SPECIAL: Admiral Boutique Kino in Nürnberg führt Dolby Atmos + Dolby Vision für Premium-Kinos ein

Dolby Laboratories gab vor wenigen Tagen bekannt, dass das Admiral Boutique Kino Nürnberg, Mitglied der deutschen Cineplex-Gruppe, als erstes Kino in Deutschland das neue kombinierte Angebot Dolby Vision+Atmos® für Premium-Kinos einführen wird.

Dieses wichtige Ereignis ist somit das Debüt von Dolbys neuestem Kinoprodukt in Deutschland. Damit können Kinobetreiber Dolby Vision und Dolby Atmos in ihre eigenen Premiumformate integrieren, um die Besucher mit den Premium-Features Dolby Atmos und Dolby Vision in Kombination anzulocken. Das neue Angebot feiert Anfang Juli in Saal 1 des Admiral Boutique Kino Premiere, das von Susanne Fläxl und Benjamin Dauhrer betrieben wird.

5 neue Kinosäle

Nach einer kompletten Renovierung Ende 2024 ist das Admiral Boutique Kino nun bereit, ein kompromisslos hochklassiges Kinoerlebnis zu bieten. Alle fünf Kinosäle sind mit Dolby Atmos ausgestattet. Die Integration von Dolby Vision in Saal 1 ist eine weitere Steigerung, indem es beeindruckende Bilder, immersiven Sound und eine von Admiral Boutique Kino speziell gestaltete Premium-Umgebung vereint.

Kino 1

„Wir sind unglaublich stolz darauf, das erste Kino in Deutschland zu sein, das Dolby Vision+Atmos einführt“, sagt Susanne Fläxl. „Das neue Angebot von Dolby passt perfekt zu unserer eigenen Philosophie. Es ermöglicht uns, unseren Gästen nicht nur eine wirklich einzigartige Atmosphäre in Bezug auf Design und Komfort zu bieten, sondern diese auch mit einem technischen Niveau zu kombinieren, das den höchsten Standards der Welt entspricht.“

Kino 2

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Diese Einführung stellt für Dolby bei der weltweiten Einführung seines neuesten Kinoprogramms, das Kinobetreibern die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Premium-Formate zu definieren und gleichzeitig eine außergewöhnliche Bild- und Tonqualität zu gewährleisten, einen enormen Erfolg dar.

Kino 3

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Susanne, Benjamin und ihrem Team, um Dolby Vision+Atmos dem Publikum in Deutschland zugänglich zu machen“, so Michael Archer, Vice President of Worldwide Cinema Sales and Partner Management bei Dolby. „Diese Einführung zeigt, wie Kinobetreiber die Technologien von Dolby nutzen können, um Premium-Erlebnisse zu bieten, die sowohl technisch herausragend als auch einzigartig sind.“

Foyer

Dolby Vision und Dolby Atmos stehen für ein beeindruckendes audiovisuelles Kinoerlebnis revolutioniert und unterstützen Filmemachern dabei, ihre Geschichten mit außergewöhnlicher Klarheit, Emotion und Tiefe erzählen zu können.

Kino 4

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Kino 5

Mehr als 725 Kinofilme wurden bereits in Dolby Vision sowie Dolby Atmos veröffentlicht oder bestätigt, darunter „Thunderbolts“, „Mission: Impossible – The Final Reckoning“, „Drachenzähmen leicht gemacht“ und "F1".

Wir sind schon jetzt sehr gespannt auf unser persönliches Filmerlebnis im Admiral Boutique Kino und werden uns auf jeden Fall einen Film in Dolby Vision + Dolby Atmos im Kino 1 ansehen & anhören.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: Admiral Boutique Kino Nürnberg

Datum: 21. Juni 2025