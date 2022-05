Update mit Live-Bildern: High End-Neuheiten-Feuerwerk bei Audio Reference - mit Produkten von Wilson Audio, Dan D'Agostino, , Miller & Kreisel, Velodyne Acoustics und Perlisten

Audio Reference aus Hamburg brennt ein echtes Feuerwerk an Produktneuheiten und Produktvorführungen ab - hier zuerst die Übersicht:

Weltpremiere: Die Wilson Audio Chronosonic 4 Seasons Superlautsprecher live erleben. Außerdem in der Vorführung: Die Wilson Audio Alexx V. Weltpremiere: Die neuen „kleinen“ Relentless Endstufen von Dan D’Agostino, sowie erstmals die exzellente Relentless Vorstufe mit Streaming. Weltpremiere: Velodyne Acoustics stellt zwei neue Subwoofersysteme im Preisbereich zwischen 1.000 und 2.000 Euro vor. Den Subwoofer VIQ mit App-Steuerung, sowie den neuen Deep Wave Subwoofer. Weltpremiere: Ein neues Plattenspieler-Modell von VPI Industries. Europapremiere: Perlisten zeigt erstmals in Europa einem breiten Publikum seine innovativen Lautsprechersysteme. Miller & Kreisel: Vorstellung neuer Einbaulautsprecher und der THX Dominus Subwooferserie V+. Bassocontinuo: Zwei neue und wunderschöne Racks. Krell: Vorstellung einer neuen Class-A-Serie, bestehend aus Vorstufe, Endstufe und Phono-Vorstufe. Außerdem: Nordost Kabel ab sofort im Vertrieb von Audio Reference

Wir werden im Special hier nun einige ausgewählte Produkte präsentieren und starten mit Wilson Audio durch.

Wilson Audio

Setup auf der High End

Mit das Beste, was man weltweit an Lautsprechern überhaupt bekommen kann, dürften die neuen Wilson Audio Chronosonic 4 Seasons Superlautsprecher sein.

Woofer

Weitere Treiber

Membran im Detail

Die Bestückung geriet extrem aufwändig: Ein 26,67 vm Woofer, ein 31,75 cm Woofer, zwei 17,78 cm Mitteltöner, ein 10,16 cm Mitteltöner, ein 2,54 cm Hochtöner und ein 25,4 cm Rear Firing Tweeter. Dass einer der beiden Ausnahme-Lautsprecher unfassbare 310,71 kg wiegt, dokumentiert den Sonderstatus ebenfalls. Die "Four Seasons" Edition ist nun etwas ganz Spezielles: Sie ist eine Hommage an die vier Jahreszeiten und an die damit verbundenen Veränderungen in der Natur, die unser Leben und unsere Emtionen beeinflussen. Utah, der Wilson Audio Firmensitz, ist bekannt für seine wunderbar unterschiedlichen vier Jahreszeiten. Jede Jahreszeit dort in der Hochgebirgswüste kleidet die Landschaft in prächtige Farben und schafft atemberaubende Szenen, die jährlich Millionen von Menschen aus aller Welt bewundern.

Technik, stets sichtbar, exklusiv, edel

Seitliche Perspektive

Im Detail

Anschlussfeld

Die XVX-Serie 4 Seasons wurde von den natürlichen Farbkombinationen Utahs und den zahllosen Gebirgszügen, Sanddünen, sich schlängelnden Bächen, Seen und Ausblicken inspiriert. Das Special Applications Engineering Team von Wilson Audio schuf dafür ein elegantes und raffiniertes Design, das sich harmonisch mit den besten Materialien vereint.

Klanglich eine eigene Liga

Dieses Setup sollte man sich nicht entgehen lassen

Man muss zwei Dinge ganz klar sagen: Wir reden hier von einer komplett anderen Dimension. Akustisch ist das wie eine Urgewalt, voller Emotionen, aber mit einer unfassbaren Präzision und Klarheit. Und: Ja, wir wissen, dass sich nur ein extremst kleiner Personenkreis solche Schallwandler weltweit leisten kann. Aber um die Grenze dessen zu demonstrieren, was akustisch, was technisch machbar ist, kann man es als wahre Offenbarung bezeichnen, solche Ultra High End-Devices einmal in der Realität zu sehe und zu erleben - und weil es so viel Freude macht, geht es gleich zum nächsten Produkt.

