Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Angebot: Yamaha RX-A1080 zum Spitzenpreis bei den Sound Brothers

Die Sound Brothers aus Kassel, die seit gestern endlich wieder Kunden im Ladengeschäft empfangen dürfen, wollen auch die Online-Kundschaft mit sensationellen Angeboten verwöhnen. Der leistungsstarke Yamaha RX-A1080 ist ab sofort zum Preis von nur 1.299 Euro in Schwarz und Titan im Sound Brothers Online-Shop erhältlich. Der AVENTAGE AV-Receiver entfaltet nicht nur ein enormes Leistungspotential, sondern ist auch dank MusicCast multimedial extrem flexibel. Für ein stets optimales akustisches Erlebnis, unabhängig von Quelle und Raum, sorgt Surround: AI!

Hier geht es direkt zum Angebot im Sound Brothers Online-Shop!

Yamaha RX-A1080

WLAN, Internetradio, Spotify, Tidal und vieles mehr sind neben Bluetooth und MusicCast-Unterstützung an Bord. Selbst Rear-Lautsprecher (MusicCast 50 und MusicCast 20) steuert er drahtlos an. Für die traditionelleren Anforderungen einer Mehrkanal-Wiedergabe bringt er sieben Endstufen mit, die 170 Watt an 4 Ohm liefern. Natürlich werden Dolby Atmos und DTS:X vom Cinema DSP HD3-Chip verarbeitet und mit YPAO R.S.C. ist ein exzellentes automatisches Einmesssystem mit Mehrpunkt-Einmessung und präzisem EQ integriert. Als AVENTAGE-Modell bringt er natürlich den 5. ART WEDGE Standfuß mit und auch ein DAB/DAB+ Tuner steckt im RX-A1080.

Hier geht es direkt zum Angebot im Sound Brothers Online-Shop!

Rückseite

Der Yamaha RX-A1080 verarbeitet hochauflösende Audio-Formate, darunter FLAC, WAV, AIFF und viele weitere gängige Dateitypen. Für die aufwändige D/A-Wandlung stehen hochwertige ESS Sabre 9007S Wandler zur Verfügung.

Insgesamt sieben HDMI-Eingänge und drei Ausgänge bringt der AV-Receiver mit. HDR10, Dolby Vision und HLG werden allesamt für eine exzellente Video-Performance unterstützt.

RX-A1080 in Titan

Frontpanel

Natürlich ist MusicCast an Bord und damit sämtliche flexiblen Möglichkeiten für Audio-Streaming inklusive Spotify, Pandora, Tidal, Deezer, Qobuz, JUKE sowie Bluetooth und AirPlay. Auch Audio-Wiedergabe über das Netzwerk wird unterstützt, darunter FLAC, WAV, AIFF in 192 kHz/24-Bit sowie DSD 2.8 und DSD 5.6 MHz.

Der Yamaha RX-A1080 bietet 8 HDMI-Eingänge und zwei Ausgänge mit voller 4K Ultra HD Unterstützung inklusive HDR, Dolby Vision und BT.2020. Auch in 2021 ist die Komponente also für alle relevanten Anforderungen gerüstet.

Hier geht es direkt zum Angebot im Sound Brothers Online-Shop!

Hier geht es direkt zum Angebot im Sound Brothers Online-Shop!

Anzeige

Text: Philipp Kind

Bilder: Yamaha

Datum: 09.03.2021