu 50% lassen sich sparen, teilweise sind Neu-Produkte erstmals zu vergünstigten Preisen erhältlich und viele Angebote bieten den aktuellen Bestpreis! Zahlreiche Artikel gibt es wieder reduziert im Outlet als B-Ware und auch der Rabatt von 20% auf Manufaktur-Kopfhörer hat ein Comeback! "Last Chance" heißt es bei einigen Abverkaufs-Artikeln, die nur noch in extrem begrenzter Stückzahl verfügbar sind und voraussichtlich schon innerhalb der ersten Tage ausverkauft sein werden. Hier sollte man insbesondere den LAGOON ANC, den Aventho wireless und Aventho wired, das Wireless-Speakerphone Phonum, den Custom Game und Xelento remote im Auge behalten. Wer zugreift und den Warenkorbwert von 199 Euro überschreitet, kann sich zudem über einen Gratis-Kopfhörer freuen.

Hier geht es direkt zur Black Friday-Aktion bei beyerdynamic

Last Chance

Wer jetzt noch will, muss zuschlagen! In dieser Kategorie bietet beyerdynamic Abverkaufsartikel an, die nur noch in extrem begrenzter Stückzahl verfügbar sind. Man geht davon aus, dass diese innerhalb der ersten Tage der laufenden Aktion bereits ausverkauft sein werden.

LAGOON ANC

Für das Auslaufmodell LAGOON ANC wollen wir eine große Empfehlung aussprechen. Der Bluetooth-Kopfhörer bringt ein außerordentlich effektives aktives Noise-Cancelling mit und unterstützt die MOSAYC-Klangpersonalisierung per MIY App, um selbst das letzte Quäntchen an Performance herauszukitzeln und die Klangwiedergabe perfekt auf die individuellen Bedürfnisse des Anwenders anzupassen. Die hohe akustische Leistungsfähigkeit wird mit einem exzellenten Tragekomfort, praktischen Usability-Features (Light Guide) und einer beeindruckenden Akkulaufzeit kombiniert. Bis zu 24 Stunden hält der LAGOON ANC mit aktivierter Geräuschunterdrückung durch, ohne sogar bis zu 45 Stunden. Ein Abverkaufs-Artikel, der immer noch voll zukunftsträchtig ist.

Der LAGOON ANC bei beyerdynamic für 149 Euro statt 299 Euro - 50% Ersparnis!

beyerdynamic Aventho wireless

auch in einer kabelgebundenen Variante als Aventho wired erhältlich

Den On-Ear-Kopfhörer gibt es in einer drahtlosen Bluetooth-Variante aber auch als kabelgebundenes Modell. Beide Optionen sind mit der exklusiven Tesla-Technologie aus eigenem Hause ausgestattet und garantieren exzellente Klangeigenschaften. Der Aventho wireless setzt bei der drahtlosen Audiosignalübertragung auf den hochwertigen aptX HD-Codec und übertragt auch AAC. Auf der rechten Hörerschale lässt sich die Wiedergabe komfortabel steuern. Auch das Freisprechmikrofon sitzt hier und leistet bei Telefonaten und Video-Calls ausgezeichnete Dienste. Trotz seiner kompakten Formensprache und des geringen Gewichtes bietet der integrierte Akku satte 30 Stunden Spielzeit.

Einen kräftigen Bassbereich, ausgewogene und detailreiche Mitten und seidig-angenehme Höhen bieten sowohl die Drahtlos- als auch die Kabel-Variante. Der Aventho wired ist HiRes-Audio-zertifiziert und kann die Vorteile der hochauflösenden Audio-Dateien besonders gut ausspielen. Praktisch sind natürlich die drehbaren Gehäuseschalen der beiden Modelle. So kann man die Kopfhörer einfach zusammenfalten und im Gepäck verstauen. Weiche Ohrpolster, ein exakt austarierter Anpressdruck, der schwingungsarme Bügel aus gestrahltem Edelstahl und die optimale Passform sind allesamt für einen hervorragenden Tragekomfort der On-Ears verantwortlich.

Der Aventho wired ist für 245 Euro statt 329 Euro bei beyerdynamic erhältlich! Den Aventho wireless gibt es für 335 statt 449 Euro!

beyerdynamic PHONUM

Kompakt, flexibel und mit starkem Akku bestückt präsentiert sich das Wireless Speakerphone PHONUM als praktischer Begleiter im Home Office, kann in kleinen Unternehmen aber auch durchaus eine aufwändige Telefonanlage für einen einzelnen Meeting-Raum ersetzen. Da man nicht auf Kabel angewiesen ist, kann man das kabellose Speakerphone auch problemlos in die Tasche packen und mitnehmen. Ganz besonders tut sich das PHONUM durch die integrierte GECKO 360°-Technologie hervor, mit der sich die Aufnahmerichtung der integrierten Mikrofone zielsicher fokussieren lassen kann. Das PHONUM kann den gesamten Raum aufmerksam verfolgen, wahlweise aber auch nur Sprache aus einer bestimmten Richtung erfassen. Zudem ist es möglich, dem Sprecher dynamisch zu folgen. Im Test bei areadvd.de hat sich das Produkt exzellent geschlagen und überzeugte mit exzellenter Stimmerfassung und hoher Zuverlässigkeit. Die Bedienung gelingt dank LED-beleuchtetem Touchpanel völlig problemlos und der solide Metallfuß sorgt für optimalen Stand auf beinahe jedem Untergrund. Der Lautsprecher strahlt nach unten ab und verteilt das Audiosignal in alle Richtungen. Mehrere Gesprächsteilnehmer, selbst in etwas größeren Konferenzräumen, können dem Call also mühelos folgen. Selbst als kompakten Bluetooth-Speaker kann man das PHONUM im Bedarfsfall "missbrauchen".

