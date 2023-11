SPECIAL: Black Friday bei beyerdynamic: Bis zu 60% Rabatt — nur jetzt!

Der Kopfhörer-, Mikrofon- und Zubehör-Spezialist beyerdynamic startet in die Black Friday-Woche mit zahlreichen hochwertigen "Handmade in Germany"-Audioprodukten zu besten Preisen. Echte Schnäppchen gibt es hier mit bis zu 60% Rabatt. Exklusive Bundle-Angebote sowie auch bereits stark reduzierte Artikel im Outlet sind ebenfalls Teil der Aktion. Zudem sind einige Artikel erstmals im Outlet verfügbar. In der hauseigenen Manufaktur kann man personalisierbare Manufaktur-Kopfhörer mit 20% Rabatt ergattern und für einen der beliebtesten Topseller zeichnet beyerdynamic gar einen besonders attraktiven "All-Inclusive-Preis" aus.

Aktuelle Bestpreise — ausschließlich im Online-Shop von beyerdynamic (Klick!)

Die Aktion läuft bis einschließlich 03. Dezember 2023 und täglich warten neue Deal-Highlights auf Producer, Gamer oder Musikliebhaber im beyerdynamic Online-Shop.

Die Versandkosten übernimmt ab 29 Euro Bestellwert der Hersteller. Aber Achtung: Die Stückzahlen sind teilweise stark begrenzt. Gerade die unten aufgeführten Deal-Highlights sollte man sich daher direkt ansehen!

Black Friday bei beyerdynamic — Facts:

Wann? 17.11. - 03.12.2023

Wo? Onlineshop von beyerdynamic

Bis zu 60% sparen

Outlet inbegriffen — zusätzliche Rabatte auf bereits reduzierte B-Ware

Außergewöhnlich starke Rabatte auf zahlreiche Produkte — aktuelle Bestpreise

Bis zu 20% Rabatt auf Manufaktur-Kopfhörer

Versandkostenfrei ab 29 Euro Bestellwert

Limitierte/begrenzte Stückzahl

Während des gesamten Aktionszeitraums bis einschließlich 03.12. kommen immer wieder neue, attraktive Deals hinzu

Hier geht es direkt zur Black Friday-Aktion bei beyerdynamic (Klick!)

Best Deal Angebote

Alle Produkte in dieser Kategorie werden während der Black Friday-Aktion von beyerdynamic zum besten Preis am Markt angeboten. Die preislich attraktivsten Produkte stellen wir als Highlights etwas ausführlicher vor:

Anzeige

MMX 300

beyerdynamic MMX 300

Das unangefochtene Flaggschiff im Bereich der kabelgebundenen Gaming-Headsets gibt es während der Black Friday-Aktion zum Spitzenpreis von 222 Euro. Maximale akustische Performance ist hier in jeder Situation gewährleistet. Mit überragender Präzision und praktisch perfekter Ortungsgenauigkeit lassen sich Bewegungen der Gegner blitzschnell einer Position zuordnen. Die ausgeprägte Räumlichkeit und dichte Atmosphäre garantiert hohe Immersion in jeder Spielwelt.

Doch selbst im HiFi-Bereich kann sich der beyerdynamic MMX 300 klar behaupten und bietet eine enorme Differenzierung, klare Struktur und hohe Transparenz. Höhere Lautstärken sind dank souveräner Pegelfestigkeit ebenso wenig ein Problem wie lange Gaming-Sessions. Der exzellente Tragekomfort garantiert auch nach mehreren Stunden Zocken oder Musik hören ein angenehmes Tragegefühl und keinerlei Druckstellen.

Für die qualitativ hochwertige und störungsfreie Übertragung der Stimme setzt der Hersteller auf ein bewährtes Kondensatormikrofon und greift dafür auf die jahrzehntelange Erfahrung im Bereich von Mikrofonen zurück. Glasklar und stets verständlich gelingen Konversationen im Team-Chat völlig ohne Probleme. Wird das Mikro nicht gebraucht, kann man es einfach nach oben wegklappen.

