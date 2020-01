Angebot: Exklusiver Standlautsprecher ELAC FS 247.3 zum HOT DEALZ-Preis bei den Sound Brothers

Exklusiv-Deal zum Jahresstart bei den Sound Brothers aus Kassel: Die enorm elegante Standbox FS 247.3 mit legendärem JET-Hochtöner von ELAC ist zum unschlagbaren HOT DEALZ-Preis von lediglich 777 Euro versandkostenfrei erhältlich - solange der Vorrat reicht. In sehr attraktivem Design kommt der FS 247.3 Lautsprecher mit einem ausgezeichneten Finish, überragender Verarbeitungsqualität und einer bombastischen akustischen Performance daher. Alle Infos zum Angebot und zu den Lautsprechern gibt es im Online Shop der Sound Brothers! Die ELAC FS 247.3 Lautsprecher sind sowohl in schwarz hochglanz als auch in weiß hochglanz erhältlich.

ELAC FS 247.3

Legendärer JET 5-Hochtöner

Rundum exklusives Finish

Hier geht es direkt zum Angebot im Sound Brothers Online-Shop!

Eine klare Preisklassen-Referenz konnte die exzellente Standbox FS 247.3 damals im Test bei uns abstauben, auch heute hat sie nichts an ihren Qualitäten eingebüßt und realisiert dank JET 5-Hochtöner Frequenzen von bis zu 50.000 Hz - für die HiRes-Audio-Wiedergabe ist der Schallwandler geradezu prädestiniert.

Nicht ganz anspruchslos, was die Zuspielung betrifft, begeistert die FS 247.3 mit einem überdurchschnittlichen Auflösungvermögen, exzellenter Feindynamik und einem besonders straffen und kräftigen Tieftonbereich. Auch, was die Stimmwiedergabe betrifft, liefert sie eine beispielhafte Darbietung ab. Weitere Informationen lesen Sie bei uns im Testbericht!

150 mm AS-XR Konus

Sehr hochwertig verarbeitet

Hier geht es direkt zum Angebot im Sound Brothers Online-Shop!

Fazit aus dem Testbericht:

ELACs FS 247.3 ist ein rundherum harmonischer, kompletter Standlautsprecher. Nachteile sind ihm kaum nachzuweisen, bis darauf, dass er auf eine recht kräftige und kompetente Zuspielung angewiesen ist. Es gibt Schallwandler in der 1.000 bis 1.500 EUR-Liga, die weniger anspruchsvoll sind. Ansonsten herrscht in jeder Disziplin eitel Sonnenschein. Das fängt schon bei der erstklassigen Verarbeitung an, die bis ins Detail hochwertig ist und Maßstäbe in der Preisklasse bis 1.500 EUR (Stückpreis) setzt. Akustisch brilliert die ELAC durch einen enorm kultivierten Klang, durch herausragende Grob- und Feindynamik und fließende Übergänge zwischen allen Frequenzbereichen. Der kräftige, solide Bassbereich und die ausgezeichnete Räumlichkeit ergänzen den Eindruck einer stimmigen, mit Sorgfalt und Liebe zum Detail konstruierten Standbox.

Hier geht es direkt zum Angebot im Sound Brothers Online-Shop!

Text: Philipp Kind, Carsten Rampacher

Bilder: Sven Wunderlich / Sound Brothers

Datum: 14.01.2020

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.