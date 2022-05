High End 2022: Zwei Neuheiten von Yamaha - R-N2000A Netzwerk-Receiver und NS-2000A Standlautsprecher

Yamaha wartet auf der diesjährigen High End in München mit einem besonders hochwertigen System auf, das aus dem dem Netzwerk-Receiver R-N2000A und den dazu passenden Standlautsprechern NS-2000A besteht,

Damit präsentieren die Japaner eine üppig ausgestattete Kette, welche die audiophilen Qualitäten der Flaggschiff-Serie 5000 mit zeitgemäßer Streaming-Funktionalität verbindensoll. Eine extrem präzise Digital-Analogwandlung über einen ESS Sabre 9026 Pro Chip gepaart mit exzellenter analoger Technik macht die neue Serie zum klanglichen Highlight. Mit ihrer elegant-klassischen Formensprache wirken die Komponenten ausgesprochen edel.

Stellen wir den Netzwerk-Receiver und die Lautsprecher nun in allen Einzelheiten vor.

R-N2000A komplett

Schon mit den Flaggschiff-Modellen der 5000 und 3000 Serien feierte Yamaha große Erfolge und zitierte optisch goldene HiFi-Zeiten. Der neue Netzwerk-Receiver R-N2000A führt diesen Weg zusammen mit dem Standlautsprecher NS-2000A konsequent fort und schlägt gleichzeitig eine Brücke zur Moderne: Er kombiniert die analogen Referenztechnologien der 5000 Serie mit einem hochwertigen D/A-Wandlerchip von ESS, automatischer YPAO-Einmessung sowie Streaming-Funktionalität via Bluetooth (Version 4.2) und WLAN. Natürlich sind auch Yamaha MusicCast und Apple AirPlay 2 für flexibles Streaming im Paket enthalten.

Exzellenter innerer Aufbau

Von extrem stabilen, resonanzoptimierten Gehäusen über analoge Referenztechnologien bis hin zu besten internen Bauteilen, hat Yamaha bei seiner Vor- und Endstufen-Kombination C5000 / M5000 aus dem Vollen geschöpft. Auch beim R-N2000A kommen die Technologien der Flaggschiff-Serie zum Einsatz. So vermeidet das Mechanical Ground Konzept störende Resonanzen:

Ringkern-Transformator

Die großformatigen Gerätefüße sind ebenso direkt mit dem Haupt-Chassis verschraubt wie die üppig dimensionierten Kühlkörper, die Siebkondensatoren und der über eine drei Millimeter starke Messingplatte zusätzlich entkoppelte Ringkerntransformator.

Der vollsymmetrische Aufbau mit zentral angeordnetem Netzteil und seitlich platzierten Endstufenblöcken sichert einen idealen Signalfluss innerhalb des Gerätes. Großzügig dimensionierte Massekabel sorgen für besteArbeitsbedingungen der hochwertigen analogen Schaltkreise. Zusammen mit der proprietären Floating and Balanced Verstärkertechnologie von Yamaha garantieren diese Bemühungen ein dynamisches, kraftvolles, und detailreiches Klangbild.

Beleuchtete VU-Meter an der Gerätefront

Und auch das Auge freut sich mit, denn mit seinen akkurat integrierten VU-Metern und dem dezenten OLED-Display strahlt der R-N2000A viel Flair aus.

Jede Signalkette ist nur so gut wie ihr schwächstes Glied. Darum setzt Yamaha auch hinsichtlich der digitalen Sektion auf beste Komponenten. Der ESS Sabre 9026 Pro Digital-Analogwandler sorgt mit seiner 32 Bit Hyperstream Architektur für eine absolut exakte Umsetzung digitaler Signale mit einer Auflösung von bis zu 384 Kilohertz sowie DSD mit 11,2 Megahertz. Gleichzeitig ermöglicht der Chip die vollsymmetrische Signalführung bis hin zu den als Push-Pull-Design ausgelegten Endstufenblöcken, was für eine herausragende Dynamik mit fein herausmodellierten Details sorgt.

Großes Streaming-Talent

Für Streaming-Liebhaber ist der R-N2000A natürlich umfassend gerüstet. Ganz gleich, ob MP3-, WMA-, MPEG4-, WAV-, FLAC- oder DSD-Format, der neue Receiver unterstützt nahezu alle Inhalte gängiger Streaming-Plattformen und kommuniziert über Bluetooth 4.2 oder AirPlay 2 mit Mobilgeräten. Darüber hinaus integriert er sich nahtlos in Yamaha MusicCast Netzwerke.