Kommen wir zu einem etwas kleineren, aber nicht minder faszinierenden Wilson Audio-Lautsprecher-Modell: Der Alexx 5.

Alexx V

Setup auf der High End 2022

Die Alexx 5 von Wilson Audio ist ein weitere Ausnahme-Lautsprecher der Ultra High-End-Schmiede aus Utah/USA. Daher möchten wir dies Box, die uns in der Vorführung so begeistert hat durch unfassbare Kraft, Finesse und Klarheit, im Folgenden genauer vorstellen.

In Orange sehr progressive Optik

Vergleicht man die Gesamtgröße des Alexx V mit dem Original (Alexx), so ist der Alexx V lediglich 2,5 cm tiefer und höher, während die Breite gleich geblieben ist. Jede einzelne Komponente von Alexx V wurde neu bewertet und deutlich verbessert. Durch die Einbeziehung modernster Wilson Audio Technologien, einer gesteigerten technischen Effizienz und dem aktuellen Stand hinsichtlich der Materialwissenschaften hat Alexx V den ursprünglichen Alexx verbessert, indem er noch einmal ein höheres Auflösungsniveau (sowohl zeitlich als auch akustisch) offeriert. Zudem weist der Alexx V auch die neueste Designsprache von Wilson Audio auf, die mit dem WAMM Master Chronosonic eingeführt wurde. Das sogenannte "offene Gantry-Design" ermöglicht nicht nur mehr strukturelle Steifigkeit und Aufstellungsflexibilität, sondern zeichnet sich zusätzlich für ein freieres, organischeres Aussehen und einen emotionalen, ausdrucksstarken Klang aus - gerade letzteres können wir voll bestätigen.

Seitliche Ansicht

Mit konventionellen Lautsprechern, auch aus hochpreisigen Marktsegmenten, kann man einen derartigen Lautsprecher schon allein wegen der verwendeten Materialien nicht vergleichen. Alexx V verfügt über einzigartige und exotische Materialien, die im Laufe von rund 50 Jahren exklusiv für Wilson Audio getestet, entwickelt und verfeinert wurden. Der systematische Einsatz von unterschiedlichen Materialien mit dem Ziel, eine absolut superbe Performance zu erzielen, ist fester Bestandteil der Firmenphilosophie.

Unfassbarer Aufwand in jedem Detail

Die neueste Version des X-Materials mit seinen überragenden Dämpfungseigenschaften findet sich im Tiefton-Abteil, in der Gantry und in den oberen Modulen. S-Material wird hauptsächlich für die Mitteltöner eingesetzt und bietet eine neutrale und natürliche Oberfläche. Die neueste Entwicklung das V- Material, wurde erstmals im Chronosonic XVX eingesetzt und ist strategisch in die Schnittstellen eingebettet, um die Schwingungen zu kontrollieren. V-Material besitzt das Verhalten eines Schwingungsabsorbers und wurde in der Struktur zwischen dem Tieftonmodul und dem Portal eingesetzt. V-Material ist auch in im sorgfältig entwickelten und hochleistungsfähigen Wilson Audio Acoustic DiodeTM Spike-System zu finden. X-, S- und V-Material, kombiniert mit Kohlefaser, austenitischem Edelstahl und Aluminium in Luftfahrtqualität, werden ästhetisch und mit Bedacht gemischt, um größtmögliche Leistungsfähigkeit sicherzustellen.

Der Alexx V Lautsprecher beeindruckt mit einem ußerordentlich anpassungsfähigen Design. Durch die Übernahme von Elementen seiner größeren Geschwister, wie z. B. der umkehrbaren XLF- Tieftöneröffnung und den unabhängig voneinander einstellbaren Modulen, lässt sich dieses System elegant an den jeweiligen Hörraum anpassen. Diese in die DNA der Alexx V eingebetteten Werkzeuge ermöglichen eine einfachere Installation in einer größeren Anzahl von Hörräumen.

