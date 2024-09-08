IFA 2024-SPECIAL: Der Auftritt von Nubert in Halle 12 mit nuZeo-Serie, nuPro XS-8500 RC und nuGo! ONE+

Von wegen, hochwertiges Audio spielt auf der IFA kaum noch eine Rolle: In Halle 12 haben sich die schwäbischen Lautsprecher- und Elektronikspezialisten von Nubert eingefunden und zahlreiche Highlights aus dem Portfolio mitgebracht.

nuZeo 4, nuZeo 11 und nuZeo 15 als größtes Modell

So zum Beispiel die nuZeo-Akitvlautsprecherserie, die Spitze im Produktportfolio. Die nuZeo 4 für einen Paarpreis von 2.800 EUR zum Beispiel hatten wir bereits im Test. Aber auch die nuZeo 11 (Paarpreis 5.400 EUR) und das Flaggschiff nuZeo 15 (Paarpreis 9.600 EUR) sind aktuell noch auf der 100. IFA zu sehen, und auch "zu hören".

Alle nuZeo-Aktivlautsprecher arbeiten mit drahtloser Signalübertragung in Hi-Res

Alle nuZeo-Boxen arbeiten mit drahtloser Signalübertragung untereinander. Im Inneren zu finden ist ein performanter DSP-Prozessor, zudem kommen äußerst exakte DACs zum Einsatz. Steuerbar sind alle nuZeo-Aktivlautsprecher mit der Nubert X-Remote-App, in die auch die X-Room Calibration als Raumeinmessung für den Bassbereich integriert wurde. Die Gehäuse aller nuZeo-Lautsprecher sind unter klanglichen Aspekten aufwändig optimiert worden.

Zahlreiche Klang-Einstellmöglichkeiten in der X-Remote-App, die auch die nuZeo-Aktivlautsprecher unterstützt

Dank dem Funkstandard Nubert X-Connect Surround sind die nuZeo-Aktivboxen überdies erweiterbar, z.B. um passende Vorstufen oder auch mit weiteren nuZeo-Lautsprechern, sodass zusammen z.B. mit dem nuXinema preAV Vorstufe (835 EUR) ein nuZeo Mehrkanal-Set erschaffen werden kann.

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nuZeo 15

Speziell hervorzuheben bei allen nuZeo-Lautsprechern sind die speziell für diese Serie entwickelten Verstärkermodule im Inneren. Diese entwickeln eine enorme Leistungsfähigkeit, was in satten 800 Watt RMS bei der nuZeo 15 gipfelt. Der Digitalverstärker offeriert eine sensationelle Klirrfreiheit, ein Schaltnetzteil sorgt für enorme Stabilität und hohe Geschwindigkeit. Zudem kommen eigens entwickelte Ausgangsfilter und weitere Bauteile aus Eigenentwicklung zum Einsatz.

Neue Treiber für die nuZeo-Serie

Für die nuZeo-Lautsprecher hat Nubert auch neue Treiber entwickelt. Für die Hochtonwiedergabe setzt man auf 26mm messende Kalottenhochtöner mit Tetoronmembran zum Einsatz. Beim Membranmaterial handelt es sich um Kunstseide. Die Tief- und Mitteltöner in den Ausführungen von 4 bis 8 Zoll konfiguriert Nubert mit einer zweilagigen Carbonmembran plus Polymer-Zusatz ohne Staubschutzkalotte, um maximale Impulstreue und eine außergewöhnliche Härte/Stabilität zu ermöglichen. Der 4-Zoll-Mitteltöner mit sehr breiter Sicke spielt bis auf 200 Hz hinunter. Die Aluminiumgusskörbe verfügen über ein besonders strömungsoptimiertes Design und werden von Aluminiumringen abgedeckt. Eine sichtbare Verschraubung ist daher nicht vorhanden, was der Optik gut tut.

