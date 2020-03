Angebot: Mit erstklassigem Sound gegen die Krise - Yamaha R-N803D mit ELAC FS 247.3 zum Top-Preis bei den Sound Brothers

Wenn man schon die nächsten Tage und Wochen im kleinen Kreis zuhause verbringt, dann wenigstens mit erstklassigem Sound aus hochwertigen Komponenten. Bei den Sound Brothers aus Kassel gibt es hierfür die exklusive Kombination aus dem flexiblen und leistungsfähigen Yamaha R-N803D sowie den bärenstarken ELAC FS 247.3 Standlautsprechern - natürlich zum Sound Brothers Superpreis! Das Yamaha R-N803D / ELAC FS 247.3 Paket ist für 2.222 Euro im Sound Brothers Online-Shop erhältlich. Als Bonus gibt es zudem 2 x 3 Meter hochwertiges Silber-Kabel gratis.

Yamaha R-N803D in schwarz

Rückseite

Der Yamaha R-N803D ist der erste Stereo HiFi-Receiver überhaupt, der mit dem effektiven YPAO Lautsprecher-Einmesssystem ausgestattet ist und das Gerät hervorragend auf de Gegebenheiten des Raumes anpasst und Reflexionen korrigiert. Der Receiver verfügt über exklusive 9006AS SABRE Wandler von ESS Technology und kann hochauflösende Audio-Dateien kompromisslos verarbeiten. Mit dem Pure Direct Modus wird zudem eine sehr hohe Signalreinheit sichergestellt, die Musiksignale umgehen dann den Trennverstärker sowie Tone-, Loudness- und Balance-Regelung. Der Leistungsverstärker miit ToP-ART-Konzept in Form eines symmetrischen und direkten Schaltungslayouts liefert bis zu 145 Watt pro Kanal und sitzt in einem schicken, schlichten und edlen Gehäuse mit gebürsteter Aluminium-Front.

Der HiFi-Receiver bringt exklusive audiophile Wandler mit

Gesamtansicht

Neben MusicCast und damit der gesamten Palette an Multimedia-Features des Multiroom-Systems (Spotify, Qobuz, Deezer, Tidal, Juke, etc.) ist beim R-N803D auch Bluetooth an Bord. Über den koaxialen oder optischen Eingang kann auch der TV-Ton problemlos wiedergegeben werden. Auch ein DAB/DAB+ Tuner für klaren Digitalradio-Empfang und Anschlüsse für den Plattenspieler sind integriert.

ELAC FS 247.3

Legendärer JET 5-Hochtöner

Rundum exklusives Finish

Exzellente Spielpartner für den Yamaha R-N803D sind die ELAC FS 247.3 Standlautsprecher, die damals bei uns im Test eine klare Preisklassen-Referenz abstauben konnten. Unsere Empfehlung der Schallwandler gilt auch heute nach wie vor, dank JET 5-Hochtöner werden Frequenzen von bis zu 50.000 Hz realisiert - für die HiRes-Audio-Wiedergabe ist der Schallwandler geradezu prädestiniert.

Ein überdurchschnittliches Auflösungvermögen, exzellente Feindynamik und ein besonders straffer und kräftiger Tieftonbereich zeichnen die ELAC FS 247.3 aus. Auch, was die Stimmwiedergabe betrifft, liefert sie eine beispielhafte Darbietung ab. Weitere Informationen lesen Sie bei uns im Testbericht!

150 mm AS-XR Konus

Sehr hochwertig verarbeitet

Fazit aus dem Testbericht:

ELACs FS 247.3 ist ein rundherum harmonischer, kompletter Standlautsprecher. Nachteile sind ihm kaum nachzuweisen, bis darauf, dass er auf eine recht kräftige und kompetente Zuspielung angewiesen ist. Es gibt Schallwandler in der 1.000 bis 1.500 EUR-Liga, die weniger anspruchsvoll sind. Ansonsten herrscht in jeder Disziplin eitel Sonnenschein. Das fängt schon bei der erstklassigen Verarbeitung an, die bis ins Detail hochwertig ist und Maßstäbe in der Preisklasse bis 1.500 EUR (Stückpreis) setzt. Akustisch brilliert die ELAC durch einen enorm kultivierten Klang, durch herausragende Grob- und Feindynamik und fließende Übergänge zwischen allen Frequenzbereichen. Der kräftige, solide Bassbereich und die ausgezeichnete Räumlichkeit ergänzen den Eindruck einer stimmigen, mit Sorgfalt und Liebe zum Detail konstruierten Standbox.

Text: Philipp Kind, Carsten Rampacher

Bilder: Sven Wunderlich / Yamaha

Datum: 16.03.2020

