Angebot: Sony Master Series AG9 Top-OLED extrem günstig bei den Sound Brothers

Seit dem 20. April sind die Sound Brothers der aktuellen Corona-Situation zum Trotz wieder im Ladengeschäft im Einsatz - mit der notwendigen Hygiene und unter Einhaltung des Mindestabstands kann man sich nun auch offline wieder an der Erfahrung und Kompetenz der Brothers in Kassel erfreuen. Der Online-Shop wird aber keinesfalls vernachlässigt: Aktuell gibt es mit dem Top-OLED aus der Master Series von Sony wieder einen besonderen Leckerbissen, der AG9 in 55 Zoll ist bei den Sound Brothers zum Spitzenpreis von 1795 Euro erhältlich. Zusätzlich gibt es im Rahmen der HOT DEALZ weitere Attraktive Angebote von den Brothers aus Kassel.

Sony AG9

Selbstverständlich haben wir das OLED-Flaggschiff aus Japan bereits in Augenschein genommen und konnten uns von der überragenden visuellen Performance des Gerätes persönlich überzeugen. Auch die Ausstattung lässt keine Wünsche offen: Ultra HD-Auflösung, HDR10, HLG und Dolby Vision, ein Doppeltuner für alle TV-Empfangsarten und ein bärenstarker Bildprozessor sind an Bord. Als Betriebssystem kommt das überaus flexible und übersichtliche Android TV OS zum Einsatz, darüber hinaus gibt es Unterstützung für Apple AirPlay und HomeKit.

Hier geht es direkt zum Angebot im Sound Brothers Online-Shop!

Sehr schmaler Rahmen

Standfuß im Detail

Der Sony OLED TV ist exzellent verarbeitet. Grundsätzlich weist er ähnliche Dimensionen auf wie andere OLED-Fernseher: im oberen Bereich weist er aufgrund des sehr schmalen Panels eine sehr geringe Bautiefe aus, die sich nach unten hin aufgrund der verbauten Technik und des Soundsystems ein wenig erweitert. Im Gegensatz zu vielen OLED-Konkurrenten ist er aber auch in diesem Bereich recht flach und überzeugt zudem mit einer schicken Rückseite. Die Anschlussterminals lassen sich komplett abdecken und dank einem speziellen Kabelhalter verschwindet der Kabelsalat im Standfuß.

Satte Farben, überragende Kontrastwerte und feinste Details sind nicht nur der OLED-Technologie allein geschuldet. Mit dem X1 Ultimate hat der AG9 Sonys stärksten Bildprozessor an Bord, der bei jeglichem Quellmaterial realistische, farbechte und saubere Bilder abliefert. Auch HDR-Material wird absolut authentisch abgebildet und mit "Motionflow XR" ist eine besonders leistungsfähige Zwischenbildberechnung integriert, die geringstmögliche Artefakte und ein sehr flüssiges, angenehmes Bild produziert.

Umfangreiche Presets und Bildeinstellungen

Zahlreiche Bildprogramme liefern je nach Inhalt die optimalen Parameter, auch ein dedizierter Spiele-Modus ist dabei. Zudem gibt es separate Modi für Dolby Vision-Inhalte, mit "Dolby Vision Bright" gelingt die Darstellung des dynamischen HDR-Inhalts z.B. auch tagsüber sehr gut. Auch der beliebte "Netflix-kalibriert"-Modus für ein authentisches Film- und Serien-Erlebnis über Video on Demand kann ausgewählt werden. Enthusiasten, die gerne selbst auf die Video-Einstellungen zugreifen, um das beste aus dem Gerät zu holen, freuen sich über den umfangreichen Video-EQ.

Der Sony AG9 ist mit der Acoustic Surface-Technologie ausgestattet

Übrigens: auch wenn die meisten Kunden der Sound Brothers auf ein separates, leistungfähiges Audio-System setzen werden, der Sony AG9 bringt mit der "Acoustic Surface"-Technologie nicht nur eines der innovativsten, sondern auch eines der am besten klingendsten Klangsysteme moderner Flachbildschirme mit. Für den Alltag benötigt man hier kaum zusätzliche akustische Unterstützung, bei hochwertig produzierten Filmen und Serien sehen das Fans und Enthusiasten selbstverständlich anders.

Der Sony kann mittels WiFi (auch 802.11 ac) oder Ethernet ins Netzwerk integriert werden und verfügt über ein Bluetooth-Modul. Chromecast ist an Bord und auch der Google Assistant kann selbstverständlich genutzt werden. Die HDMI-Eingänge sind allesamt HDCP 2.3-kompatibel und auch der erweiterte Audio Return Channel (eARC) für die Übertragung objektbasierter Tonformate mittels nur einem HDMI-Kabel vom TV zur Audio-Komponente ist Teil der Ausstattung.

Zum Abschluss noch ein Auszug aus unserem Fazit zum Test des Sony Master Series OLED AG9:

Der Luxus-TV von Sony fasziniert ohne Zweifel.Sehr einfach in der Handhabung, punktet der elegante, minimalistisch auftretende OLED Ultra HD-TV mit seinem sensationellen Bild. Ganz besonders gut gefällt uns der AG9, wenn wir Netflix-Inhalte mit dem speziellen Netflix Calibrated Modus ansehen. Hier ist das Bild außergewöhnlich plastisch, kontrastreich und farbecht. HDR-Inhalte zeigen den Bonus der erweiterten Kontrast-Dynamik sehr deutlich, aber trotzdem angenehm und nicht unpassend überzogen.

Auch der TV-Tuner überzeugt mit einem farbechten, lebendigen Bild, das gerade dann sehr authentisch erscheint, wenn man den „Kino“ Bildmodus verwendet. Akustisch weiß der Sony Ultra HD-OLED ebenfalls zu gefallen: Räumlich überraschend dicht, mit sehr guter Differenzierung von Stimmen, Effekten und Musik, und mit einer tadellosen Pegelfestigkeit.

Text: Philipp Kind, Carsten Rampacher

Bilder: Sound Brothers, Carsten Rampacher

Datum: 24.04.2020

