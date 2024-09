SPECIAL: Audio Reference - Produkt des Monats Juni 2024: Perlisten Audio R7t

Ein ganz besonderer Lautsprecher ist zweifelsohne der Perlisten Audio R7t. Denn es dürfte in seiner Preisklasse kaum einen vergleichbaren Schallwandler geben, der sich für eine fesselnde Filmtonwiedergabe innerhalb eines Mehrkanal-Lautsprechersetups ebenso gut eignet wie für eine hervorragende Musikdarstellung im 2.0-Stereobetrieb. Das begehrte THX Dominus-Zertifikat, ein unerschütterlicher Beweis für die extreme Kompetenz des R7t in allen akustischen Belangen, trägt der edle Schallwandler aus Wisconsin mit Stolz.

Dass der Perlisten Audio R7t so vielseitig und so talentiert auftritt, verdankt er zahlreichen Perlisten Audio-exklusiven Merkmalen. Die gesamte Konzeption des R7t basiert auf Erkenntnissen und konstruktiven Besonderheiten, die sich in der Top-Linie, der Perlisten Audio S-Baureihe, finden lassen.

Perlisten Audio R7t

Kernmerkmal ist das sogenannte „DPC-Array“ (Directivity Pattern Control), das aus drei Seidenkalotten in einer speziellen Anordnung besteht. Durch dieses DPC-Array ist der R7t Standlautsprecher in der Lage, sämtliche Anteile des Hoch- und Mitteltonbereiches mit enormer Präzision und einem hohen Maß an Authentizität wiederzugeben. Gerade auch vokale Anteile kommen mit höchster Glaubwürdigkeit und einer charismatischen Darstellung zur Geltung.

Die überragende Richtcharakteristik und die nahezu komplett verfärbungsfreie Wiedergabe garantieren zu jedem Zeitpunkt und bei jeder Quelle einen höchst realistischen Klang. Die drei oben bereits erwähnten Seidenkalotten wurden von Perlisten Audio für die R-Serie komplett neu entwickelt, daher flossen die neuesten Erkenntnisse hinsichtlich optimaler Materialverarbeitung und akustischer Feinabstimmung mit ein.

Ansicht von schräg oben

Ansicht von unten

Für eine vehemente, zugleich jedoch äußerst präzise Basswiedergabe zeichnen sich gleich vier 165 mm messende Tieftöner mit besonders großem Hub aus. Die Membranen der Tieftonchassis werden aus firmeneigenem HPF-Zellstoff hergestellt. Nicht umsonst fiel die Wahl auf exakt dieses Material. Zwei Jahre haben die Ingenieure von Perlisten Audio nach dem optimalen Werkstoff gesucht, um die beste Voraussetzung für enorm leistungsfähige Membranen für Bass-Chassis zu realisieren.

Das Ergebnis brilliert kompromisslos: Kraftvoll, exakte Staffelung, realistisches Volumen, enormer Tiefgang und höchste Belastbarkeit. Der R7t Standlautsprecher produziert praktisch keine Verzerrungen und überzeugt auch anspruchsvolle Klangliebhaber durch die Perlisten Audio-exklusive, mittels Beamforming gesteuerte Richtwirkung bis hinunter auf 500 Hz.

Der Vierwege-Standlautsprecher (Bassreflex/Acoustic Suspension) eignet sich durch seine auf Höchstleistung getrimmte Gesamtauslegung exzellent für enorm kraftvolle Verstärker mit bis zu 400 Watt pro Kanal. Ebenso fühlt er sich durch sein großes Gehäuse-Innenvolumen und durch die enorm belastbaren Chassis auch im großen Hörraum wohl.

Frontansicht in Schwarz

Das äußerst attraktive Gehäuse des Perlisten Audio R7t wurde zudem so konstruiert, dass es praktisch keine wahrnehmbaren Eigengeräusche freisetzt. Dicke Gehäusewände und strategisch richtig platzierte Verstrebungen im Gehäuseinneren stellen sicher, dass man den Klang der Musik und nicht den Klang des Gehäuses wahrnimmt. Unter dem Lautsprecher stößt man auf einen ebenfalls langzeitstabil und zugleich formschön ausgeführten Traversenstandfuß, der noch durch Spikes ergänzt werden kann. Satte 48 Kilogramm pro Lautsprecher dokumentieren den immensen Materialaufwand beim R7t Standlautsprecher von Perlisten Audio.

Mit seiner eindrucksvollen Optik, die sich auch ins ästhetisch anspruchsvolle Wohnambiente nahtlos integriert, seinen einzigartigen konstruktiven Merkmalen, mit der extrem hochwertigen Verarbeitungs- und Materialqualität und nicht zuletzt natürlich mit seinen superben klanglichen Leistungen empfiehlt sich der Perlisten Audio R7t für den versierten Filmton-Liebhaber ebenso wie für den Musik-Enthusiasten. Er spielt im 2.0 Stereo-Betrieb ebenso erstklassig auf wie als Premium-Frontlautsprecher im Mehrkanal-Betrieb.

Die gesamte Perlisten R-Serie

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Perlisten Audio

Datum: 23.06.2024

