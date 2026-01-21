SPECIAL: Alles über die neuen Eversolo SE100 Passivlautsprecher zum Paarpreis von 499 EUR

Eversolo führt als perfekte Ergänzung zum Eversolo Play und zum Eversolo Play CD Edition den passiven Regallautsprecher SE100 ein. Voraussichtlich ab Mitte Februar sind die Boxen zu einem fair wirkenden Paarpreis von 499 EUR erhältlich.

Quadratisches Gehäusedesign

Die SE100 treten mit einem zeitlosen, quadratischen 29 cm-Gehäusedesign im tiefem, mattem PU-„Starry“-Finish auf. Sowohl im Rack als auch frei im Raum kommt, so Eversolo, die für diese Preisklasse überraschende Hochwertigkeit sehr gut heraus. Das hochdichte MDF-Gehäuse steht für geringstmögliche Resonanzen und bildet damit die solide Basis für eine authentische und souveräne Wiedergabe.

Hochtöner

Für den Hochtonbereich zuständig ist ein 25-mm-Seidenkalotten-Tweeter mit starkem Neodym-Magnetantrieb, der auch kleine Details mit sauber definierter Bühne und tadellioser Auflösung präsentieren kann.

Instrumente, aber auch Stimmen werden klar definiert im Raum hörbar, sodass ein breites, dreidimensionales Klangbild erzeugt werden kann, das stets realistisch in seiner gesamten Ausprägung ist.

Tief-/Mitteltöner

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Im Mitteltonbereich kommt ein 5,25"/14 cm Papierkonus-Mitteltieftöner zum Einsatz. Diese Konstruktion ermöglicht natürliche Mitten und einen bewusst leicht warm ausgelegten Grundtonbereich, der Stimmen und akustische Instrumente überaus realistisch auftreten lässt. Aufgrund der untadeligen Dämpfungseigenschaften des Papierkonus agiert der SE100 stets mit der nötigen Kontrolle, ohne überflüssige Härte oder synthetische Auslegung.

An dieser Stelle wird die Frequenzweiche im Lautsprecher platziert

Im Inneren stoßen wir auf die von Eversolo entwickelte BLACKEDGE CORE Zwei-Wege-Frequenzweichen-Architektur mit für die Preisklasse sehr hochwertigen Bauteilen, die ein exaktes Timing und konsistente Phasenlage ermöglicht. Das Resultat ist ein in sich schlüssiger, kohärenter Klang, bei dem alle Frequenzbereiche homogen und flüssig zusammenspielen.

Die Frequenzweiche besteht aus hochwertigen Bauteilen

Besagte Frequenzweiche wird mit sorgfältig selektierten Bauteilen ausgetattet und akribisch abgestimmt, unterfüttern durch eine Vielzahl an Messdaten aus dem hauseigenen Akustiklabor. Daher erzielt die SE100 einen weitgehend linearen Frequenzgang mit tadellos durchgezeichnetem Bassbereich bis hinunter auf etwa 50 Hz, wodurch sie auch ohne Subwoofer überraschend gut verwendet werden kann.

Eine hochreine, sauerstofffreie Kupfer-Schwingspule garantiert reaktionsschnelle Impulsantworten und enorme Dynamikreserven. Ob leise, detailverliebte Jazz-Aufnahmen oder aber dynamische, kraftvolle elektronische Musik: Die SE100 wechselt ohne Berührungsängste zwischen sauberer Detaillierung und nachdrücklichen Dynamik-Peaks.

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Elegant zusammen mit dem Eversolo Play CD Edition

Was lässt sich noch zur optischen Erscheinung schreiben? Die klare Geometrie und die edle Oberfläche machen die SE100 zu einer überraschend attraktiven Box, die sich stimmig in moderne Wohn- und Arbeitsumgebungen integrieren lässt. Die Lautsprecher lassen sich sowohl frei auf Ständern als auch in Möbeln platzieren und wirken dabei grundsätzlich dezent-elegant. Und, wie schon erwähnt, z.B. mit dem Eversolo Play CD Edition entsteht ein optisch äußerst attraktives und zudem klangstarkes System.

Eversolo Play CD Edition

Der Eversolo Play und der Eversolo Play CD Edition sind kompakte, elegante Stereo-Streamingverstärker, die mit einem leistungsstarken AK4493 DAC-Chip ausgestattet sind. Der Class-D-Verstärker erzielt eine Ausgangsleistung von 60 W an 8 Ω und 110 W an 4 Ω. Die CD-Edition verfügt über ein eingebautes Hitachi-LG-CD-ROM-Laufwerk mit hoher Lesepräzision und ausgezeichneten Betriebsstabilität. Die interne Streaming-Sektion ist komplett ausgestattet, z.B. dank Spotify, TIDAL und Qobuz in den Connect-Versionen sowie mit Roon ready, Amazon Music und Deezer.

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Perfekte Integration

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Das akustische transparente, magnetisch haltende Schutzgitter im Detail

Interessante Einzelheit ist die Kompatibilität mit IKEA KALLAX-Regalen, wodurch sich eine klangstarke HiFi-Wiedergabe nahtlos in modulare Wohnkonzepte einfügt. Die im Lieferumfang enhaltene, magnetische und akustisch nahezu transparente Frontbespannung schützt die Treiber, ohne die Hochtonwiedergabe negativ beeinflusst wird.

Welche Käufer liegen im Fokus bei der Eversolo SE100? Zu nennen wären hier Klangliebhaber, die auf kleinem Raum ein hochwertiges Nahfeld- oder Wohnzimmer-Setup installieren möchten. Ebenso zur Zielgruppe gehören designbewusste Anwender, die Wert auf eine überzeugende Verbindung von Klangqualität und moderner Ästhetik legen. Hinzu kommen Musikliebhaber, die authentische, facettenreiche Wiedergabe mit angenehmer Wärme und ausgeprägter Dynamik bevorzugen.

Technische Daten

Abmessungen: B 290 mm × H 290 mm x T 180 mm

Empfindlichkeit (2.83V @ 1m): 88 dB

Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 100 W

Maximale Belastbarkeit: 180 W

Maximaler Schalldruckpegel: 96 dB

Nominale Impedanz: 4 Ω

Minimale Impedanz: 3,2 Ω

Frequengang (+/-3 dB): 55 - 20 kHz

Untere Grenzfrequenz (- 6 dB): 50 Hz

Trennfrequenz TMT/HT: 2,6 kHz

Unser Fazit

Dank des sehr günstigen Paarpreises von knapp 500 EUR offeriert die Eversolo SE100 einen optisch wie auch technisch gelungenen Einstieg in die Welt klanglich überzeugender HiFi-Regallautsprecher. Wir sind erstaunt, mit wieviel Liebe zum Detail bei der Entwicklung und Realisierung der Boxen offensichtlich vorgegangen wurde. Nichts wirkt einfach, billig oder unstimmig. Natürlich lässt sich jetzt noch nichts Finales sagen - daher freuen wir uns, die Eversolo SE100 zu einem Test bei uns begrüßen zu dürfen, sobald sie verfügbar sind.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Eversolo

Datum: 21. Januar 2025

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