MMX 300 Manufaktur

beyerdynamic MMX 300 Manufaktur

Wem das klassisch elegante Design des MMX 300 zu eintönig ist, kann sich in der Manufaktur sein eigenes, individuell gestaltetes High-End-Gaming-Headset zusammenstellen. Im Konfigurator stehen hier bei den Ohrpolstern und dem Aluring der Hörerschale mehrere Farbvarianten zur Auswahl. Auch eine Gravur auf den Bügeln ist möglich. Darüber hinaus kann man beim MMX 300 Manufaktur die Hörerschalen mit verschiedenen Motiven bedrucken lassen. Eigene Motive lädt man komfortabel einfach selbst hoch und kann diese dann als Druckvorlage verwenden. Ob Team-Name oder Lieblings-Foto, der Kreativität sind dabei nahezu keine Grenzen gesetzt.

Anzeige



Das sehr beliebte Headset gibt es unabhängig davon, wie viele individuelle Anpassungen man vornimmt, für einen „All-Inclusive-Preis“ von gerade einmal 249 Euro. Der UVP mit maximaler Konfiguration liegt normalerweise bei 373 Euro — allein das individuelle Bedrucken kostet außerhalb der Black Friday Deals 39 Euro. Somit spart man bis zu 124 Euro bei maximaler Individualisierung.

M 90 PRO X

beyerdynamic M 90 PRO X

Perfekt geeignet für Home-, Projekt- und Studio-Recording ist das Kondensatormikrofon M 90 PRO X. Es eignet sich für die qualitativ hochwertige Aufnahme von Gesang, Sprache und Instrumenten gleichermaßen und ist während der Black Friday-Aktion drastisch reduziert.

Neben einem sehr detaillierten, präzisen und angenehm warmen Sound zeichnet sich das Mikrofon durch sein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis und eine optimale Dämpfung von Pop-Lauten aus. Kraftvolle Mitten, völlig saubere Bässe mit tadelloser Struktur und Nachdrücklichkeit und brillante Höhen runden die akustischen Eigenschaften ab.

Anzeige



Dank der Nierencharakteristik des Großmembranmikrofons verfügt es über eine breite Aufnahmequelle und lässt auch Bewegungen vor dem Mikro zu. Auch eine hohe maximale Schalldruckgenze ist dank der eigens für das M 90 PRO X entwickelten Elektronik möglich. Zusammen mit dem rauscharmen Op-Verstärker und dem präzisen Spannungsregler bildet sie die Grundlage für die exzellenten Klangeigenschaften des M 90 PRO X.

Kapsel, Platine, Stecker oder auch Gehäuseteile des schlanken und eleganten M 90 PRO X kann man problemlos tauschen und reparieren.

M 70 PRO X

beyerdynamic M 70 PRO X

Das M 70 PRO X wurde von beyerdynamic speziell auf eine exzellente Sprachaufnahme hin optimiert und eignet sich hervorragend als leistungsfähiger Partner im Bereich Broadcasting, Podcasting und Streaming. Umgebungsgeräusche blendet das dynamische Mikrofon selbst in akustisch anspruchsvollen Umgebungen nahezu vollständig aus. Identisch zum M 90 PRO X bilden auch hier ein rauscharmer Operationsverstärker und der hochpräzise Spannungsregler die Basis für den sehr klaren und transparenten, aber auch warmen und angenehmen Sound. Das M 70 PRO X kann im edlen schwarzen Aluminiumgehäuse an jedem Stativ oder Mikrofonarm mühelos befestigt werden und bietet die Möglichkeit, im Bedarfsfall Kapsel, Platine und Stecker einfach auszutauschen.

SPACE

beyerdynamic SPACE

Perfekte Sprachverständlichkeit in jeder Situation bietet auch das beyerdynamic SPACE Speakerphone. Als perfekter Begleiter bei jeglichen Calls und Meetings gelingen stets klar verständliche Dialoge, auch mit mehreren Gesprächspartnern. Darüber hinaus bringt das SPACE eine Reihe von innovativen Funktionen mit, die für hohen Bedienkomfort und ein völlig unkompliziertes Handling sorgen.

