Angebot: Sony VPL-VW790ES zum Top-Preis bei den Sound Brothers

Die Sound Brothers starten mit einem sensationellen Schnäppchen in die Woche: Der Sony VPL-VW790 Laser-Projektor mit nativer 4K-Auflösung ist bei den Ton-und Bild-Experten aus Kassel für nur 8.430 Euro erhältlich - die UVP liegt bei 11.999 Euro. Der Sony ist ein Heimkino-Projektor der Spitzenklasse und kommt mit dem exzellenten X1-Bildprozessor für eine tadellose Signalverarbeitung daher. Satte 2.000 Lumen und ein enormer Kontrast bieten in Kombination mit der nativen 4K-Auflösung beste Voraussetzungen für ein überragendes, authentisches Kino-Bild in den eigenen vier Wänden. Dank Laserlichtquelle ist der Projektor auch weitgehend wartungsfrei, etwa 20.000 Betriebsstunden hält der Lichtspender durch. Wer soviel finanziellen Invest nicht auf einmal stemmen möchte, kann bei den Sound Brothers auf die 0%-Finanzierung (24 x 351,25 Euro) setzen.

Hier geht es direkt zum Angebot im Sound Brothers Online-Shop!

Sony VPL-VW790ES

Seitenansicht

Native UHD-Auflösung mit 4096 x 2160 Pixeln versprechen ein gestochen scharfes, natürliches und kino-gerechtes Bild. Der Sony Projektor ist mit einem nativen Panel ausgestattet - "Schönrechnerei" gibt es hier nicht, sondern 8847360 echte Pixel! Statt bisher 11.999 Euro gibt es den Highend-Beamer für 8.430 Euro. Selbstverständlich handelt es sich um ein deutsches Modell inklusive 36 Monate Garantie mit Premium Service!

Ansicht von oben

Rückseite

Sony setzt beim VPL-VW790ES auf die SXRD-Panel-Technologie, die auch in den Vorgängern zum Einsatz kommt. Das aktuelle Modell wurde aber grundlegend überarbeitet und bietet insbesondere bei Kontrast, Farbdarstellung und Beweungskompensation in Kombination mit dem X1-Bildprozessor klare Verbesserungen für ein enorm authentisches und immersives Heimkino-Erlebnis.

Text: Philipp Kind

Bilder: Sound Brothers / Sony

Datum: 16.11.2021