Hochwertige Lautsprecherterminals

HDMI-Anschluss

Wichtig ist natürlich auch eine entsprechende Anschlussvielfalt hinsichtlich konventioneller Zuspieler. Auch die Auswahl an Inhalten über Streaming grandios ist, zeigt sich der R-N2000A kontaktfreudig für externe Hardware-Zuspieler. Neben zwei analogen Line- und einem CD-Eingang bietet er für Vinyl-Liebhaber einen Phono-Vorverstärker in hochwertiger Ausführung. Auch für digitale Quellen ist der Netzwerk-Receiver gerüstet: Zwei optische, ein koaxialer und ein USB-B-Eingang greifen direkt auf den ESS Sabre Wandlerchip zu. Der zusätzliche HDMI-ARC-Eingang erlaubt zusammen mit dem separaten Subwoofer-Ausgang die schnelle und komfortable Verbindung mit dem Fernseher.

YPAO ist integriert

Für eine optimale Anpassung an den Hörraum sorgt Yamahas YPAO Technologie. Das Lautsprechereinmess- und Room EQ-System wurde immer weiter optimiert und agiert besonders präzise. Für den R-N2000A wurde das automatische Einmesssystem einer erneuten Überarbeitung unterzogen und erfüllt mit einer digitalen Auflösung von 192 Kilohertz bei 64 Bit auch hohe Anforderungen. Dabei funktioniert die Technologie einfach und intuitiv: Der Anwender platziert das mitgelieferte Mikrofon an der Haupt-Hörposition im Raum und startet den Einmessvorgang. YPAO analysiert die Ergebnisse automatisch und passt den Frequenzgang der angeschlossenen Lautsprecher sowie des optionalen Subwoofers mit Hilfe seiner hochpräzisen parametrischen Equalizer an. Gleichzeitig kontrolliert die Yamaha-eigene YPAO R.S.C (Reflected Sound Control) Technologie die wichtigen Erstreflexionen des Abhörraumes und sorgt für ein beeindruckendes Klangerlebnis. Experimentierfreudige Musikliebhaber kommen auf ihre Kosten, denn über die MusicCast App können weitere Einstellungen ganz einfach an persönliche Vorlieben angepasst werden.

In bester Tradition der Yamaha Musikinstrumente

Perfekt zum Streaming-Verstärker passt der neue Standlautsprecher NS-2000A. Die schwarze Hochglanz-Lackierung durchläuft den gleichen aufwendigen Herstellungsprozess wie Yamaha Konzertflügel – ein Prozedere, das nur wenigen ausgesuchten Produkten vorbehalten ist. Damit sorgt der schlanke Lautsprecher für stilvolle Akzente in jedem Wohnbereich, auch dann, wenn keine Musik läuft.

Elegante Formensprache

Um jede Klangquelle und selbst komplexe Musikinstrumente wie ein Klavier oder ein Cembalo mit all ihrer Klangfülle und Vielfalt ausgezeichnet darstellen zu können, sind ganz besondere Membranmaterialien erforderlich. Aus diesem Grund hat Yamaha die Treiber der NS-2000A komplett neu entwickelt. Als Dreiwege-System stützt sich der Lautsprecher auf zwei kraftvolle 6,5-Zoll-Tieftöner, gepaart mit einer Mittel- und einer Hochtonkalotte. Die Membranen bestehen aus einer Mischung aus der Kunstfaser Zylon® und Fichtenholz, wie es auch bei den Resonanzböden der Yamaha Konzertflügel zum Einsatz kommt.

Teile der Frequenzweiche

Frequenzweichen mit Mundorf M-Cap Kondensatoren und massive Anschlussklemmen garantieren eine optimalen Signalweg zu den Chassis. Das Ergebnis sind ideale Übertragungseigenschaften, die die perfekte tonale Balance der besten Studiomonitore mit faszinierender Musikalität verbinden. Alle Frequenzen und entscheidenden Klangelemente, von Musikinstrumenten bis zu Stimmen in jeder Tonlage, werden stets originalgetreu wiedergegeben, was die besondere Musikalität des Klangs nochmals unterstreicht.

Die Minimierung von Gehäuseresonanzen ist eine der größten Herausforderungen im Lautsprecherbau. Allzu oft fehlt es überdämmten Schallwandlern an Lebendigkeit. Die Gehäuse der NS-2000A wurden daher mithilfe von Laser-Vibrometern und Finite Elemente Analyse akribisch auf Schwingungsarmut hin ausgelegt. Für die Dämpfung tieffrequenter Innenraumresonanzen haben die Entwickler auf die im High-End-Lautsprecher NS-5000 erstmals eingeführte Resonator Tube Technologie zurückgegriffen. Auch im Mittel- und Hochtonbereich profitiert die NS-2000A von Innovationen der NS-5000: Patentierte Resonance Suppression Chambers absorbieren die rückwärtig abgestrahlte Energie der Membranen und sorgen für ein faszinierend räumliches und dynamisches Klangbild mit feiner Zeichnung aller Details.

Der Netzwerk-Receiver R-N2000A und der Standlautsprecher NS-2000A sind voraussichtlich ab Ende 2022 im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer für den Receiver R-N2000A sowie den Lautsprecher NS-2000A ist aktuell noch nicht bekannt.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Yamaha PR

Datum: 19. Mai 2022