Für die tadellose Sprachübertragung bringt das Speakerphone die 360° SMART MIC TECHNOLOGY mit. Vier MEMS Mikrofone erkennen automatisch, ob es sich um Stimmen oder Störsignale handelt. Echos, Rückkopplungen und unerwünschter Hall werden einfach ausgeblendet. Auch die Lautstärke der Stimme passt das Gerät automatisch an. Gleichzeitig sprechen und gehört werden ist dank Full-Duplex-Audio problemlos möglich und je nach Anwendungsfall wechselt das SPACE automatisch in den Voice Mode oder den Music Mode mit entsprechenden EQ-Presets. Zusätzlich gibt es einen Business Mode, der ungewolltes Verbinden mit umliegenden Bluetooth-Komponenten effektiv verhindert. Die Steuerung erfolgt über ein beleuchtetes Bedienpanel.

Das optisch sehr flache und kompakte SPACE verbindet sich drahtlos mit kompatiblen Bluetooth-Geräten oder einfach via Kabel über USB. Sogar als Stereo-Setup lässt es sich einsetzen und verbindet sich per "True Wireless"-Funktion ohne zusätzliche Kabel mit einem zweiten SPACE Speakerphone. Der integrierte Akku hält bis zu 20 Stunden!

FOX

beyerdynamic FOX

Exklusive und hochwertige Mikrofon-Technik zum besonders günstigen Preis gibt es mit dem USB-Mikrofon FOX von beyerdynamic. Die Großmembran-Kondensatorkapsel garantiert exzellente Sprachaufnahme bei Stream- und Podcast-Recording und selbst Musikaufnahmen gelingen in hoher Qualität. Außerdem spricht für das FOX die problemlose, unkomplizierte Installation, hochwertige Verarbeitung sowie die praktischen Zusatzfunktionen. Die Balance zwischen Spiele-Sound und Sprache kann man manuell perfekt und direkt am Gerät justieren, das Mikrofon kann einfach auf dem mitgelieferten Standfuß mit rutschfester Gummierung oder an einem beliebigen Stativ montiert werden und ein Pop-Schutz ist im Lieferumfang gleich mit enthalten.

MMX 100

beyerdynamic MMX 100

Das MMX 100 Gaming-Headset (erhältlich in Grau und Schwarz) ist mit 40mm großen Treibern ausgestattet, die von den beyerdynamic Akustikexperten speziell für Gaming optimiert wurden. Eine besonders präzise Soundlokalisierung, aber auch ein ausgeprägt räumliches und immersives Klangbild wird von den hochwertigen Kopfhörern erzeugt. Transparenz und Klarheit zeichnen Mitten und Höhen aus, im Bassbereich geht es äußerst nachdrücklich zu.

Für eine facettenreiche und stets klar verständliche Sprachübertragung ohne störende Nebengeräusche ist das Meta Voice Mikrofon mit 9,9mm Kapsel verantwortlich. Wer das Mikro gerade nicht benötigt, kann es mühelos abnehmen.

Bedienkomfort gibt es dank des praktischen Lautstärkedrehrads und der Mute-Taste für das Mikrofon. Beides ist direkt in der Hörerschale integriert und schnell erreichbar. Auch der hohe Tragekomfort sorgt dafür, dass keine Spielunterbrechungen notwendig sind. Mit dem hochwertigen Aluminiumbügel mit Kunstlederkopfband und Memory-Foam gibt es keine unschönen Druckstellen am Kopf und auch die Ohrpolster schmiegen sich, ebenfalls dank Memory-Foam, perfekt an den Träger an. Ein Austausch der Polster nach ausgiebiger Nutzung ist dank Bajonett-Verschluss kein Problem.

Das MMX 100 ist kompatibel zu PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch.

SPACE MAX

beyerdynamic SPACE MAX

Erst seit Sommer 2023 bereichert das SPACE MAX die Produktsparte der beliebten Speakerphones von beyerdynamic. Das größere Modell eignet sich besonders für mittelgroße bis große Meetingräume und bietet exzellente Sprachqualität in jedem Bereich. Trotz des etwas weniger kompakten Formfaktors bietet es eine sehr elegante, minimalistische Ästhetik und wurde dafür mit dem renommierten Red Dot Award ausgezeichnet.

