SPECIAL: Black Friday bei beyerdynamic - Gratis Kopfhörer und bis zu 50% Rabatt

Die beyerdynamic Black Friday-Aktion ist in vollem Gange, dennoch zieht der in Heilbronn ansässige Hersteller am heutigen Tag nochmals alle Register und bietet höchst attraktive Deals, die am Black Friday zum absolut besten Preis im beyerdynamic Online-Shop erhältlich sind. Darunter, neben starken Rabatten auf zahlreiche Aktionsteilnehmer, befinden sich zu unserer Überraschung sogar erstmals in limitierter Stückzahl als Black Friday Tagesdeal die Produkte der neuen PRO X Serie. DT 700 PRO X, DT 900 PRO X und M 70 PRO X sind erstmalig überhaupt reduziert (als B-Ware) erhältlich. Wer auf die neuen, leistungsstarken Kopfhörer oder das dynamische Broadcast-Mikrofon bereits einen Blick geworfen hat, sollte nun nicht länger zögern!

Viele Angebote im Webshop sind zum aktuellen Bestpreis verfügbar. Zu beachten ist lediglich die begrenzte bzw. limitierte Stückzahl. Außerdem gilt: ab einem Warenkorbwert von 199 Euro gibt es einen Gratis-Kopfhörer zur Bestellung dazu. Auf alle Manufaktur-Kopfhörer gibt es 20% Rabatt und für die echten Schnäppchenjäger lohnt sich der Blick ins Outlet. Auch hier sind zahlreiche Artikel reduziert als B-Ware verfügbar!

Hier geht es direkt zur Black Friday-Aktion bei beyerdynamic

Bestpreis-Angebote

Produkte in dieser Kategorie findet man derzeit nirgendwo günstiger als im beyerdynamic Online-Shop - einige der Produkte sind zudem erstmalig rabattiert!

beyerdynamic MMX 300

Hochwertiges Mikrofon für tadellose Sprachübertragung in Discord, TeamSpeak, etc.

Exzellenter Tragekomfort - wichtig für lange Gaming-Sessions

Im MMX 300 vereint beyerdynamic die jahrzehntelangen Erfahrungen im Bereich Kopfhörer-Bau und Mikrofon-Konstruktion für ein High-End Gaming-Headset der Extraklasse! Der ohrumschließende, extrem komfortabel sitzende Kopfhörer begeistert insbesondere mit maximaler Präzision und Ortungsgenauigkeit, um Bewegungen der Gegner blitzschnell an den Kopfhörer-Träger zu übermitteln. Ebenso wichtig bei rasanter Gaming-Action ist die glasklare und rauscharme Stimmenerfassung des Kondensator-Mikrofons. Stets zuverlässig und klar verständlich kann man im jeweiligen VoiceChat-Programm die Informationen an Mitspieler weitergeben. Natürlich profitiert man auch bei der Musikwiedergabe von den exzellenten akustischen Eigenschaften des MMX 300. Dazu zählen eine überdurchschnittlich hohe Differenzierung, Struktur Räumlichkeit ebenso wie das kraftvolle Fundament und die außerordentlich hohe Pegelfestigkeit. Der Tragekomfort macht das Gaming-Headset zum idealen Partner auch bei langen Sessions - Heiße Ohren oder unangenehme Druckstellen sind aufgrund der ergonomischen Form und hochwertigen Polsterung an Hörerschalen und Kopfband ausgeschlossen. Der MMX 300 ist für nur 222 Euro erhältlich!

Der beyerdynamic MMX 300 für nur 222 Euro statt 299 Euro!

LAGOON ANC Explorer

Der LAGOON ANC ist ein wahres Universaltalent und zeichnet sich durch Flexibilität und Usability ebenso aus wie durch seine ausgezeichnete Klangperformance. Der Bluetooth-Kopfhörer bringt ein außerordentlich effektives aktives Noise-Cancelling mit und unterstützt die MOSAYC-Klangpersonalisierung per MIY App, um selbst das letzte Quäntchen an Performance herauszukitzeln und die Klangwiedergabe perfekt auf die individuellen Bedürfnisse des Anwenders anzupassen. Trotz aktiver Geräuschunterdrückung hält der Kopfhörer bis zu 24 Stunden durch - ohne kann man das Ladegerät selbst übers Wochenende getrost daheimlassen: 45 Stunden spielt der LAGOON ANC so am Stück. Als sehr praktisch hat sich das Light Guide System erwiesen. Lichtleiter im Inneren der Gehäuseschalen dienen als innovatives User-Interface. Der LAGOON ANC Explorer ist bei beyerdynamic für 149 Euro statt 299 Euro erhältlich - der LAGOON ANC Traveller ist bereits ausverkauft, schnell sein lohnt sich!