Anschlussmöglichkeiten

Hinsichtlich der verfügbaren Anschlussmöglichkeiten setzt man auf den klassischen analogen Stereo Cinch-Eingang und auf einen XLR-Anschluss. Hinsichtlich der Digitaleingänge integriert Nubert zwei koaxial elektrische Schnittstellen und AES/EBU, auf TOSLINK wurde verzichtet. Bluetooth befindet sich ebenfalls nicht an Bord - beziehungsweise ausschließlich für die Verbindungsaufnahme mit der App, aber nicht als herkömmliche Streaming-Schnittstelle. Nubert nennt als Grund für die Bluetooth-Abwesenheit, dass die verlustbehaftete Signalübertragung die Dynamikperformance sämtlicher nuZeo-Schallwandler nicht mitgehen kann. HDMI wird bei nuZeo mittels Adapter realisiert. Die Schwaben sehen in diesem Vorgehen wichtige Pluspunkte, da man leichter die stets aktuelle HDMI-Version nachrüsten kann.

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Als idealer Spielpartner mit erweiterten Einstellmöglichkeiten und nochmaliger deutlicher akustischer Steigerung eignet sich die nuControl X Hightech-Stereovorstufe, die auch auf der IFA zu finden ist.

nuControl X

Ausgestattet mit noblem Aluminium-Gehäuse und 4 Zoll Touchscreen wird vom renommierten Hersteller aus Schwäbisch-Gmünd ein Preis von 4.490 EUR aufgerufen. Der nuControl X ist weit mehr als nur Zweikanal-Vorverstärker. Vorstufe, Streamer, und ein Referenz-DAC (Premium-ESS-D/A-Konverter mit bis zu 768 kHz/32-Bit nativer Signalverarbeitung) präsentiert Nubert in weit überdurchschnittlich hochwertiger Ausführung. Die enorm präzise Signalverarbeitung sowie umfangreiche Möglichkeiten, eigene Justagen im Sinne des bestmöglichen Klangs unter individuellen Bedingungen durchzuführen, gehören zu den Eckpfeilern des Nubert-Konzepts. Vorhanden sind beispielsweise ein parametrischer 7-Band-EQ sowie weitere vielfältige Anpassungsmöglichkeiten. So ist, verspricht der renommierte Hersteller, Spitzenklang in jeder Situation gegeben.

Mit X-Room Calibration

Für die Einmessung der Lautsprecher und die Anpassung der Akustik an die Situation im Hörraum ist die weiterentwickelte „X-Room Calibration Advanced“ Einmessung zuständig. Die nuControl X Vorstufe kann zusätzlich auch mit einer reichhaltigen und praxisgerechten Anschlussbestückung aufwarten. Neben Cinch- und XLR-Terminals ist für Vinylfans eine mit Liebe zumm Detail konstruierte und aus besten Bauteilen aufgebaute Phono MM/MC-Stufe an Bord. Auch die Streaming-Merkmale sind umfangreich und umfassen AirPlay 2, Roon ready-Support, Spotify Connect, TIDAL, Amazon Music plus Qobuz. WLAN sowie Bluetooth. Die Bluetooth-Schnittstelle unterstützt aptX HD/LL und AAC.

nuZeo-Setup mit nuControl X

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Gerade, wenn auf der IFA die nuZeo 15 in Verbindung mit der nuControl X aufspielt, bleiben Besucher unvermittelt stehen. Alleine schon wegen der für den normalen Anweder schier unglaublichen Durchsetzungskraft der nuZeo 15. Tiefgang, Wucht der Basswiedergabe, aber auch deren Präzision sind auf höchstem Level. Die Klarheit, die der Hightech-Aktivlautsprecher in den Mitten und Höhen anbieten kann, ist aber ebenfalls grandios. Sehr gut wird jeder Musktitel durchzeichnet, ganz gleich, aus welchem Genre er stammt. Dank der authentischen, neutralen Auslegung sind alle nuZeo-Boxen in der Lage, stets ein außergewöhnliches Hörerlebnis garantieren zu können. Und für das, was akustische geboten wird, kann man die Kaufpreise nur als extrem fair bezeichnen.

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