Die offene Architektur des Portals, die zuerst mit dem WAMM Master Chronosonic und dann mit dem Chronosonic XVX eingeführt wurde, kommt nun auch bei der Alexx V zum Einsatz. Dies verbessert nicht nur dem Gesamterscheinungsbild des Lautsprechers, sondern optimiert auch die Gesamtsteifigkeit des gesamten oberen Modulbereichs und minimiert den Druck, der hinter den Gehäusen aufgebaut wird, was zu einer nochmals größeren Klangtreue führt. Der einfachere Zugang zu den oberen Modulen ermöglicht eine schnellere Anpassung. Ähnlich wie die innovative Beleuchtungslösung (Sono 1TM von Coolfall®) in Chronosonic XVX verfügt Alexx V über eine Beleuchtungsquerstrebe an der Rückseite des Portals, die die Einrichtung der Lautsprechermodule und die Feinabstimmung des Timings erleichtert.

Wilson Audio steht für perfekte Qualität in jedem Detail

Was gibt es zu den Treibern zu sagen? Aufbauend auf der MTM-Designgeometrie (Midrange-Tweeter-Midrange) der ursprünglichen Alexx haben die Wilson Audio-Ingenieure viel Zeit damit verbracht, elementare Komponenten, die für die Klangeigenschaften des Lautsprechers zuständig sind, weiterzuentwickeln. Jeder Schallwandwinkel an jeder Modulposition wurde verfeinert. Die Abbildung feinster musikalischer Details wird von der Alexx V souverän erledigt.

Die unterschiedlich großen unteren und oberen Mitteltöner ermöglichen eine sorgfältigere Abstimmung des Frequenzbandes, was in Verbindung mit den neuesten Fertigungstechnologien ein höheres Maß an Genauigkeit und Einstellbarkeit ermöglicht. Der unglaublich schnelle und fein auflösende 5,75"- Mitteltieftöner, der in der originalen Alexx, TuneTot® und SabrinaX verwendet wird, wurde in der Alexx V übernommen. Da das Mitteltonband von zwei unterschiedlich großen Treibern verwaltet wird, hat man sich bei Wilson Audio entschieden, die enormen Fortschritte des Alnico (Aluminium, Nickel, Kobalt) QuadraMag® zu nutzen. Dieser 7"-Mitteltöner wurde ursprünglich für den Chronosonic XVX entwickelt und besitzt die Fähigkeit, alle Details des jeweiligen Musikstücks zum Leben zu erwecken. Der QuadraMag- Treiber kombiniert vier getrennte Magnete, die in einer innovativen Quadratur- Geometrie angeordnet sind und die Feinheiten im alles entscheidenden Mitteltonbereich weiter verbessern.

Hinter den Mitteltönern wurden interne Wellendiffusoren auf direktem Wege in das Material gefräst, um das Auflösungsvermögen der Treiber weiter zu unterstützen und die Einschwingzeit des Systems drastisch zu verkürzen. Dies führt zu einer naturgetreueren Reproduktion des Mitteltonbereichs. Beim Hochtöner hat das F&E-Team erneut alle verfügbaren Optionen in Betracht gezogen. Grundsätzlich ist die Integration des Hochtöners und des Mitteltöners ein absolut kritisches Element für eine präzise Klangwiedergabe.

Terminals

Unzählige Stunden wurden damit verbracht, Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu untersuchen. Nach sorgsamen Überlegungen entschied sich das Forschungs- und Entwicklungsteam, ein komplett neues Hochtonsystem zu bauen. Daher verfügt Alexx V über einen völlig neuen Convergent Synergy® Carbon (CSC)-Hochtöner, der auf einer modifizierten Version des vorherigen Convergent Synergy-Motors aufbaut und eine neu konzipierte, komplizierte und innovative Rückwandkammer umfasst.

Dieses Kohlefaserdesign wird komplett im Haus mit mehreren 3D-Druckern hergestellt. Die klanglichen Ergebnisse weisen den Weg zum nächsten Level: Der CSC bietet eine weitaus größere und linearere Hochfrequenzerweiterung, während er gleichzeitig eine noch nie dagewesene Raumabbildung und überragende harmonische Details offeriert.