Der LAGOON ANC Explorer bei beyerdynamic für 149 Euro statt 299 Euro!

beyerdynamic Amiron wireless

Der Amiron wireless ist zum Black Friday für lediglich 549 Euro statt 699 Euro erhältlich - obendrauf gibt es zudem ein Gratis Tidal Abo! Als B-Ware kann man den Kopfhörer sogar für nur 469 Euro ergattern! Der in Heilbronn in Deutschland gefertigte Luxus-Kopfhörer zählt zweifellos zu den High-End-Modellen im beyerdynamic-Portfolio und geht bezüglich Klangperformance, Material- und Verarbeitungsqualität keinerlei Kompromisse ein. Mit der MOSAYC Klangpersonalisierung mittels MIY App holt man auch das letzte Quäntchen Authentizität aus der immersiven Klangkulisse. Verantwortlich dafür sind wiederum u.a. die von beyerdynamic selbst entwickelten Tesla-Treiber, die jedes akustische Detail erfassen und präzise im virtuellen Raum platzieren. Ausgewogen, homogen und angenehm bleibt der Kopfhörer bis in höchste Pegel-Sphären und eignet sich für praktisch jedes Musikgenre. Bei der drahtlosen Audiosignalübertragung via Bluetooth werden sowohl aptX HD als auch aptX Low Latency sowie AAC unterstützt. Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit bietet das Headphone ohne Kabel, dennoch kann man den Amiron wireless jederzeit problemlos kabelgebunden verwenden.

Der beyerdynamic Amiron wireless für nur 549 Euro statt 699 Euro!

DT 1990 PRO

Wer im Studio, beim Producing und/oder Mixing keinerlei Kompromisse eingehen möchte, landet zwangsläufig beim DT 1990 PRO Studio-Referenzkopfhörer von beyerdynamic. Der große Tesla-Neodym-Treiber mit 45 mm Durchmesser ist Garant für maximale Auflösung und eine absolut authentische Präsentation bei professionellen Aufnahmen. Dank enormer Ausgangsleistung lässt sich mit dem DT 1990 PRO auch sehr laut abhören, die Pegelfestigkeit des erstklassigen Studio-Kopfhörers steht außer Frage! Dabei genießt man den Vorteil, dass die Tonalität über den gesamten Pegelbereich nahezu unverändert bleibt. Die fein aufgelösten und hoch detaillierten Höhen sowie die strukturierten Mitten bleiben auch bei hoher Lautstärke ausgewogen und angenehm. Eine exzellente Materialqualität und tadellose Verarbeitung sind ebenso wie der hohe Tragekomfort beim DT 1990 PRO obligatorisch. Erhältlich ist der Studio-Referenzkopfhörer für 429 Euro.

Der beyerdynamic DT 1990 PRO für nur 429 Euro statt 599 Euro!

beyerdynamic TEAM TYGR

Wer beim Gaming und Streaming lieber auf ein separates Standalone-Mikrofon als auf ein im Headset integriertes Mic setzen möchte, ist mit dem TEAM TYGR von beyerdynamic perfekt bedient. Mit seiner Großmembran-Kondensatorkapsel gelingt dem USB-Mikrofon FOX die Sprachaufnahme in Perfektion. Dazu gibt es praktische Zusatzfunktionen, wie z.B. die individuelle Lautstärkeregelung. Dem FOX steht der TYGR 300 R zur Seite. Ein akustisch starker Kopfhörer, der mit hoher Präzision, toller Räumlichkeit und exakter Objektlokalisation überzeugt. Die samtweichen, ohrumschließenden Velours-Ohrpolster werden auch nach langem Tragen nicht unangenehm. Das TEAM TYGR ist am Black Friday für 239 Euro erhältlich.

Das beyerdynamic TEAM TYGR für 239 Euro statt 349 Euro!

beyerdynamic FOX USB-Mikrofon mit praktischen Bedienelementen an der Vorderseite

Das über jeden Zweifel erhabene FOX USB-Mikrofon gibt es natürlich auch einzeln. Wer seinem bereits vorhandenen Kopfhörer ein Standalone-Mikrofon mit tadellosen Aufnahme-Eigenschaften zur Seite stellen möchte, muss nicht länger nach dem perfekten Partner suchen. Selbst Musik- und Podcastaufnahmen lassen sich dank der Großmembran-Kondensatorkapsel in hoher Qualität durchführen. Mit seinen praktischen Zusatzfunktionen ist das beyerdynamic FOX außerdem auch für Gaming und Streaming geeignet.