Das beyerdynamic PHONUM ist aktuell für 144 Euro statt 299 Euro erhältlich - Ersparnis über 50%!

CUSTOM Game

Auch der CUSTOM GAME "muss raus". Das Gaming-Headset der beliebten CUSTOM-Serie arbeitet nach dem geschlossenen Prinzip und bietet dank einer hochwertigen Mikrofonkapsel exzellente Sprachverständlichkeit in Kombination mit allen gängigen VoiceChat-Applikationen. Mit einer ausgeprägten Räumlichkeit und enormen Präzision bietet es alle Voraussetzungen für ein immersives Gaming-Erlebnis in allen Situationen. Mit dem "Sound Slider" kann man vier Klangprofile für unterschiedliche Spielumgebungen auswählen, u.a. eine Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen, um sich völlig abzuschotten. So macht der CUSTOM GAME selbst im Home Office eine exzellente Figur und fördert das Konzentrationsvermögen erheblich. Weiche Ohrpolster und das ergonomisch geformte Kopfband sorgen dafür, dass man das Headset stundenlang bequem auf dem Kopf tragen kann, mit der praktischen Kabelfernbedienung lassen sich die Basis-Parameter schnell und einfach justieren. CUSTOM wäre nicht CUSTOM, wenn man den Kopfhörer nicht nach individuellen Wünschen konfigurieren könnte. Deshalb liegen verschiedene Design-Cover bei, außerdem kann man farbige Ringe, stylische Cover sowie Ohr- und Kopfpolster auch als Zubehör erwerben.

Der beyerdynamic CUSTOM GAME ist für 140 Euro statt 199 Euro erhältlich!

beyerdynamic Xelento remote

Ein ganz besonderes und exklusives Schmuckstück ist der Hi-Res Audio zertifizierte In-Ear-Kopfhörer Xelento remote, der mit miniaturisierter Tesla-Technologie mit maximalem Wirkungsgrad eine Klangperformance mit enormer Detailauflösung, Präzision und Authentizität realisiert. Das Modell ist zweifellos für diejenigen Anwender konzipiert, die unterwegs keinerlei Kompromisse bezüglich der Klangqualität eingehen wollen. Hinzu kommt ein ergonomisch perfekt geformtes Gehäuse und optimal dazu passende Ohrpassstücke für maximalen Tragekomfort auf der einen und eine exzellente Außengeräuschdämpfung auf der anderen Seite. Der in Deutschland handgefertigte Kopfhörer ist mit exklusiven Materialien ausgestattet, darunter auch das versilberte, abnehmbare Kabel. Eine universale 3-Knopf-Fernbedienung vereinfacht die Bedienung und beherbergt zudem das rauscharme Freisprechmikrofon für Calls mit ausgezeichneter Sprachqualität.

Der beyerdynamic Xelento remote ist für 845 Euro statt 999 Euro erhältlich!

Exklusive Produkte nur bei beyerdynamic

Exklusive Produkte, die nur bei beyerdynamic erhältlich sind, profitieren ebenfalls von der Black Friday-Aktion:

Bestpreis Angebote

Produkte in dieser Kategorie werden von beyerdynamic zum besten Preis am Markt angeboten - dazu gehören auch Produkte, die erstmals überhaupt rabattiert werden. Besonders interessant sind hier z.B. der Studio-Referenzkopfhörer mit 45 mm großem Tesla-Neodym-Treiber DT 1990 PRO, der maximale Auflösung und eine absolut authentische Präsentation bei professionellen Aufnahmen gewährleistet. Der DT 1990 PRO ist während der Black Friday-Wochen für 429 Euro statt 599 Euro erhältlich. Auch das USB-Mikrofon FOX mit seiner Großmembran-Kondensatorkapsel ist zum Bestpreis von 139 Euro statt 179 Euro zu haben und bietet neben exzellenter Sprachaufnahme praktische Zusatzfunktionen wie die individuelle Lautstärkeregelung.

Außerdem sollte man in der Kategorie Best Price folgende Produkte keinesfalls außer Acht lassen:

Gratis-Zugabe

Spitzenpreise und on top noch etwas geschenkt? Gerne doch! Ab einem Warenkorbwert von 199 Euro gibt es einen In-Ear-Kopfhörer im Wert von 24,99 Euro gratis. Rund um den Black Friday (19. - 28.11.) gibt es den beat BYRD in schwarz, ab dem 29.11. bis 05.12. darf man sich über den beat BYRD in Orange freuen.

Doch damit nicht genug: Wer sich für einen der hochwertigen Kopfhörer Amiron wireless, Amiron home, T1, T5, Xelento wireless oder Amiron wireless copper entscheidet, kommt in den Genuss eines gratis Tidal-Abos. Achtung: das gilt auch für B-Ware!

Outlet inbegriffen

Den Blick ins Outlet sollte man bei beyerdynamic Sales-Aktionen immer wagen. Zahlreiche Modelle kann man hier zu stark reduzierten Preisen ergattern, teilweise gibt es auch Produkte zum ersten Mal im Outlet. Interessante Angebote (alles B-Ware) sind u.a.:

Tipp: Im gesamten Aktionszeitraum bis einschließlich 05.12. werden immer wieder neue, attraktive Deal-Highlights hinzukommen. Ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.

Special: Philipp Kind

Fotos: beyerdynamic, areadvd

Datum: 19.11.2021