Als Plug- and Play-Audiolösung kann es als exzellentes Freisprechequipment für Unternehmen, aber auch als perfekter Begleiter im Home Office gelten. Neben erstaunlich guten akustischen Eigenschaften — das SPACE MAX lässt sich im Music Mode durchaus auch als kompakter Bluetooth-Speaker verwenden und liefert dabei detaillierte Mitten, klare Höhen und ein solides Bassfundament — steht besonders eine hohe Zuverlässigkeit im Fokus.

Natürlich darf die 360° SMART MIC TECHNOLOGY nicht fehlen, die auch im kleineren Geschwistermodell SPACE integriert ist. Hohe Sprachverständlichkeit geht hier mit völliger Bewegungsfreiheit einher. Telefonate und Besprechungen mit bis zu sechs Teilnehmern sind möglich. Auch wenn gleichzeitig gesprochen wird, stellt das SPACE MAX sicher, dass sich die Diskussionsteilnehmer allesamt gut verstehen. Hall, Echo oder Rückkopplungen werden konsequent ausgeblendet und dank einer automatischen Lautstärkeanpassung von Stimmen gelingen Calls und Konferenzen besonders harmonisch.

Neu im SPACE MAX ist der Conference Cascade Modus, bei dem man zwei Geräte miteinander verbindet und das Kommunikationssystem auf zwölf Teilnehmer erweitern kann. Dabei wird das SPACE MAX auch gleich zum performanten Stereo-Setup.

Das Speakerphone wird per Bluetooth oder alternativ über USB-Kabel mit Laptops, Smartphones, Tablets und PCs verbunden. Google Fast Pair ist ebenfalls integriert. Die Akkulaufzeit beträgt im Sprachmodus bis zu 25 Stunden nach einmaligem Aufladen. Außerdem besitzt das SPACE MAX eine Power Delivery Schnellladefunktion und ist auch als Powerbank verwendbar.

Letzte Chance

Mehr als bei allen anderen Produkten muss man bei den Abverkaufsartikeln schnell sein. Hier sind die Stückzahlen stark limitiert und voraussichtlich schon während der ersten Tage der Aktion schnell ausverkauft. Der Sparvorteil liegt hier bei bis zu 60%. Die attraktivsten Kandidaten mit absoluten Spitzenpreisen:

Manufaktur

Den persönlichen Kopfhörer oder das persönliche Headset mit individuellem Design und genau den technischen Eigenschaften, die man sich wünscht, gibt es in der beyerdynamic Manufaktur. Die personalisierbaren Kopfhörer und Headsets sind während der Black Friday-Aktion zu besonders günstigen Konditionen erhältlich:

Bundle Deal

Wer sich für einen der Studio-Kopfhörer DT 700 PRO X (Klick!), DT 900 PRO X (Klick!), DT 1770 PRO (Klick!) oder DT 1990 PRO (Klick!) entscheidet, erhält die begehrten Digitalkabel (USB-C und Lightning) mit einem Rabatt von 50%.

Wichtig: Beide Produkte müssen separat in den Warenkorb gelegt werden. Der Rabatt wird dann kurz vor dem Checkout im Warenkorb angezeigt.

Outlet inbegriffen

Ein Blick ins beyerdynamic Outlet lohnt sich immer und während der Black Friday-Aktion ganz besonders! Zahlreiche Modelle gibt es hier als B-Ware in exzellentem Zustand zu stark reduzierten Preisen. Teilweise sind Produkte zum ersten Mal im Outlet vertreten. Folgende Highlights haben wir herausgepickt:

Ständig neue Angebote

Hier geht es direkt zur Black Friday-Aktion bei beyerdynamic (Klick!)

Im gesamten Aktionszeitraum bis einschließlich 03.12. werden immer wieder neue, attraktive Deal-Highlights hinzukommen. Ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich!

Special: Philipp Kind

Fotos: beyerdynamic

Datum: 17.11.2023

Anzeige

Tags: Beyerdynamic