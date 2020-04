Angebot: Quadral Platinum+ Surround-Set extrem günstig bei den Sound Brothers - optional mit Yamaha RX-A2070 AV-Receiver

Der anhaltenden Krise zum Trotz halten die Sound Brothers erfolgreich die Stellung. Die Kasseler HiFi- und Heimkino-Experten sind besonders für ihre fachkompetente und objektive Beratung bekannt und geschätzt. Ohne ein geöffnetes Ladengeschäft erschien es zunächst schwer, das Fachwissen an die Kundschaft weiterzugeben. Die Brothers haben sich der aktuellen problematischen Situation aber blitzschnell angepasst und bieten eine intensive Beratung unter anderem via Skype und FaceTime Video-Telefonie an. So können dann auch Produkte gezeigt werden und das Sound Brothers-Team erhält einen Überblick über die Gegebenheiten im eigenen Zuhause und können exakt die richtigen Komponenten empfehlen. Nicht unterkriegen lassen und neue Wege gehen lautet das Motto der Brothers aus Kassel, die sich jederzeit auf eine Kontaktaufnahme über die genannten Tools freuen! Übrigens: momentan kommen die Geräte aus Kassel – abgesehen von Fernsehern – versandkostenfrei nach Hause!

Mit den Quadral Platinum+ Lautsprechern, einzeln oder in Kombination mit einem leistungsfähgen Yamaha AV-Receiver zur standesgemäßen Befeuerung des Surround-Systems, bieten die Sound Brothers ein besonderes Schnäppchen an. 3.333 Euro werden insgesamt für 2 x Quadral Platinum Plus 5, 2 x Quadral Platinum Plus 2, 1x Quadral Platinum Plus 1 und dem Qube 10 Aktiv-Subwoofer fällig. Zusammen mit dem Yamaha RX-A2070 liegt man bei 4.444 Euro.

Platinum+ Five

Der 3-Wege Bassreflex-Lautsprecher Platinum+ Five ist die kleinste Standsäule der Platinum+ Serie, kann aber dennoch mit hoher akustischer Leistungsfähigkeit und einem sehr ausgereiften Klangbild überzeugen. Natürlich kommen die hochwertigen Komponenten wie der RiCom-Hochtöner und die quadral ALTIMA-Membranen zum Einsatz. Der Übertragungsbereich liegt bei 31 - 48.000 Hz, belastbar ist der Lautsprecher mit bis zu 200 W maximal.

Platinum+ two

Die Platinum+ two ist eine 2-Wege-Bassreflex-Regalbox, die eine maximale Belastbarkeit von 90 und eine dauerhafte Belastbarkeit von 60 Watt aufweist. Ihr Frequenzgang reicht von 35 Hz bis 48 kHz. Der Wirkungsgrad liegt bei 85 dB. Die Bestückung: Ein 155 mm Tiefmitteltöner und der RiCom + Hochtöner. Die Platinum + two ist 35 cm hoch, 20,5 cm breit und 27 cm tief und eignet sich aufgrund von ihren kompakten Abmessungen hervorragend als Rear-Lautsprecher.

Platinum+ One Center

Beim Platinum+ one handelt es sich beim one um einen 2-Wege-Center, der im Sinne bester Integrationsmöglichkeiten bewusst kompakt gehalten wurde. Er ist ausgestattet mit einer zusätzlicher Passivmembran. Die Dauerbelastbarkeit beträgt 100 Watt.

Die kurzzeitige maximale Belastbarkeit wird mit 150 Watt angegeben. Der Übertragungsbereich reicht von 40 Hz bis 48 kHz. Wie bereits weiter oben angesprochen, ist der Hochtöner ist bei allen Platinum+ Lautsprechern identisch und eignet mit seinem deutlich erweiterten Frequenzgang ideal für die Wiedergabe moderner Hi-Res-Audio-Medien.

