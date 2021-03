Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Anzeige: Click & Meet bei den Sound Brothers in Kassel - ab sofort wieder Vor-Ort-Besuche möglich

Endlich ist es so weit! Die Brothers aus Kassel konnten es schon kaum mehr erwarten und freuen sich nun umso mehr, dass seit dem heutigen 08.03. wieder vernünftige Vorführungen aller interessanten Geräte und echte Beratung im Ladengeschäft möglich sind. Die Sound Brothers haben frisch geduscht, sich die Haare schön gemacht (wir denken da besonders an Alex und Wolf), neue Klamotten rausgelegt und vor allem einen Schnelltest gemacht!

Wie läuft das Ganze ab? Einfach telefonisch (0561/700090), per eMail (kassel@soundbrothers.de) oder per privater Nachricht via Facebook für einen Termin anmelden, die Brothers bestätigen diesen schnellstmöglich und schon kann es losgehen.

Täglich von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr, Samstags bis 16:00 Uhr. Natürlich kann man auch Geräte direkt im Laden abholen und die Sound Brothers liefern auch weiterhin das Produkt der Begierde direkt nach Hause. Einfach mal vorbeischauen unter: https://www.soundbrothers-onlineshop.de/39202120/shop-startseite

Hier geht es direkt zum Sound Brothers Online-Shop!

Text: Philipp Kind / Sound Brothers

Bilder: Sound Brothers

Datum: 08.03.2021