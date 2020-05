Angebot: Yamaha RX-A1070 AVENTAGE AV-Receiver zum absoluten Top-Preis bei den Sound Brothers

120 Stück des überragenden Yamaha RX-A1070 AVENTAGE AV-Receiver hat Yamaha Deutschland aus Frankreich zurückgeholt. Das haben sich die Sound Brothers aus Kassel nicht entgehen lassen und sofort zugeschlagen! Daher können sie den 7.2-Kanal AV-Receiver mit dem hochleistungsfähigen Cinema DSP HD3 Chip von Yamaha nun zum unschlagbaren Preis anbieten. Nur 888 Euro rufen die Brothers für die Komponente, die natürlich mit DTS:X und Dolby Atmos ausgestattet ist, auf - selbstverständlich mit 36 Monaten Garantie! Hochwertige ESS Digital/Analog-Wandler sorgen auch bei Highres-Audio für ein tadelloses Klangerlebnis. Neben sämtlichen Streaming-Optionen inklusive AirPlay und Blootieht ist auch ein DAB/DAB+ Radiotuner an Bord.

Die Geräte laufen natürlich über YAMAHA Deutschland inklusive deutscher 3-Jahres-Garantie!

Hier geht es direkt zum Angebot im Sound Brothers Online-Shop!

Yamaha RX-A1070

Bedienelemente vorne plus HDMI

Der RX-A1070 ist der größte 7.2 Kanal AV-Receiver der RX-Axx70 Serie von Yamaha. Auch er bringt schon das 64-Bit YPAO Einmesssystem und sogar den Cinema DSP HD3 Chip mit. An Leistung stehen 170 W pro Kanal an 4 Ohm zur Verfügung, ein DAB/DAB+ Tuner ist auch beim 1070 in der Ausstattungsliste zu finden. Auch ein durchdachter Aufbau des Chassis und schwere Standfüße (inklusive dem 5. Standfuß ART WEDGE) sind Kennzeichen des 1070. Wem 7 Kanäle genügen, der findet hier seinen Favoriten. Hochwertige ESS-Wandler sorgen für einen präzisen Klang.

Rückseite des RX-A1070

Natürlich ist MusicCast an Bord und damit sämtliche flexiblen Möglichkeiten für Audio-Streaming inklusive Spotify, Pandora, Tidal, Deezer, Qobuz, JUKE sowie Bluetooth und AirPlay. Auch Audio-Wiedergabe über das Netzwerk wird unterstützt, darunter FLAC, WAV, AIFF in 192 kHz/24-Bit sowie DSD 2.8 und DSD 5.6 MHz.

Der Yamaha RX-A1070 bietet 8 HDMI-Eingänge und zwei Ausgänge mit voller 4K Ultra HD Unterstützung inklusive HDR, Dolby Vision und BT.2020.

Text: Philipp Kind

Bilder: Yamaha

Datum: 13.05.2020

