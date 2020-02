Angebot: Spitzenklang zum Spitzenpreis - Cabasse Eole 4 5.1-Set mit Yamaha RX-A680 bei den Sound Brothers

Die Sound Brothers aus Kassel warten zum Wochenende wieder mit einem besonders attraktiven Angebot auf: Das edle, kompakte und dennoch leistungsstarke Cabasse Eole 4 5.1-Set gibt es in Kombination mit dem aktuellen Yamaha RX-A680 AV-Receiver für nur 1.499 Euro. Die schicken Satelliten-Kugeln garantieren zusammen mit dem Flach-Subwoofer und dem modernen, hochflexiblen Yamaha AVR ein Klangerlebnis der Extraklasse. Darüber hinaus lassen sie sich problemlos in jede Wohnumgebung integrieren. Das Cabasse Eole 4 5.1-Set ist in Schwarz und Weiß erhältlich.

Hier geht es direkt zum Angebot bei den Soundbrothers!

Yamaha RX-A680 mit Fernbedienung und Einmessmikrofon

Der RX-A680 gehört bei Yamaha zur elitären AVENTAGE-Serie und ist selbstverständlich mit sämtlichen modernen Features ausgestattet. Dazu gehört Dolby Atmos- und DTS:X-Decoding ebenso wie hochwertige D/A-Wandler, HDR-Support und selbstverständlich das vielseitige MusicCast Multiroom-System.

Die Zugehörigkeit zur AVENTAGE-Serie zeigt sich bereits beim Aufbau des Gerätes: Alle AVENTAGE AV-Receiver sitzen in einem resonanzgedämpften Gehäuse durch die Yamaha A.R.T. (Anti Resonance Technology), auch der typische fünfte Standfuße - mittig an der Unterseite montiert - gehört hier dazu. Im RX-A680 stecken hochwertige Burr-Brown Wandler der neuesten Generation, die Verarbeitung von Hi-Res Audiomaterial mit bis zu 384 kHz/32-Bit ist damit möglich.

Yamaha RX-A680

Dank MusicCast kann man auf alle möglichen Streaming-Dienste, darunter Spotify, Deezer und Tidal zugreifen, außerdem auf Internetradio-Stationen. Außerdem ist AirPlay und Bluetooth an Bord, selbst DAB+ empfängt der AV-Receiver. Der RX-A680 bringt auch MusicCast Surround mit, damit lassen sich zwei Streaming-Lautsprecher, z.B. der MusicCast 20 und MusicCast 50 als Surround-Lautsprecher nutzen, ohne dass man Kabel ziehen muss. Auch der MusicCast Sub kann drahtlos mit dem AVR gekoppelt werden.

Vier HDMI-Eingänge und ein Ausgang sind an Bord. An Leistung bringt der RX-A680 bis zu 115 Watt an sieben Endstufen mit. Für die Anpassung der Klangkulisse ist Yamahas bewährter Cinema DSP 3D-Chip an Bord, mit YPAO kann man die Lautsprecher einmessen und Raummoden der Wohnung ausmerzen.

Cabasse Eole 4 5.1-Set in Weiß

Satellit in Schwarz

Die kompakten Satelliten des Cabasse Eole 4 sind als 2-Wege-Lautsprecher mit hochwertigem Koaxialchassis konzipiert. Der Hochtöner ist 19 mm und das Mittel-/Tieftonchassis 100 mm groß dimensioniert, es besteht aus einer Polycarbonat-Membran. Der Kugeldurchmesser beträgt 130 mm.

Die Komponenten können einfach hingestellt oder an der Wand und auf Ständern montiert werden. Das Set ist in Schwarz oder Weiß erhältlich, auch die Stoffabdeckungen entsprechen der gewählten Farbe.

Cabasse Subwoofer

Der clevere Subwoofer Lipari 21 ist besonders flach gehalten und kann so exzellent versteckt werden. Für hohe Leistung sorgt eine integrierte 200 Watt-Endstufe, die das 8-Zoll Chassis aus einer Cellulose-Membran antreibt, so spielt die Komponente bis auf 33 Hz hinunter.

Auch der Subwoofer ist in Weiß und Schwarz, jeweils matt, erhältlich. Der Lipari 21 verfügt über eine Auto-On/Off-Funktion und einen Phasenregler (0/180°).

Text: Philipp Kind

Bilder: Yamaha, Cabasse

Datum: 22.02.2020

