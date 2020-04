Samsung: Exzellente 2019er QLED-TVs plus passende Soundbars sind sofort lieferbar - großes Special

Samsungs 2019er QLEDs sind nach wie vor äußerst empfehlenswert. Und gerade die Top-Serien Q950R (8K) beziehungsweise Qdie 90R (Ultra-HD) sind nach wie vor auf einem absoluten Top-Niveau. Beide setzen auf den 2019er Samsung Smart Hub, der auf dem Samsung-eigenen Tizen-Betriebssystem basiert. Enorm schnelle Reaktionen und eine überragende Betriebssicherheit sind große Vorzüge.

Fernbedienung

Smart Hub 2019

Steuerbar über die Smart Things-App

Praktische Schnelleinstellungen

Die kompakte, beiliegende Edel-Fernbedienung aus Metall passt perfekt zu den Top-TVs. Beide Fernseher lassen sich in ein Samsung "Smart Things" Netzwerk einbinden und lassen sich über die Smart Things-App bedienen.

Vier Bildmodi reichen bei Samsung

Mittlerweile arbeitet der Samsung-eigene Sprachassistent "Bixby" in beiden TV-Serien exzellent. Samsung legt viel Wert auf eine leichte Bedienung. So gibt es bewusst keine Vielzahl an Bielefeldern, sondern nur vier, darunter eine hervorragende Betriebsart für Filmmaterial. Top sind auch die verständlichen Hilfetexte im übersichtlichen Menü.

Q950R

Q950R

Den Q950R in der beliebten 65 Zoll-Größe gibt es derzeit für knapp 3.000 EUR Marktpreis. Dafür bekommt man einen überragenden 8K-TV, der in einer beispielhaften Qualität auch niedriger auflösende Quellen auf die native Panelauflösung von 7.680 x 4.120 Pixel hochskaliert.

Auto Motion Plus - eine richtig gute Frame Interpolation

Experteneinstellungen mit Hilfetexten

Selbst bei Full HD-Quellen sind die Ergebnisse fulminant, erst recht bei Ultra HD-Inhalten. Der Q950R hat aber noch andere große Vorzüge. So zum Beispiel das enorm helle Panel. HDR-Inhalte (wahlweise in HDR10, HDR10+ oder HLG, kein Dolby Vision-Support) kann man selbst bei deutlichem externem Lichteinfall betrachten. Selbst dann sind in dunklen Sequenzen noch Strukturen sichtbar.

Auch unten genauso tief wie oben

One Connect Box

Anschlüsse Teil 1

Teil 2

Nächste große Vorzüge: Praktisch gar kein Panelrauschen, breiter Betrachtungswinkel, keinerlei Einbrenneffekte zu befürchten. Demnach auch ein toller TV für Gamer. Der eingebaute DVB-C/DVB-S2/DVB-T2-Doppeltuner befindet sich nicht im Display, sondern in der kompakten, gut verarbeiteten separaten "One Connect Box". Das ist sehr praktisch, denn dadurch, dass im TV weder Tunermodul noch Anschlussterminals verbaut werden müssen, ist der zeitlos-elegante TV überall gleich tief.

HW-Q90R

Fernbedienung

Das Lautsprecher-System des Q950R agiert zwar überraschend gut, aber trotzdem kann mehr Sound nie schaden. Perfekt zum Q950R passt die HW-Q90R (zum Q90R TV haben wir in diesem Special die HW-Q70R Soundbar kombiniert) als 7.1.4 System, aktuell für gut 1.000 EUR zu bekommen. Kraft satt, ein raumfüllender, atmosphärisch dichter Klang und eine zeitlose Optik stehen hier auf der Habenseite.

Display

Top Firing-Module auch hinten

Für hinten gibt es im Paket enthaltene Wireless-Surroundboxen, die sogar oben Top-Firing-Module für Dolby Atmos und DTS:X (beides wird selbstverständlich decodiert) besitzen. Die Soundbar kann auch herkömmliche Dolby Digital/DTS-Signale hochskalieren.

Smart Things-App

Internet Radio-Funktion

Auch die Soundbars (HW-Q70R/HW-Q90R) lassen sich, als Alternative zur Verwendung der Fernbedienung und unter Mit-Einbeziehung der Streaming-Funktionen, über die Samsung Smart Things App steuern.

Q90R

Q90R

Der Q90R ist für knapp 2.400 EUR zu haben. Der Ultra HD-TV verfügt ebenso wie der Q950R über einen leistungsstarken "Quantum Prozessor". Für das im Vergleich zum Q950R gesparte Geld kann man sich zum Beispiel noch einen Q60R (kleinste QLED-Serie 2019) in 49 Zoll als Zweitgerät fürs Schlafzimmer erstehen. Doch zurück zum Q90R.

One Connect Box

Dieser präsentiert sich mit separater One Connect-Box. In dieser sind TV-Tuner plus Anschlusssektion untergebracht. Dadurch, dass weder Anschlüsse noch Tunermodul die Bautiefe des TVs im unteren Bereich beeinflussen, ist der Q90R, ebenso wie der Q950R, überall gleich tief. Das sorgt für eine perfekte optische Harmonie mit einer "No-Gap-Wandhalterung".

Zahlreiche intelligente Modi für Bild und Ton verfügbar

Wer möchte, kann auch richtige visuelle Experteneinstellungen vornehmen

Visuell brilliert der Q90R. Er hat einen Schwarzwert, dem man noch vor kurzem keinem LCD-basierten TV zugetraut hätte. Auch die Homogenität hinsichtlich der Ausleuchtung , immer kritisch bei LCD-TVs, die zwingend eine Hintergrundbeleuchtung benötigen, ist ausgezeichnet. Es gibt nur sehr wenige, kaum erkennbare etwas hellere Flecken. Die maximale Panelhelligkeit ist überragend. Man kann problemlos selbst HDR-Inhalte (wahlweise in HDR10, HDR10+, HLG) bei Tageslicht betrachten. Der Upscaler verrichtet eine überragende Arbeit. TV-Signale in 720p oder 1.080i vom eingebauten empfangsstarken Tuner sehen, hochskaliert auf die native Panelauflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln, richtig scharf, farbecht und rauscharm aus.

Samsung HQ-Q70R

Fernbedienung

Der Klang aus dem eingebauten Lautsprechersystem ist deutlich besser als erwartet. Damit kann man auf jeden Fall zurecht kommen, wenngleich man natürlich auch eine der vielen Samsung-Soundbars dazu kombinieren kann.

Display

Tuned by Harman/Kardon

Wir könnten hier sehr gut die HW-Q70R empfehlen. Kostenpunkt: Knapp 500 EUR. Dafür gibt es ein kraftvoll klingendes 3.1.2 System mit Wireless-Subwoofer und Decoding für Dolby Atmos/DTS:X. Wie auch der Q90R kann man die Soundbar komfortabel mit der "Smart Things" App bedienen. Alternativ liegt auch eine prima verarbeitete Fernbedienung bei.

Fazit

Man muss bestimmt nicht zwingend ein Samsung QLED 2020er TV kaufen. Die 2019er Top-Modelle Q90R und Q950R sind nicht nur zu verlockenden Marktpreisen zu haben, sondern auch technisch noch absolut up to date. Bildstark, einfach zu handhaben und exzellent ausgestattet, macht man einen richtig guten "Fang".

Special: Carsten Rampacher

Datum: 09. April 2020

Tags: 8K-QLED-TV