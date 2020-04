Angebot: Satte Bass-Power zum Osterfest - Qube 12a zum Spitzenpreis bei den Sound Brothers

Der anhaltenden Krise zum Trotz halten die Sound Brothers erfolgreich die Stellung. Die Kasseler HiFi- und Heimkino-Experten sind besonders für ihre fachkompetente und objektive Beratung bekannt und geschätzt. Ohne ein geöffnetes Ladengeschäft erschien es zunächst schwer, das Fachwissen an die Kundschaft weiterzugeben. Die Brothers haben sich der aktuellen problematischen Situation aber blitzschnell angepasst und bieten eine intensive Beratung unter anderem via Skype und FaceTime Video-Telefonie an. So können dann auch Produkte gezeigt werden und das Sound Brothers-Team erhält einen Überblick über die Gegebenheiten im eigenen Zuhause und können exakt die richtigen Komponenten empfehlen. Nicht unterkriegen lassen und neue Wege gehen lautet das Motto der Brothers aus Kassel, die sich jederzeit auf eine Kontaktaufnahme über die genannten Tools freuen! Übrigens: momentan kommen die Geräte aus Kassel – abgesehen von Fernsehern – versandkostenfrei nach Hause!

Aktuell haben die Sound Brothers aus Kassel einen bärenstarken Subwoofer von quadral zum Top-Preis in den HOT DEALZ im Angebot. Der 500 Watt starke Qube 12a Aktiv-Sub kommt mit einer überdimensionierten 32 cm Woofer-Membran daher und liefert ein bombastisches Tiefton-Fundament und präzise Kickbässe. In hochwertiger, edler Hochglanz-Lackierung in Schwarz oder Weiß integriert sich der Downfire-Woofer zunächst dezent in jede Wohnumgebung - legt er los, kann allerdings von Zurückhaltung keine Rede mehr sein, brutal und trocken verteilt er harte Bässe kompromisslos und unortbar im Raum. Der Qube 12a ist zum Spitzenpreis von 888 Euro bei den Brothers zu haben.

Hier geht es direkt zum Angebot im Sound Brothers Online-Shop!

Quadral Qube 12a

Satte 32cm misst das Chassis

Der Qube 12a ist für uns kein Unbekannter. Mit exzellenter Pegelfestigkeit, überragender Dynamik und einem besonders exzellenten Tiefgang hat er uns schon häufiger eindrucksvolle Heimkino-Erlebnisse beschert. Der Bassist aus Hannover versteht es hervorragend, parallel tieffrequente Ereignisse zu differenzieren und zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen zu lassen. Dank der leistungsstarken Endstufe können auch größere Räumlichkeiten problemlos beschallt werden. Flink ist er unterwegs und setzt sämtliche tieffrequenten Elemente blitzschnell und präzise um. Aber nicht nur im Heimkino, auch Musik-Fans werden von der ausgezeichneten Struktur und dem hohen Differenzierungsvermögen begeistert sein.

Hochwertige Verarbeitungs- und Materialqualität

Absolut saubere Kantenverarbeitung rundum

500 Watt Sinus Endstufenpower sind ein Machtwort, im Zusammenspiel mit der enormen Impulstreue und der gebotenen Dynamik spielt der Qube 12a in jeder Situation absolut souverän auf. Der Subwoofer kann zudem nicht nur per Cinch, sondern auch per XLR mit dem AV-Receiver verbunden werden. Das stattliche Gewicht beträgt knapp 28kg, trotzdem liefern die Brothers den Sub versandkostenfrei nach Hause.

Text: Philipp Kind

Bilder: Quadral, Sound Brothers, Carsten Rampacher

Datum: 08.04.2020