Das beyerdynamic FOX für nur 111 Euro statt 179 Euro!

beyerdynamic DT 700 PRO X und DT 900 PRO X

Mit der neuen PRO X Serie bietet beyerdynamic perfekte Werkzeuge für Creator! Ob im Studio, zuhause oder unterwegs, die neuen Kopfhörer-Modelle DT 700 PRO X und DT 900 PRO X bieten eine bisher unerreichte Performance an allen denkbaren Wiedergabegeräten. Einzigartige Klangqualität werden hier mit maximalem Tragekomfort kombiniert. Für ersteres sorgt der von beyerdynamic neu entwickelte und produzierte STELLAR.45 Schallwandler. Ein starker Neodym-Magnet und eine Schwingspule aus kupferplattiertem Hightech-Wire garantieren in Zusammenarbeit mit der neuen, dreilagigen Lautsprechermembran mit integrierter Dämpfungsschicht ein blitzschnelles Ansprechverhalten sowie maximale Detailauflösung. Selbst bei sehr hoher Lautstärke kommt zu keinerlei Verzerrungen. Wer sich nochmal genau über die Neuzugänge im beyerdynamic Produkt-Portfolio informieren möchte, findet Testberichte zu den neuen Kopfhörern direkt hier auf areadvd.de.

beyerdynamic DT 700 PRO X

beyerdynamic DT 900 PRO X

Die beiden neuen Kopfhörermodelle sind bezüglich der verwendeten Materialien und Komponenten quasi identisch, weisen aber dennoch einen nicht unerheblichen Unterschied bezüglich der Konstruktion auf. Der DT 700 PRO X ist ein geschlossenes Modell und eignet sich sowohl für die Produktion (Recording & Monitoring) im Heimstudio als auch unterwegs am Laptop, Tablet oder Smartphone ideal. Der offene DT 900 PRO X hingegen spielt seine Stärken vor allem im professionellen Abhören, Mixing und Mastering aus. Beide Modelle werden mit zwei unterschiedlich langen (1,8m und 3m) Mini-XLR-Kabeln geliefert, die problemlos gewechselt und durch andere Anschlussmöglichkeiten ausgetauscht werden können. Hohen Tragekomfort versprechen die Velours Ohrpolster sowie weicher Memory-Schaumstoff im Kopfband. DT 700 PRO X (B-Ware) und DT 900 PRO X (B-Ware) sind am Black Friday für nur 225 Euro erhältlich!

Der DT 700 PRO X (B-Ware) für nur 225 Euro statt 249 Euro

Der DT 900 PRO X (B-Ware) für nur 225 Euro statt 249 Euro

Mit dem M 70 PRO X hat beyerdynamic ein exzellentes dynamisches Mikrofon im Sortiment, das sich für Broadcasting, Podcasting und Streaming perfekt eignet. Eine sehr natürliche Aufnahme bei allen Lautstärken zeichnet das M 70 PRO X aus. Die Klangaufnahme wurde bei diesem Modell speziell auf Sprache optimiert, Umgebungsgeräusche werden nahezu komplett ausgeblendet - selbst in akustisch anspruchsvollen Umgebungen. Ein rauscharmer Operationsverstärker und ein präziser Spannungsregler bilden die Grundlage für den klaren, gleichzeitig warmen und angenehmen Sound. Kapsel, Platine und Stecker sind austauschbar. Erhältlich ist das M 70 PRO X im hochwertigen Aluminiumgehäuse in schwarz. Es kann an jedem Stativ oder Mikrofonarm befestigt werden.

Das M 70 PRO X für nur 225 Euro statt 249 Euro!

Last Chance

Absolute und exklusive Spezialpreise für bietet beyerdynamic bei einigen Abverkaufsartikeln. Bis zu 50% Rabatt lassen sich hier erzielen. Die wichtigsten und attraktivsten Deals im Überblick:

Exklusive Produkte nur bei beyerdynamic

Exklusive Produkte, die nur bei beyerdynamic erhältlich sind, profitieren ebenfalls von der Black Friday-Aktion:

Hier geht es direkt zur Black Friday-Aktion bei beyerdynamic

Gratis-Zugabe

Spitzenpreise und on top noch etwas geschenkt? Gerne doch! Ab einem Warenkorbwert von 199 Euro gibt es einen In-Ear-Kopfhörer im Wert von 24,90 Euro gratis. Rund um den Black Friday (19. - 28.11.) gibt es den Beat BYRD in schwarz, ab dem 29.11. bis 05.12. darf man sich über den Beat BYRD in Orange freuen.

Doch damit nicht genug: Wer sich für einen der hochwertigen Kopfhörer Amiron wireless, Amiron home, T1, T5, Xelento wireless oder Amiron wireless copper entscheidet, kommt in den Genuss eines gratis Tidal-Abos. Achtung: Das gilt größtenteils auch für B-Ware!

Outlet inbegriffen

Den Blick ins Outlet sollte man bei beyerdynamic Sales-Aktionen immer wagen. Zahlreiche Modelle kann man hier zu stark reduzierten Preisen ergattern, teilweise gibt es auch Produkte zum ersten Mal im Outlet. Interessante Angebote (alles B-Ware) sind u.a.:

Hier geht es direkt zur Black Friday-Aktion bei beyerdynamic

Tipp: Im gesamten Aktionszeitraum bis einschließlich 05.12. werden immer wieder neue, attraktive Deal-Highlights hinzukommen. Ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.