Technisches Meisterwerk

Die 10,5" und 12,5" Tieftöner wurden von Wilson Audio ursprünglich in Verbindung mit dem WAMM Master Chronosonic entwickelt. Diese hochmodernen Tieftöner verkörpern die neuesten Erkenntnisse von Wilson Audio in Bezug auf eine präzise und nachdrückliche Tieftonwiedergabe. Durch die aufwändige Optimierung des Alexx V-Gehäuses konnte das Innenvolumen im Vergleich zum ursprünglichen Alexx drastisch erhöht werden (+16%). Das Ergebnis ist, dass Alexx V fast das gleiche Innenvolumen des Tieftöners aufweist wie der Chronosonic XVX, was wiederum eine viel tiefere Tieftonwiedergabe, eine schnellere Einschwingphase und eine insgesamt höhere Bassauflösung ermöglicht.

Exakt auf den Punkt: Unterschiede zwischen Alexx und Alexx V

Inspiriert von natürlichen Elementen, die man in Utah, der Heimat von Wilson Audio, findet, sieht man bei der Alexx V schnell schlankere Linien, wie man sie auch bei der XVX sieht. Die freiliegende "skelettierte" Architektur des Gantry (dem „Portal“, womit der Mittel-Hochton-Aufbau gemeint ist) ermöglicht eine Luftigkeit und Offenheit, wie sie derzeit nur beim WAMM Master Chronosonic und dem Chronosonic XVX zu finden ist. Aufgrund der offenen Gantry-Architektur sind die Gantry-Gitter über eingebettete Magnete nahtlos befestigt, was eine schnelle und einfache Montage und Demontage ermöglicht. Alexx V ist in der Gesamtgröße nur minimal tiefer und höher als die Alexx Serie 1 (gleiche Breite wie Alexx Serie 1).

Der neue, für XVX entwickelte 7" Alnico QuadraMag findet seinen Weg in den Alexx V. Dieser Treiber überzeugt durch satten und zugleich feinst detaillierten Klang.

Die neuen AudioCapX®-WA-Kondensatoren werden jetzt auch in der Alexx V- Weiche eingesetzt und werden bei Wilson Audio nach extrem engen Toleranzen gewickelt. Diese Custom-Kondensatoren stehen für maximale Performance hinsichtlich der Tieftonauflösung.

Die brandneue Convergent Synergy Carbon (CSC) Hochtonkammer wird im 3D-Druckverfahren aus edlem Kohlefaser hergestellt. Die Entwicklung dieses speziellen Designs bietet eine größere Hochfrequenzerweiterung, einen lineareren Frequenzgang und harmonischere Detailauflösung.

Die Alexx V, die erstmals mit dem WAMM Master Chronosonic vorgestellt wurde, verfügt über Wilson Audios neuestes Kabelmanagementsystems, welches nicht nur zur optischen Ästhetik des Lautsprechers beiträgt, sondern auch eine hervorragende Lösung sicherstellt, um die perfekte Länge des Lautsprecherkabels für jedes der oberen Module zu erreichen - wenn diese für die korrekte Zeitausrichtung eingestellt werden. Zu diesem raffinierten Design gehört auch die beleuchtete Kreuztraverse mit einer Sono 1 Coolfall-Leuchte für eine einfache Installation in dunklen Umgebung.

Optimale Anpassungsmöglichkeiten

Alexx V überzeugt mit seinem außerordentlich anpassungsfähiges Design, einschließlich der reversiblen XLF-Tieftöneröffnung und der unabhängig voneinander einstellbaren oberen Module. Die einfachere Installation in einer größeren Vielfalt von Hörräumen ermöglicht es Musikliebhabern, die Fähigkeiten dieses Systems nichr nur theoretisch zu wissen, sondern auch praktisch zu erleben. Jedes Chassis ist besser ausgerichtet und befindet sich mehr auf der Achse zum Hörer, was eine hervorragende Darstellung auch kleinster Details offenbart und das Timing an allen Hörpositionen verbessert.

Alle X-Material-Gehäuse mit V-Material an strategischen Stellen (oben auf dem Tieftöner, in der Gantry-Querverstrebung und im neuen Wilson Audio Acoustic Diode Spike). Die Schwingungsdämpfung und die Isolierung des oberen Moduls entsprechen der des Chronosonic XVX und sorgen für eine präzise Einschwingzeit zwischen den Tönen.

