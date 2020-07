Angebot: Klang & Design vom Feinsten! Yamaha/Cabasse-Komplettpaket bei den Sound Brothers

Zum Wochenstart gibt es bei den Sound Brothers aus Kassel ein extrem schickes und akustisch starkes 5.1 Surround-Set von Cabasse in Kombination mit dem flachen, aber dennoch sehr leistungsfähigen und flexiblen AV-Receiver RX-S602. Ästhetik und akustische Kompetenz vereinen die exklusiven Komponenten und bieten in jeder Wohnzimmer-Umgebung ein Klangerlebnis der Extraklasse. Die Cabasse Eole 4 mit großem Subwoofer "Santorin 21" und der Yamaha RX-S602 sind in Schwarz und Weiß zum Komplettpreis von nur 1.299 Euro erhältlich. Den Yamaha AV-Receiver gibt es zusätzlich in der Farbgebung "Titan".

Yamaha RX-S602

Rückseite

Auch in Weiß verfügbar

Der schlanke Yamaha RX-S602 AV-Receiver kommt mit allen notwendigen Funktionen und Features für ein beeindruckendes und flexibles Entertainment-Erlebnis im Wohnzimmer daher. Die Quadral-Lautsprecher befeuert er mit satten 60 Watt pro Kanal (6 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,09% THD, 2 Kanäle ausgesteuert), die Audiosignalverarbeitung ist mit dem CINEMA DSP 3D Chip besonders exzellent und natürlich ist das flexible Multiroom-System von Yamaha, MusicCast, an Bord. MusicCast ermöglicht den Zugriff auf Internetradio, zahlreiche Streaming-Dienste sowie Server im Netzwerk, auch zur Alexa Sprachsteuerung ist der AV-Receiver kompatibel. Auch hochauflösende Audio-Dateien, FLAC, WAV und Apple Lossless, werden wiedergegeben.

Hier geht es direkt zum Angebot im Sound Brothers Online-Shop!

Hochwertige Lautsprecher-Terminals

Überdurchschnittlich sauberer innerer Aufbau

Fernbedienung

Für die optimale akustische Anpassung an den Raum verfügt der RX-S 602 über das automatische Einmesssystem YPAO. Vier HDMI-Eingänge und ein Ausgang stehen zur Verfügung,m alle sind Dolby Vision-kompatibel. Trotz seiner schlanken Abmessungen, lediglich 111 mm ist der AVR hoch, entpuppt sich die Komponente als echtes Allround-Talent und wartet auch mit DAB/DAB+ Empfang und App-Steuerung auf.

Hier geht es direkt zum Angebot bei den Soundbrothers!

Cabasse Eole 4 mit Subwoofer Santorin 21

Satellit in Schwarz

Die kompakten Satelliten des Cabasse Eole 4 sind als 2-Wege-Lautsprecher mit hochwertigem Koaxialchassis konzipiert. Der Hochtöner ist 19 mm und das Mittel-/Tieftonchassis 100 mm groß dimensioniert, es besteht aus einer Polycarbonat-Membran. Der Kugeldurchmesser beträgt 130 mm.

Anzeige

Die Komponenten können einfach hingestellt oder an der Wand und auf Ständern montiert werden. Das Set ist in Schwarz oder Weiß erhältlich, auch die Stoffabdeckungen entsprechen der gewählten Farbe.

Hier geht es direkt zum Angebot bei den Soundbrothers!

Auch der Subwoofer ist in Schwarz erhältlich

Der Santorin 21M2 Subwoofer arbeitet nach dem Downfire-Prinzip und lässt sich problemlos in jede Wohnumgebung integrieren, ohne akustische Kompromisse eingehen zu müssen. Die Endstufe leistet satte 200 Watt und treibt damit das 8-Zoll große Chassis mit Cellulose-Membran an.

Auch der Subwoofer ist in Weiß und Schwarz, jeweils matt, erhältlich. Der Santorin 21 verfügt über eine Auto-On/Off-Funktion, Crossover-Einstellung und einen Phasenregler (0/180°).

Hier geht es direkt zum Angebot bei den Soundbrothers!

Weitere Angebote der Sound Brothers finden Sie in den HOT DEALZ!

Text: Philipp Kind

Bilder: Yamaha, Cabasse

Datum: 14.07.2020

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.