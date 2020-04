Angebot: Edles und akustisch starkes Yamaha/Quadral 5.1 Heimkino-Set zum Sound Brothers Sonderpreis

Nach dem Top-Angebot des Sony Master Series Spitzenmodells AG9 starten wir erneut direkt mit einem attraktiven Angebot der Sound Brothers aus Kassel in die Woche. Heute möchten Yamaha und Quadral mit einer sehr edlen und schicken Kombination das Wohnzimmer in ein klangstarkes Heimkino verwandeln, dafür offerieren die Spezialisten aus Kassel die Yamaha/Quadral Design-Anlage bestehend aus dem kompakten, aber sehr leistungsfähigen Yamaha 5.1 AV-Receiver RX-S 602, dem Lautsprecher-Set Chromium Style 2008 von Quadral sowie dem Aktiv-Subwoofer Qube 8 aus selbem Hause. Das ganze Setup ist zum Aktionspreis von 1.250 Euro erhältlich. Das Boxen-Set ist auch in Hochglanz Schwarz zu haben und den Receiver gibt es auch in Schwarz oder Titansilber.

Yamaha RX-S 602

Rückseite

Auch in Weiß verfügbar

Der schlanke Yamaha RX-S602 AV-Receiver kommt mit allen notwendigen Funktionen und Features für ein beeindruckendes und flexibles Entertainment-Erlebnis im Wohnzimmer daher. Die Quadral-Lautsprecher befeuert er mit satten 60 Watt pro Kanal (6 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,09% THD, 2 Kanäle ausgesteuert), die Audiosignalverarbeitung ist mit dem CINEMA DSP 3D Chip besonders exzellent und natürlich ist das flexible Multiroom-System von Yamaha, MusicCast, an Bord. MusicCast ermöglicht den Zugriff auf Internetradio, zahlreiche Streaming-Dienste sowie Server im Netzwerk, auch zur Alexa Sprachsteuerung ist der AV-Receiver kompatibel. Auch hochauflösende Audio-Dateien, FLAC, WAV und Apple Lossless, werden wiedergegeben.

Hochwertige Lautsprecher-Terminals

Überdurchschnittlich sauberer innerer Aufbau

Fernbedienung

Für die optimale akustische Anpassung an den Raum verfügt der RX-S 602 über das automatische Einmesssystem YPAO. Vier HDMI-Eingänge und ein Ausgang stehen zur Verfügung,m alle sind Dolby Vision-kompatibel. Trotz seiner schlanken Abmessungen, lediglich 111 mm ist der AVR hoch, entpuppt sich die Komponente als echtes Allround-Talent und wartet auch mit DAB/DAB+ Empfang und App-Steuerung auf.

Chromium Surround Style 2008 in Schwarz

Das Lautsprechersystem des Paketangebotes ist das Chromium Surround Style 2008 von Quadral. Vier nach dem geschlossenen Prinzip arbeitende 2-Wege-Regallautsprecher werden von einem geschlossenen 3-Wege-Center und dem erstklassigen aktiven Qube 8 Subwoofer mit 22 cm Langhubtieföner unterstützt. Durch die akustisch geschlossene Ausführung von Center und Regallautsprechern ist problemlos auch eine wandnahe Aufstellung möglich.

Qube 8 in Weiß

Detail am hochglanzschwarzen Qube 8

Rückseite

Innenelektronik

Für die Unterstützung der tiefsten Frequenzen kommt der bewährte Qube 8 zum Einsatz. Der kompakte, aktive Subwoofer überzeugt mit tadellosem Hochglanz-Finish und sauber gerundeten Ecken. Die Aluplatte mit Status-LED und Quadral-Schriftzug ist fast bündig ins Gehäuse eingelassen. Auf der Rückseite findet sich ein solide verschraubtes Anschlußfeld aus Metall. Neben Reglern für Übernahmefrequenz und Lautstärke finden sich noch eine aktivierbare Automatikschaltung und ein Phasenschalter, der zwischen 0 und 180 Grad umgestellt werden kann. Es finden sich Hoch- und Niederpegeleingänge sowie ein Netzschalter auf der Rückseite (zwei Niederpegel-Cinch-Eingänge). Für die richtige Distanz des Subwoofers zum Boden sind vier silberfarbene solide Standfüße zuständig, die im eckigen Design exakt zum Subwoofer passen. Das nach unten abstrahlende Chassis ist sauber eingepasst, hinten findet sich noch eine speziell konstruierte Bassreflexöffnung.

Der Qube 8 liefert 100 Watt Nennleistung und ist mit einem 220 mm Tieftöner bestückt. Bis auf 30 Hz spielt der kompakte Woofer hinunter und versorgt kleine bis mittelgroße Wohnzimmer mit einem sehr soliden Bassfundament und präzisen Punches.

Text: Philipp Kind

Datum: 27.04.2020