Die Wilson Audio Acoustic Diode ist ein komplett neues Spike-System, das mit dem Alexx V eingeführt wurde. Es wurde gegenüber dem konventionellen Standard- Spike-System komplett überarbeitet und zeichnet sich durch eine neuartige Kombination aus austenitischem Edelstahl und V-Material aus. Dieses Kopplungssystem wurde von der Abteilung Special Applications Engineering® (WASAE) von Wilson Audio entwickelt und verfügt über ein überragendes Schwingungsmanagement, das weitaus größere dynamische Nuancen über das gesamte Frequenzspektrum offenbart.

Die speziell angefertigten Wilson Audio-Polklemmen, die erstmals in Sasha DAW auftauchten, wurden nun auch in Alexx V integriert. Mit dieser Polklemme können sowohl Bananensteckeranschlüsse als auch traditionelle Kabelschuhe verwendet werden. Diese Premium-Polklemme bietet einen sauberen Signalweg mit einer verbesserten und größeren Kontaktfläche.

Es wurden ferner mehrere Änderungen an der Frequenzweiche vorgenommen. Da sich nun weniger Komponenten im Signalweg befinden, hat Wilson Audio eine Feinabstimmung vorgenommen und das System für bessere Impedanz- und Empfindlichkeitsmessungen modifiziert.

Unfassbarer technischer Aufwand, exzellente Anpassungsmöglichkeiten, Werkstoffe aus der Luftfahrt, Verarbeitung für die Ewigkeit: All das zeichen Wilson Audio-Lautsprecher und somit auch die Alexx V Box aus.

Perlisten Audio

Mit Perlisten gibt es bei Audio Reference neue High-End-Lautsprecher im Portfolio. Daniel Römer und Lars Johansen greifen zwar bereits auf jahrzehntelange Erfahrungen im Lautsprecherbau zurück, hierzulande jedoch feiern sie mit ihrer neuen S-Serie Premiere. Erfahrene HiFi-Enthusiasten mit hohem Anspruch sowie Heimkino-Gourmets die Zielgruppe bei der Entwicklung von Perlisten Schallwandlern. Ein wahrhaft "aufmerksames" Hörerlebnis soll geboten werden, wie es schon im Firmenmotto "Perceptual Listening" deutlich gemacht wird. Verantwortlich dafür zeichnen innovative Technologien und eine penible Fertigung, so dass Perlisten Lautsprecher feinste Details bei der Musikwiedergabe ebenso authentisch reproduzieren wie die Tonspuren extrem nachdrücklicher Blockbuster. Mit der Perlisten S-Serie präsentiert der Hersteller überdies die weltweit einzige Lautsprecher-Baureihe, die nach THX Dominus Spezifikationen für Heimkinos der Extraklasse zertifiziert ist.

Detail S7c

Das ist auch nur möglich, weil Perlisten auf innovative und einzigartige Technologien setzt. Darunter die Directivity Pattern Control und TeXtreme Carbon Fiber. Maximale Verzerrungsarmut, höchste Linearität und über jeen Zweifel erhabene Dynamik soll damit gewährleistet werden. Directivity Pattern Control (DPC) steht für ein optimales Abstrahlverhalten der Lautsprecher. Die Ingenieure konnten eine Technologie entwickeln, die Boden und Decke des Hörraumes zu weniger Reflektionen anregt als konventionelle Systeme und gleichzeitig einen breiten Sweet Spot bietet. Das Herzstück des DPC Systems ist die in 18-monatiger Entwicklungszeit entworfene Mittel-Hochtoneinheit. Neben Praxistests wurde hier auch ausgiebig mit dem Comsol Acoustic Modeling System simuliert. Die Resultate führten zu einer Anordnung, die zwei 28 mm Mittelton-Kalotten aus Carbon in den Waveguide eines Beryllium-Hochtöners integriert. Die DPC Mittel-Hochtoneinheit bringt einige klangliche Pluspunkte mit sich. Die Mitteltöner lassen sich durch die außergewöhnlich steife und leichte Carbon-Membran eine ganze Oktave tiefer ankoppeln als normale Kalotten. Zudem wird die unerwünschte Schallbündelung großer Konuslautsprecher vermieden. Die Anordnung ist dem D'Appolito-Prinzip ähnlich: Zwischen zwei Mitteltönern ist ein Hochtöner untergebracht, der zusammen mit dem optimierten Waveguide für ein breites horizontales Abstrahlverhalten bei starker Bündelung auf vertikaler Ebene sorgen soll. Die DPC Technologie setzt dadurch unerwünschte Erstreflektionen auf ein Minimum herab und stellt auf allen Hörplätzen ein sehr räumliches Klangbild und exzellenten Stimmen sicher.