Qube 10 Aktiv

Der Wirkungsgrad (1 W/1 m) wird vom Hersteller mit 86 dB angegeben. Die Bestückung umfasst einen 135 mm Tieftöner mit Altima Membran, einen 135 mm Mitteltöner mit Altima Membran sowie einen RiCom + Hochtöner. 4 Ohm beträgt die Impedanz, wie bei allen Platinum+ Lautsprechern. Der Center ist 17 cm hoch, 48 cm breit und 25,5 cm tief.

Der QUBE 10 als aktiver Subwoofer ist mit einer Nennleistung von 200 Watt ausgestattet und befeuert damit eine 260 mm große Tieftöner-Membran.

Yamaha RX-A2070

Das überdurchschnittlich performante Quadral Surround-Set kann auch in Kombination mit dem exzellenten Yamaha RX-A2070 AV-Receiver erworben werden. Mit dem Komplettpaket bleiben keine Wünsche offen!

Neun Kanäle bringt der Yamaha AVENTAGE AV-Receiver RX-A2070 mit und befeuert 3D-Audio Lautsprecherkonfigurationen in 5.2.4 oder 7.2.2. Ein immersives Sound-Erlebnis mit authentischer Überkopf-Ebene und atmosphärisch dichtem Sound ist damit garantiert - besser als in manchem Kino! Natürlich sind Dekoder für Dolby Atmos und DTS:X an Bord. Und, wie bei Yamaha üblich, ein extrem leistungsfähiger DSP-Prozessor, der Cinema DSP HD3. Dieser fortschrittliche Chip ermöglicht die Verwendung der exzellenten Yamaha DSP-Modi auch bei Dolby Atmos- und DTS:X-Tonspuren.

Ebenfalls an Bord der Schaltzentrale: Überragende Digital/Analog-Wandler von ESS - natürlich HiRes-Audio-geeignet, das Lautsprechereinmesssystem YPAO mit 64-Bit Präzision und satte 220 Watt Leistung pro Kanal (4 Ohm, 1k Hz, 0,9% THD, 1 Kanal ausgesteuert).

MusicCast integriert

Selbstverständlich hat die Yamaha-Komponente MusicCast im Gepäck und bringt umfangreiche Multimedia- und Netzwerk-Features mit. Musik-Streaming vom eigenen lokalen Server oder über Streaming-Anbieter wie Spotify, Pandora und JUKE ist selbstverständlich möglich. Mit TIDAL und qobuz können auch hochauflösende Audio-Dateien aus dem Internet wiedergegeben werden. Flexibel ist man zudem mit Bluetooth und AirPlay. Dabei können z.B. via Bluetooth Signale nicht nur komfortabel vom Smartphone oder Tablet empfangen werden, denn MusicCast ermöglicht auch das Senden von Audiosignalen über das Bluetooth-Protokoll an kompatible Komponenten.

Der RX-A2070 unterstützt FLAC, WAV, AIFF bis 192 kHz/24-Bit, ALAC 96 kHz/24-Bit sowie DSD 2.8 und 5.6 MHz. Mit dem High Resolution Music Enhancer können Streaming-Musikinhalte weiter aufgewertet werden. Radio-Fans freuen sich über die Integration eines DAB/DAB+ Tuners.

Anschluss-Übersicht

Eine solide und hochwertige Verarbeitungsqualität ist hier selbstverständlich. Highlights sind das Aluminium-Frontpanel und der fünfte Geräte-Standfuß. Auch im Inneren beweist der RX-A2070 mit symmetrischem Verstärker-Layout, dem H-förmigem Chassis und den exklusiven ESS DACs einen tadellosen Aufbau.

Insgesamt 8 HDMI-Eingänge und zwei HDMI-Ausgänge mit voller 4K/UltraHD-Kompatibilität stehen zur Verfügung. Sogar HDR inklusive Dolby Vision kann der RX-A2070.

Das Ganze wird über eine übersichtliche und reaktionsfreudige graphische Benutzeroberfläche bedient. Mit den individuell programmierbaren Szene-Tasten, die mit Makros belegt werden können, bietet Yamaha ein attraktives Alleinstellungsmerkmal.

Text: Philipp Kind

Bilder: Quadral, Yamaha, Sound Brothers

Datum: 02.04.2020

