In eigener Sache: Statement zur Corona-Krise

Aktuell haben die Menschen verständlicherweise ganz andere Sorgen als die Inhalte, die täglich auf einer Unterhaltungselektronik- und Heimkino-Website wie der unseren präsentiert werden. Daher zunächst das Wichtigste: Bitte, liebe Leser, bleiben Sie gesund, und bitte bleiben Sie zuhause.

Trotzdem müssen wir alle zusammen durch diese Krise kommen - auch wenn es schwierig ist, so ist es nicht unmöglich. Dadurch, dass die Menschen nun gezwungen sind, zuhause zu bleiben, so kann man sich die Zeit durchaus schöner gestalten durch Film- und Musikgenuss. Ob nun neue Blu-rays oder CDs, ein neues Video- oder Musikstreaming-Abonnement oder aber neue Komponenten wie TVs, Lautsprecher, AV-Receiver oder Soundbars: All dies hilft, die Zeit in den eigenen vier Wänden besser zu überstehen.

Unsere Kunden, mit denen wir teilweise schon mehr als 20 Jahre zusammenarbeiten, haben mit der Bewältigung der Corona-Krise auch eine Mammutaufgabe vor sich. Allerdings wird diese Aufgabe oft extrem gut angegangen. Gut bestückte Lager, viele Produkte sofort lieferbar - das macht Hoffnung und zeigt, dass mitgedacht wurde.

Wir bitten unsere Leser um Verständnis, dass wir gerade in diesen Tagen unsere langjährigen Kunden unterstützen müssen - daher wird es viele Specials geben,. die stets einen Überblick darüber geben, was für besonders interessante Produkte sofort verfüg- und lieferbar sind. Dies tun wir mit großer Überzeugung, da wir diese Produkte selbst kennen und von ihren Qualitäten überzeugt sind. Natürlich wird es auch weiter zahlreiche Tests, Reviews und Technik-Specials geben. Denn der Testbetrieb bei uns geht ohne Unterbrechung weiter.

Nun wünschen wir Ihnen für die nächste Zeit viel Gesundheit und Kraft. Zusammen werden wir alles meistern. Garantiert.