S7t

Die Tieftöner der S-Serie greifen ebenfalls auf das Material zurück, das sich bereits für die Mitteltöner der DPC-Einheit bewährt hat. Die TeXtreme Kohlefasern (TPCD) haben bei gleicher Dicke 10% weniger Gewicht als herkömmliche Kohlefaser-Werkstoffe, wobei die Festigkeit durch ein einzigartiges Layering-Verfahren noch weiter erhöht wird. Eine "markerschütternde" Tieftonperformance ist das Resultat, dass beim Flaggschiff-Lautsprecher S7t bis unter 20 Hz reicht.

Sehr hochwertige Verarbeitung

Im Detail

Kompakt, aber klangstark

Wie eingangs erwähnt, ist die S-Serie von Perlisten die erste Lautsprecher-Baureihe, die nach THX Dominus Spezifikationen zertifiziert wurde. Das Qualitätslabel für Kinosound aus San Francisco umfasst für den Home-Cinema-Bereich verschiedene Zertifizierungslevels. Bisher waren Compact, Select und Ultra vorhanden. Mit Dominus wurde eine neue Performance-Klasse eingeführt, die akustischen den Brückenschlag zwischen Home-Cinema und professionellen THX-Kinos schlagen soll. THX Dominus zertifizierte Systeme müssen Kinoräume bis zu einer Größe von 184 Quadratmetern mit Pegeln von 120 dB beschallen können. Und das bei niedrigsten Verzerrungswerten an jedem Hörplatz und mit jedem Material.

S5m

S7t und S7c sind die Flaggschiffe und Topmodelle der S-Serie von Perlisten. Der S7 tower ist mit vier TPCD Tieftönern und einer DPC Mittel-Hochtoneinheit ausgestattet und markiert das Topmodell Der Lautsprecher ist für die ideale Anpassung an den jeweiligen Raum wahlweise als geschlossene Box oder als Bassreflex-System zu betreiben. Der S7 tower ist als S7 center in identischer Bestückung als Centerlautsprecher zu haben.

Die Lautsprecher S5m und S4b sind die kompakteren Einheiten der Serie. Der S5 monitor ist trotz kompakter Abmessungen auf eine enorme klangliche Performance ausgerichtet und mit den identischen Technologien wie die Topmodelle versehen. Die untere Grenzfrequenz liegt bei beeindruckenden 29 Hz und generell ist die Akustik auch für Studio-Monitoring geeignet. Der S4b präsentiert sich als Regallautsprecher und setzt ebenfalls auf akkurate Auflösung und ein optimales Abstrahlverhalten. Er wird mit entsprechendem Subwoofer zum audiophilen Vollbereichssystem und eignet sich exzellent als Surround- oder Deckenlautsprecher. Alle Lautsprecherkomponenten sind THX Dominus zertifiziert.

Die Serie komplett

Die Lautsprecher der S-Serie von Perlisten stehen bereits in den Farben Piano Black und Piano White sowie wahlweise in diversen Holz-Oberflächen zur Verfügung. Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer betragen: Schwarz & Weiß - S7t: 8.995,00 Euro, S7c: 7.495,00 Euro, S5m: 6.495,00 Euro, S4b: 3.995,00 Euro. Es folgt das Custom Finish - S7t: 9.995,00 Euro, S7c: 8.495,00 Euro, S5m: 6.995,00 Euro und S4b: 4.795,00 Euro.

Dan D'Agostino

Im oben beschriebenen Setup mit der Wilson Audio Chronosonic 4 Seasons sind edelste Komponenten von Dan D'Agostino für die Zuspielung zuständig.

