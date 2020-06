Angebot: Attraktives HiFi-Paket mit Yamaha Stereo-Receiver und Dali Oberon 7 bei den Sound Brothers

Ein exzellentes HiFi-Paket mit Top-Performance gibt es zum Wochenende bei den Sound Brothers zu ergattern. Die Bild- und Klangexperten aus Kassel kombinieren die exzellenten Oberon 7 des dänischen Herstellers Dali mit dem bewährten und leistungsfähigen RN-803D von Yamaha. Der Netzwerk-Receiver ist in Schwarz und Silber erhältlich, die Lautsprecher gibt es in Schwarz, Weiß, Walnuss oder Eiche hell. Sämtliche Kombinationen sind aktuell verfügbar und zum Komplettpreis von günstigen 1.500 Euro erhältlich.

Yamaha R-N803D

Für enorme Leistungsfähigkeit und gleichzeitig hohe Flexibilität steht der Yamaha RN-803D bereit und garantiert mit integrierten SABRE 9006AS D/A-Wandlern von ESS Technology eine qualitativ exzellente Wandlung mit 192 kHz bei 24-Bit. Mit dem RN-803D präsentiert der Hersteller darüber hinaus seinen ersten Stereo-Netzwerk-Receiver, der mit der YPAO R.S.C. Einmessautomatik ausgestattet ist. Die Einmess- und Raumanpassungstechnologie war bisher in der Regel den hochwertigen AV-Receivern des japanischen Herstellers vorbehalten. Jetzt setzt Yamaha auch im Stereo-Bereich auf die Korrekturfunktion, um in jeder Wohnumgebung die optimale Klangentfaltung zu erreichen. Außerdem setzt man natürlich auf bewährte HiFi-Tugenden: Ausgewählte Bauteile, ein raffiniertes Schaltungsdesign und Hi-Res-Wiedergabe sind an Bord. Auch die Flexibilität spielt eine große Rolle, so sind alle gängigen Streaming-Dienste sowie Internetradio und auch DAB+ Digitalradio integriert. Dank MusicCast-Funkion gibt der R-N803D Musk aus allen Quellen im Multiroom-System wieder und überträgt die Signale der angeschlossenen Zuspieler - sogar den Plattenspieler am Phono-Eingang - auch auf andere MusicCast-Komponenten.

Rückseite

ESS SABRE D/A-Wandlung

Getreu der eigenen HiFi-Tradition wird der R-N803D mit hochwertigen Bauteilen ausgestattet und ist sehr sorgfältig und durchdacht aufgebaut. Es kommt das ToP-ART-Konzept (Total Purity Audio Reproduction Technology) zum Einsatz, das Schaltungsdesign bietet einen links-rechts-symmetrischen Aufbau mit kürzesten Signalwegen. Die Konstruktion des Chassis selbst basiert auf hoher Rigidität und sorgt mit der "Art Base" für geringste Vibrationen. Auch im Netzwerkbereich kommt ein eigens entwickeltes Netzwerkmodul zum Einsatz, um auch bei den multimedialen Quellen eine bestmögliche Klangqualität bieten zu können.

Zusätzlich zur Wiedergabe von PC, Mac oder NAS ist auch Apple AirPlay für kabellosen Musikgenuss von Mac, iPhone und iPad dabei. An Dateiformaten gibt der R-N803D neben den üblichen Verdächtigen auch Hi-Res-Files wieder, dazu gehören: DSD 5.6 MHz, AIFF, FLAC, WAV mit 192 kHz/24-Bit und Apple Lossless mit 96 kHz/24-Bit. Spotify, Napster, Deezer und JUKE decken alles ab, was sich nicht in der eigenen Musikbibliothek befindet. Wer es gerne audiophiler hätte, kann sich bei TIDAL und Qobuz bedienen. Per Bluetooth kann Musik kabellos von Mobilgeräten wiedergegeben werden und, wie bereits erwähnt, steht ein DAB+ Modul für den Empfang des qualitativ hochwertigen Digitalradios zur Verfügung.

Innenleben

ToP-ART-Aufbau

Das MusicCast Multiroom-System verbindet sämtliche Einzelkomponenten zu einem großen System mit der Möglichkeit, jegliche Audiosignale an jeden Ort im Haus zu transportieren. Quellen, die an ein MusicCast-Gerät angeschlossen sind, stehen auch den anderen MusicCast-Produkten zur Verfügung. Receiver, Soundbars, Audiosysteme bis hin zu Streaming-Lautsprechern, Yamahas MusicCast-Portfolio durchdringt beinahe das gesamte Produktportfolio.

Der Yamaha R-N803D ist mit einem Phono-Eingang ausgestattet und eignet sich ausgezeichnet für die Anbindung eines Plattenspielers. Vier weitere analoge Anschlüsse stehen zur Verfügung, außerdem zwei optische und koaxiale digitale Eingänge für den Anschluss eines Blu-ray Spielers, TV-Gerätes oder ähnliches. An Ausgängen sind zwei analoge, ein Kopfhöreranschluss und ein Subwoofer-Out vorhanden.

Dali Oberon 7

Elegante Sockelkonstruktion

Hochwertige Anschlüsse an der Rückseite

Mit dem großen Standlautsprecher der Oberon-Serie geben die Sound Brothers dem Yamaha RN-803D den perfekten Spielpartner an die Seite. Mit zwei 180 mm großen Tiefmitteltönern und einer neu entwickelten 29 mm Gewebekalotte liefern die Oberon 7 einen linearen Frequenzgang über das gesamte Spektrum von beeindruckenden 36 Hz bis 26 kHz. Mit einem Schalldruck von maximal 110 dB stehen selbst Pegel-Eskapaden im Wohnzimmer nichts im Weg.

Die Oberon 7 stehen für eine besonders angenehme Tonalität, die lange Hör-Sessions besonders entspannt gestaltet, gleichzeitig aber hohe Transparenz und Detailreichtum in keiner Weise vernachlässigt. Die Tiefmitteltöner des 2-Wege-Standlautsprechers sind natürlich aus der Dali-typischen Holzfasermembran gefertigt. Die Membranen bestehen aus einer Mischung aus einem durch die Beigabe von Holzfasern verstärkten, feinkörnigen Papierbrei. Klingt komisch, ergibt als Resultat aber eine besonders steife Struktur mit geringem Gewicht. Heißt: Hohe Belastbarkeit und ebenso hohe Impulstreue. In Kombination mit extrem verlustarmen Sicken und Zentrierspinnen können auch Klarheit und Detailvermögen überzeugen.

Hochtöner der Oberon 7

Tiefmitteltöner aus der typischen Dali-Holzfasermembran

Die Dali Oberon 7 haben wir bereits einem ausführlichen Test unterzogen, hier das Fazit:

Dalis Oberon 7 glänzt mit untadeliger Ausgewogenheit und akustischer Souveränität. Der Standlautsprecher eignet sich für praktisch alle Musikstile durch seine unaufdringliche, gleichzeitig aber trotzdem lebhafte und kraftvolle Wiedergabe. Man kann durchaus einen leistungsfähigen Verstärker einsetzen, dank der hervorragenden Pegelfestigkeit bringt die Oberon 7 so schnell nichts aus der Ruhe. Die Box präsentiert sich in guter Verarbeitungsqualität, dank des optisch schicken Standfußes steht der Schallwandler überall stabil.

Text: Philipp Kind

Bilder: Sven Wunderlich, Yamaha

Datum: 05.06.2020

