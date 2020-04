SPECIAL: beyerdynamic PROJECT TIME - zahlreiche PRO Kopfhörer plus Bundle mit FOX Mikrofon zum besonders günstigen Preis

In der aktuellen Situation verbringt ein Großteil der Bevölkerung viel Zeit zuhause. Und wer nicht gerade Home Office, Kinderbetreuung und Haushalt unter einen Hut bringen muss, hat nun endlich einmal Zeit, sich kreativen Dingen zu widmen. Zeit, um Projekte zu starten! Eine grundlegende Voraussetzung, zum einen, um das eigene kreative Potential voll ausschöpfen zu können, und zum anderen, um die Eigenproduktionen auf ein qualitativ hochwertiges Level zu bringen, ist passendes Equipment. Unter dem Motto "PROJECT TIME" hat beyerdynamic spezielle Offerten aus der renommierten PRO-Kopfhörerbaureihe zusammengestellt, die wir im Rahmen dieses Specials präsentieren möchten. Professionelle Anwender auf der ganzen Welt vertrauen seit Jahrzehnten auf traditionell klangstarke und robuste Modelle - Made in Germany - aus Heilbronn: Die Typen DT 770/880/990 PRO beeindrucken als Studio-Referenzkopfhörer mit einem präzisen, dynamischen und authentischen Sound. Hier nun die Beschreibungen der einzelnen Kandidaten.

DT 990 PRO

Offener Studiokopfhörer DT 990 PRO

Für aktuell 118 Euro ist der DT 990 PRO ein offener Studiokopfhörer für Mixing sowie Mastering. Der Over-Ear-Hörer ist, wie man es von beyerdynamic-Kopfhörern her kennt, ausgezeichnet verarbeitet und präsentiert sich daher auch für den harten Einsatz im eigenen Musikstudio bestens gerüstet. Das Gütesiegel "Made in Germany" ist bei den Heilbronner Sound-Spezialisten selbstverständlich. Die Impedanz liegt bei 250 Ohm, für angemessenen Tragekomfort auch bei langen Sessions sorgen die weichen, uhrumschließenden Velourspolster. Haben diese nach mehreren Jahren ihre beste Zeit hinter sich, kann man sie auch austauschen. Die robuste Federstahl-Bügelkonstruktion ist präzise auf die Kopfgröße des Trägers justierbar. Und natürlich ist das Kopfband ebenso komfortabel gepolstert wie die Ohrpolster.

Seitenansicht DT 990 PRO

Zu erwähnen wäre der Unterschied zur DT 990 EDITION VERSION​​​​​​​​​​​​​​. Der DT 990 EDITION Kopfhörer für zuhause und der DT 990 PRO Studiokopfhörer: Klanglich sind beide Modelle identisch, da die baugleichen Schallwandler verbaut werden. Es gibt grundsätzlich zwei prägnante Unterschiede bei den Modellen. Zum einen haben die Edition-Modelle einen etwas weicheren Bügel für den Musikgenuss zuhause, während der PRO Hörer bewusst etwas fester auf dem Kopf sitzen. Die Edition-Modelle sind zudem mit einem glatten Anschlusskabel ausgestattet und die der PRO –Modelle mit einem Spiralkabel.

DT 990 PRO Black Limited Edition

Den DT 990 PRO gibt es darüber hinaus als DT 990 PRO Black Limited Edition! Bis auf die spezielle farbliche Ausführung ist es exakt der gleiche offene Studio-Kopfhörer wie der "normale" DT 990 PRO. Die DT 990 PRO Limited Edition ist zum Preis von 125 Euro zu haben.

DT 770 PRO

DT 770 PRO

Der DT 770 PRO ist der geschlossene Referenzkopfhörer für Kontroll- und Monitorzwecke. Zudem eignet er sich auch für den Anschluss an mobile Endgeräte. Es gibt ihn in drei Impedanzen: Mit 32, 80 und mit 250 Ohm, je nach individuellem Einsatzzweck. Der Over Ear-Kopfhörer spricht insbesondere auch die Liebhaber der tiefen Frequenzen durch sein innovatives Bassreflexsystem an. Typisch für die PRO-Serie ist der exzellente Tragekomfort - wohl wissend, dass Musik-Abmischer ganze Tage mit dem Kopfhörer arbeiten müssen, sind die weichen, uhrumschließenden und auch austauschbaren Ohrpolster auf maximalen Langzeit-Komfort ausgelegt. Mittels der soliden, unerschütterlich robusten und exakt verstellbaren Federstahl-Bügelkonstruktion kann man den DT 770 PRO auf die Kopfgröße des Träger anpassen. Das Kopfband ist ebenfalls sehr komfortabel gepolstert.

Warum setzen viele Tontechniker, professionelle Broadcasting Engineers und Musikproduzenten auf den DT 770 PRO? Mechanisch solide und langlebig ausgelegt sind auch andere Produkte, also kann es das allein nicht sein. Wir haben den DT 770 ausführlich getestet und sind sozusagen auf eine akustische Entdeckungsreise gegangen, um herauszufinden, was den Kopfhörer auszeichnet. Zunächst kennen wir viele geschlossene Over-Ear-Kopfhörer - aber nur wenige dieser Modelle isolieren so gut gegen Außengeräusche.

Bequeme Ohrpolster

Dass wir uns richtig verstehen: Der DT 770 PRO ist ein normaler Over-Ear-Kopfhörer, ohne Active Noise Cancellation (ANC). Trotzdem liefert er dem Träger "Ruhe frei Haus". Akustisch kommt der DT 770 PRO präzise "auf den Punkt" und agiert äußerst dynamisch. Dass er extrem komfortabel ist, haben wir auch im Test gemerkt. Man kann den DT 770 PRO problemlos den ganzen Tag tragen, er stört nie. Zum Schluss noch ein Satz zum Thema Zubehör: beyerdynamic liefert auch einen Tragebeutel und einen 6,25mm Adapter mit.

