Angebot: Top-Preis der LG SL9YG Dolby Atmos Soundbar bei den Sound Brothers - Beratung jetzt via Skype und FaceTime

Der anhaltenden Krise zum Trotz halten die Sound Brothers erfolgreich die Stellung. Die Kasseler HiFi- und Heimkino-Experten sind besonders für ihre fachkompetente und objektive Beratung bekannt und geschätzt. Ohne ein geöffnetes Ladengeschäft erschien es zunächst schwer, das Fachwissen an die Kundschaft weiterzugeben. Die Brothers haben sich der aktuellen problematischen Situation aber blitzschnell angepasst und bieten eine intensive Beratung unter anderem via Skype und FaceTime Video-Telefonie an. So können dann auch Produkte gezeigt werden und das Sound Brothers-Team erhält einen Überblick über die Gegebenheiten im eigenen Zuhause und können exakt die richtigen Komponenten empfehlen. Nicht unterkriegen lassen und neue Wege gehen lautet das Motto der Brothers aus Kassel, die sich jederzeit auf eine Kontaktaufnahme über die genannten Tools freuen! Übrigens: momentan kommen die Geräte aus Kassel – abgesehen von Fernsehern – versandkostenfrei nach Hause!

Aktuell gibt es mit der Dolby Atmos-fähigen LG SL-9Y Soundbar im Rahmen der HOT DEALZ einen besonders flexiblen, leistungsfähigen und schicken Klangriegel zum Spitzenpreis bei den Brothers: lediglich 499 Euro (statt 999 Euro UVP!) werden für die Soundbar/Subwoofer-Kombi fällig!

LG Soundbar/Wireless Subwoofer-Kombination

500 Watt Gesamtleistung bringen SL9YG Soundbar und Wireless Subwoofer. Das 4.1.2 System wurde von LG in Zusammenarbeit mit Meridian abgestimmt und liefert eine enorm immersive Soundkulisse, sowohl Dolby Atmos als auch DTS:X werden dekodiert, außerdem unterstützt die Soundbar auch HighRes Audio mit bis zu 192 kHz/24-Bit.

Wer ausreichend Platz hat und auf eine vollwertige Surround-Atmosphäre nicht verzichten möchte, kann optional die Rücklautsprecher SPK8 einsetzen und drahtlos mit der LG Soundbar koppeln. Flexibilität beweist die Komponenten auch bei der Bedienung und ist mit Google Assistant ausgestattet. Die schlanke Komponente kann sehr gut unterhalb des TV-Gerätes platziert werden, auch eine Wandmontage ist problemlos möglich - dann wandeln sich die up-firing Speaker zu front-firing Lautsprechern um.

Sowohl Dolby Atmos als auch DTS:X wird nativ unterstützt

Chromecast ist ebenfalls an Bord und damit umfangreiche Streaming-Features wie Spotify, Google Play Music, Deezer und TuneIn Internetradio.

Verbunden wird die LG Soundbar natürlich per HDMI, aber auch ein optischer Digitaleingang ist integriert und natürlich kann man Audiosignale via Bluetooth zuspielen.

Text: Philipp Kind

Bilder: Sound Brothers / LG

Datum: 30.03.2020

