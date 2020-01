Angebot: HOT DEALZ by Sound Brothers - der portable LG ProBeam Laser-Projektor zum Top-Preis

Pünktlich zum Wochenende ziehen die Sound Brothers aus Kassel den HOT DEALZ-Joker und bieten mit dem LG ProBeam Andante HF80JS Color Plus Edition ein besonderes Highlight zum drastisch reduzierten Preis an. Der mobile FullHD-Projektor realisiert ein spektakuläres Bild in bis zu 120 Zoll und kommt mit satten 2.000 Lumen Helligkeit daher. Außerdem an Bord: die I-Structure Engine und Bluetooth. Der smarte LG ProBeam Andante HF-80 ist für nur 1.111 Euro statt der UVP von 1.799 Euro erhältlich

LG ProBeam Andante HF-80

Seitliche Ansicht

Frontansicht

Von oben

Trotz der Kompaktheit und Portabilität des LG ProBeam Andante HF-80 wird eine riesige Bilddiagonale von 120 Zoll realisiert, und das bei satten 2.000 Lumen Helligkeit und scharfer 1080p FullHD-Darstellung. Diese eindrucksvollen Eckdaten werden durchs LGs spezielle I-Structure-Engine ermöglicht, bei der alle Komponenten in einer Linie angeordnet sind.

Mit der automatischen Bildeinstellung "Auto Keystone" wird die Installation des kompakten Beamers zum Kinderspiel, dank "4 Corner Keystone" kann man das Gerät zudem perfekt abstimmen, um jede noch so schiefe Projektionsfläche zur hervorragenden Bilddarstellung zu nutzen.

Größe veranschaulicht

Rückseite

An Bord ist das WebOS Betriebssystem von LG. So wird eine einfache und schnelle Bedienung sämtlicher Features und Steuerungsoptionen möglich. Ein direkter Anschluss einer Set-Top-Box ist möglich, außerdem Foto-, Musik- und Videowiedergabe von einem USB-Speicher, auch PowerPoint- und Excel-Dateien können problemlos angezeigt werden. Sound kann drahtlos zur eigenen Anlage, an Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher gesendet werden.

Der LG ProBeam Andante HF-80 ist mit einer fortschrittlichen Laser-Beleuchtungseinheit ausgestattet, die eine sehr hohe Lebensdauer von 20.000 Stunden aufweist.

Text: Philipp Kind

Bilder: Sound Brothers

Datum: 18.01.2020