DT 770 PRO Black Limited Edition 16 Ohm

Für 125 Euro gibt es die DT 770 PRO Black Limited Edition 16 Ohm. Der geschlossene Referenzkopfhörer für Kontroll- und Monitorzwecke eignet sich aufgrund der sehr niedrigen Impedanz als akustisch erstklassiger ohrumschließender Kopfhörer für leistungsschwache mobile Endgeräte wie Smartphone oder Notebook. Bis auf die spezielle Farbgebung und die andere Impedanz ist er zum DT 770 PRO identisch.

Creator 24 Bundle

beyerdynamic Creator 24 Bundle

Für einen Komplettpreis von 195 Euro ist das Creator 24 Bundle zu haben. Es besteht aus dem mobilen Studiokopfhörer DT 240 PRO und dem FOX USB Studio Mikrofon. Hinzu kommt noch eine Cubase LE 9.5 Lizenz.

DT 240 PRO

Auch den DT 240 PRO haben wir einem ausführlichen Einzeltest unterzogen. Mit dem durchschlagenden Erfolg, dass der DT 240 PRO zur Preisklassenreferenz erklärt wurde. Der Kopfhörer wagt keine Design-Spielereien, sondern tritt im zeitlos-robusten "Outfit" an.

Solider Verstellmechanismus

Klar, dynamisch, ehrlich und kraftvoll, das ist auch sein akustischer Weg, den er mit klarer Fokussierung bestreitet. Er verbindet das alles zudem mit einer ausgezeichneten akustischen Homogenität, die man gerade in dieser Preisklasse nur selten findet. Dazu sitzt der DT 240 PRO enorm komfortabel und besticht durch die langzeitstabile Materialqualität.

Optimaler Partner ist das FOX Mikrofon. Auch ihm blieb ein Redaktionsbesuch nicht erspart. Aber keine Sorge - der Weg des Fuchses unter den Mikrofonen endete nicht ziellos in der Wüste, sondern klar zentriert mit einem achtbaren Testerfolg.

FOX Mikrofon

Es handelt sich beim FOX um ein USB-Mikrofon, ein komplexer Aufbau ist demnach erst gar nicht erforderlich. Weiterhin ist über einen Adapter sogar der Anschluss am Handy möglich, was höchstmögliche Flexibilität bei der Verwendung garantiert. Als Großmembranmikrofon mit bis zu 24 Bit bei 96 kHz Sampling Rate bietet FOX allerdings nicht nur komfortable und vielseitige Nutzungsmöglichkeiten, sondern auch Studioqualität bei der Aufnahme.

Im Detail

Das Mikrofon punktet direkt bei der ersten Kontaktaufnahme durch eine vorbildliche Materialqualität des Gehäuses. Dieses ist zu einem beträchtlichen Teil aus Metall gefertigt, das immense Gewicht von soliden 500g belegt dies. Lediglich die Bedienelemente und der im Lieferumfang enthaltene Standfuß sind aus Kunststoff, wobei der Standfuß unten tadellos gummiert ist und so auch Halt auf rutschigen Flächen garantiert.

Bedienelemente

Der clevere Kopfhörerausgang von FOX ermöglicht latenzfreies Monitoring und damit maximale Präzision während der Aufnahme. Im Test wusste das FOX USB-Mikrofon zu begeistern, und zwar bei ganz unterschiedlichen Einsatzzwecken. Ob eine spontane Musikaufnahme, das Einsprechen eines Textes, das Starten eines Livestreams mit hoher Sprachqualität oder auch nur das gelegentliche Führen einer Konversation bei der Besprechung des nächsten Overwatch-Matches - überall ist FOX in seinem Element und präsentiert sich als ein wirklich gelungener Allrounder, der vor allem durch seine extrem rauscharme Aufnahmequalität punktet. Klares Fazit: "Gerade für die Videoproduktion mit Offtext oder zum Podcasten und Live-Streaming dürfte das FOX bei den Kunden Zuspruch finden, zumal es eine hohe Sprachqualität bietet, ohne den Anwender in hohe finanzielle Unkosten zu stürzen".

Wenden wir uns noch kurz der CUBASE LE 9 PREMIUM BEARBEITUNGS-SOFTWARE zu. Die beigefügte Lizenzkarte von Cubase LE 9.5 ist ein Giveaway von beyerdynamic und steht dem stolzen Besitzer des CREATOR 24 Bundles kostenlos zum Download zur Verfügung. Damit kann man bequem ein- oder mehrspurige Aufnahmen machen und professionell bearbeiten.

Demnach ist das CREATOR 24 Bundle ein "Dreamteam" für kreative Menschen, die aber kein Vermögen für ein leistungsfähiges Gespann aus Mikrofon, Kopfhörer und passendem Software-Paket ausgeben möchten.

beyerdynamic Produktberater

Wer sich noch nicht ganz sicher ist, welches Produkt perfekt zu den persönlichen Anforderungen passt, findet hier den Weg zum beyerdynamic Produktberater!

PROJECT TIME - Get started now!

Starte DEIN Projekt und werde kreativ - beyerdynamic stellt mit den ausgewählten PRO-Komponenten die idealen Werkzeuge zur Verfügung, um das eigene schöpferische Potential voll entfalten zu können. Alle Angebote hier: beyerdynamic PROJECT TIME.

Special: Carsten Rampacher, Philipp Kind

Datum: 17. April 2020