Zuspielung

Dan D'Agostino ist eine Größe seiner Branche: Kaum ein anderer Name ist so eng mit Ultra High End Audioverstärkern verbunden wie Dan D'Agostino. In den drei Jahrzehnten seines Schaffens hat er zahlreiche Monumente entworfen, Verstärker, Vorverstärker, Endstufen, CD-Player. Er war ursprünglich der Gründer von Krell Industries und bis 2009 auch der Chefingenieur.

Weitere Relentless-Komponenten

Die Relentless-Serie, bislang bestehend aus dem Relentless Vorverstärker und dem Relentless Monoblock, wird nun durch etwas kleinere Komponenten ergänzt - einen Monoblock und einen streamingfähigen Vorverstärker. Unfassbare Materialqualität, ein bis ins allerletzte Detail stringenter Aufbau und ein unverwechselbares Äußeres dokumentieren den Sonderstatus aller Modelle der Relentless-Baureihe. Das, was hier geboten wird, kann man auch nicht mit dem vergleichen, was allgemein unter "High End" verstanden wird. Die Luxus-Manufaktur aus Arizona operiert schlichtweg auf einem anderen Level - das merkt man natürlich preislich, aber wer das Vergnügen hat, solche Komponenten einmal zu erleben, der weiß, wie viele Facetten des Musikgenusses es in der Realität gibt. Hier nochmals weitere Bilder des großen Monoblocks:

Eine der besten Monoblöcke der Welt

Riesiger Materialaufwand

Von oben

Rückseite

Front in Großansicht

Detail an der Front

Der klassische Relentless Monoblock, der im größten Setup verwendet wird, setzt die Messlatte unerreichbar hoch: Dank eines 5,5-Kilowatt-Netzteils, das etwa 100 Endgeräte versorgt, liefert der Relentless Monoblock mühelos 1.500 Watt an 8 Ohm - und wenn er an eine 220-Volt-Steckdose angeschlossen wird, verdoppelt er seine Leistung auf 3.000 Watt an 4 Ohm und 6.000 Watt an 2 Ohm, und das alles bei der gleichen musikalischen Gelassenheit, die er bei nur 1 Watt bietet. Absolut unfassbar.

Miller & Kreisel

Das Wichtigste in der kurzen Zusammenfassung. Mit den neuen High-Performance-Subwoofern X10+, X12+ und X15+ erweitert M&K Sound das Subwoofer-Portfolio. Die schon bisher erhältlichen 10- und 12-Zoll-Modelle der X-Serie überarbeitete man aufwändig. Sie bieten mit stärkeren Class-D-Endstufen und neu entwickelten Treibern eine weiter gestiegene Performance. Gekrönt wird die mit jeweils zwei in Push-Pull-Anordnung arbeitenden Chassis ausgestattete Serie mit dem Spitzenmodell X15+, das mit bis zu 1400 Watt Impulsleistung aufwarten kann und somit höchste Ansprüche befriedigt. Die Subwoofer der X+ Serie von M&K Sound sind für Räume von bis zu 57 (X10+), 85 (X12+) beziehungsweise 184 Quadratmetern (X15+) mit dem THX-Label zertifiziert.

Wenden wir uns nun den neuen aktiven Subwoofern im Detail zu.

X15+

Technik im Detail

Als Erfinder des Balanced-Dual-Drive-Subwoofers hat M&K Sound seit den 1970er Jahren sozusagen "Tieftongeschichte" geschrieben. Wie bereits der 1973 von M&K Sound für die Band Steely Dan entwickelte Mastering-Subwoofer basieren die Modelle der X+ Serien auf einem Push-Pull-Betrieb zweier Treiber in einem Gehäuse. Durch die nach unten abstrahlende Anordnung des zweiten Lautsprechers regen beide Chassis die Raumluft direkt an und erreichen damit eine Performance, wie sie sonst nur mit zwei gleich großen Subwoofern realisierbar wäre. Gleichzeitig produziert das von M&K Sound seit mehr als 40 Jahren immer weiter perfektionierte Prinzip eine perfekt symmetrische Wellenform – ein Garant für überragende Frequenz-Linearität. Ultrastabile, aus 25 Millimeter starkem MDF gefertigte Gehäuse mit sorgfältig entwickelten Verstrebungen verhindern störende Resonanzen auch bei pegelstarken Tiefton-Gewittern wirkungsvoll.

