Angebot: Surround-Komplettanlage mit Top-Komponenten von Yamaha und Quadral bei den Sound Brothers

Die Sound Brothers aus Kassel liefern akustische Dominanz in Wohnzimmer und Heimkino zum besonders attraktiven Preis: Das stylische und gleichzeitig klanglich hervorragende 5.1-Set, bestehend aus dem Yamaha HTR-6072 und Quadral ASCENT-Lautsprechern, ist in mattweiß oder mattschwarz zum günstigen Preis von 2.500 Euro erhältlich. Kenner wissen um die Performance der Ascent-Lautsprecher, die auch in puncto Verarbeitungsqualität und Finish über alle Zweifel erhaben sind - beim AV-Receiver handelt es sich um ein exklusives Fachhandelsmodell, dass absolut baugleich mit dem leistungsfähigen RX-V685 von Yamaha ist, dafür aber mit insgesamt 4 Jahren Garantie daherkommt. Satte 7 x 150 bzw. 235 Watt befeuern das Quadral Surround-System, außerdem siind 4K Upscaling (2x HDMI Out) und sogar ein Plattenspieler-Eingang integriert.

Wie erwähnt, ist der HTR-6072 absolut identisch zum RX-V685, also sowohl optisch als auch technisch exakt baugleich. Der AV-Receiver mit zwei HDMI-Ausgängen dekodiert die objektbasierten Tonformate Dolby Atmos und DTS:X und ist mit dem hochleistungsfähigen Cinema DSP 3D-Chip ausgestattet.

Visuell werden nicht nur HDR10 und HLG, sondern auch Dolby Vision unterstützt. Fünf HDMI-Eingänge und zwei Ausgänge sind an Bord, außerdem Pre-Outs für den Anschluss von zwe aktiven Subwoofern, für Zone 2 und den Anschluss einer Stereo-Endstufe für die Frontkanäle. Der beliebte Yamaha Compressed Music Enhancer kann für alle Eingangsquellen inklusive Phono-Input verwendet werden!

Rückseite

Fernbedienung

Das Yamaha-eigene Lautsprechereinmess-System YPAO kommt beim HTR-6072 übrigens mit RSC (Reflected Sound Control) und sorgt für noch genauere Einmessergebnisse sorgt. Die D/A-Wandlung wird von hochwertigen 384 kHz/32-Bit DACs übernommen, die über eine getrennte Stromversorgung verfügen, um jede Quelle hochauflösend und rauschfrei wiedergeben zu können. Neben FLAC und WAV kann der HTR-6072 auch DSD wiedergeben und dies sogar bei bis zu 11.2 MHz.

Sehr spannend ist der integrierte virtuelle Surround-Modus, der in Kombination mit einem konventionellen 5.1-Set mithilfe der Virtual Presence Speaker- und Virtual Surround Back-Speaker-Technologie ein Erlebnis ähnlich einer 9.1 Kanalanlage entstehen lässt.

Besonders praktisch ist natürlich die Integration in Yamaha MusicCast, so kann man den AV-Receiver mit allen kabellosen Streaming-Lautsprechern des Herstellers kombinieren und auf zahlreiche Musikstreaming-Dienste, Internetradios sowie Dateien im lokalen Netzwerk zugreifen. Zusätzlich zur MusicCast App, die zur Bedienung der Multimedia-Funktionen gedacht ist, bietet Yamaha die AV Controller App an, mit der man den AV-Receiver komplett steuern kann.

Ascent-Set in Weiß

Die Brothers kombinieren den exklusiven Yamaha AV-Receiver mit den Ascent 80 LE Standlautsprechern, Ascent 20 Regallautsprechern, dem Ascent 10 LE Base Center sowie dem exzellenten Subwoofer Qube 10 aktiv!

Ascent 80 LE

Die großen Fronts sind 3-Wege-Bassreflexlautsprecher mit einer maximalen Belastbarkeit von satten 200 Watt. Dank einem Frequenzbereich von 29 bis 46.000 Hz eignen sich die Standboxen hervorragend für die Wiedergabe von hochauflösendem Audio-Material, für dass auch der Yamaha AVR exzellent geeignet ist. Die Ascent 80 LE sind mit zwei 170mm Titanium-Polyporpylen Tieftönern, einem 135mm Titanium-PP-Mitteltöner sowie einer 25mm Alu-Kalotte im Hochtonbereich ausgestattet.

Quadral Ascent 10 LE Base

Der Center arbeitet geschlossen, bietet aber immer noch einen Wirkungsgrad von guten 88 dB und ist ebenfalls als 3-Wege-Konstruktion ausgeführt. Die identische Alu-Kalotte sorgt auch hier für Frequenzen bis zu 46 kHz, darunter agieren zwei 135mm Titanium-PP-Töner. Insbesondere die Übergänge zwischen Tiefen und Höhen werden vom Alu-Hochtöner gleichmäßig und nahtlos realisiert, wodurch ein deutliches und optimal homogenes Klangbild entsteht.

Ascent 20 von Quadral

Die Ascent 20 Regallautsprecher arbeiten als 2-Wege Bassreflex-Lautsprecher und sind ebenfalls mit der Alu-Kalotte in 25mm sowie einem 135 mm Titanium-PP Tiefmitteltöner ausgestattet. Trotz des geringen Platzbedarfes von 309 x 176.5 x 270 mm (HxBxT) liefern sie eine dichte Atmosphäre und tolle Gesamtkulisse im Surround-Setup.

Quadral Qube 10

Der QUBE 10 als aktiver Subwoofer ist mit einer Nennleistung von 200 Watt ausgestattet und befeuert damit einen 260 mm Langhub-Tieftöner. Stabile Standfüße sorgen beim Downfire-Bassreflex-Woofer mit 16,5 kg Gewicht für hohe Stabilität.

Text: Philipp Kind

Bilder: Quadral, Yamaha, Sound Brothers

Datum: 26.05.2020