X10+

Detailverarbeitung

X10+ und X12+

Schon die bislang angebotenen Subwoofer der X Serie von M&K Sound galten nicht zuletzt wegen der grandiosen Leistungsreserven als Referenz bei Profis und äußerst anspruchsvollen Heimkino-Enthusiasten. Mit der X+ Serie erweitert die dänische Lautsprecher-Manufaktur die Produktpalette nicht nur um einen größeren 15-Zoll-Subwoofer, sondern spendiert auch den weiteren Modellen der Baureihe einen nicht unerheblichen Leistungs-Schub.

X15+

So glänzen X10+ und X12+ mit einer Impulsleistung von 1000 beziehungsweise 1200 Watt, während der X15+ auf massive 1500 Watt zurückgreifen kann - geliefert von zuverlässigen, durchdacht aufgebauten dänischen ICE Class-D Verstärkern. Derart potente Endstufen erfordern natürlich leistungsfähige Spielpartner. Aus diesem Grund haben die Ingenieure von M&K Sound auch die Treiber-Chassis der neuen X+ Serie von Grund auf neu konzipiert. Die Magnete und Schwingspulen der 10- und 12-Zoll-Modelle wurden gleich um 30 Prozent vergrößert und die Membranen bestehen nun aus extrem leichtem und dennoch steifen Carbon-Material. Zusammen mit einer noch weiter gesteigerten maximalen Auslenkung gewährleisten diese Maßnahmen eine souveräne und völlig verzerrungsfreie Umsetzung der enormen Kraftreserven.

Bassmembran des X15+

Und diese extreme tieffrequente Energie ist sogar "amtlich": Seit seiner Einführung durch Star-Regisseur George Lucas im Jahr 1983 steht das THX-Logo für die akkurate klangliche Umsetzung von Filmen – genau so, wie sie bei der Abmischung geklungen haben. Lautsprecher von M&K Sound kommen in den besten professionellen Institutionen weltweit zum Einsatz, und so ist es nur folgerichtig, dass auch die neuen X+ Subwoofer die anspruchsvollen Tests für das THX-Zertifikat ohne Schwierigkeiten gemeistert haben. Bereits der X10+ erfüllt die Anforderungen von THX Select für Räume bis 57 Quadratmeter, während der X12+ sogar für THX Ultra Heimkinos mit bis zu 85 Quadratmetern gerüstet ist. Das Topmodell X15+ hat als erster Subwoofer von M&K Sound, und als einer der ersten Subwoofer überhaupt, die hohe Hürde des neu geschaffenen THX Dominus Standards geschafft und versorgt Filmpaläste mit bis zu beeindruckenden 184 Quadratmetern mit Tieftonerlebnissen der Superlative.

Zahlreiche Details im Layout wurden weiter optimiert und verbessert. Im Gegensatz zu den Vorgängermodellen sind die Frontplatten der neuen X+ Subwoofer bündig montiert, die Schutzgitter werden magnetisch gehalten. Mit ihren abgerundeten Kanten wirken die Bass-Boliden sichtbar eleganter. Die Schallaustrittsöffnungen für die unteren Treiberchassis wurden vergrößert, um deren unbändige Tiefton-Energie ohne störende Strömungsgeräusche passieren zu lassen. Gleichzeitig dienen die Öffnungen als praktische Griffe und machen auch die Installation eines großformatigen X15+ zum Kinderspiel.

Die Subwoofer X10+, X12+ und X15+ von M&K Sound sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer betragen 4.950,00 Euro für den X10+, 5.500,00 Euro für den X12+ sowie 6.600,00 Euro für den X15+.

Fazit

Ein Besuch bei Audio Reference auf der High End lohnt sich für jeden, der besten Klang und exklusive Optik liebt. Man bekommt beim Hamburger Edel-Distrubutor, der mit Velodyne Acoustics auch als Hersteller mit großem Erfolg aktiv ist, einen Überblick des technisch Machbaren - ein ganz heißer Tipp von unserer Redaktion.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: Audio Reference

Datum: 19. Mai 2022

