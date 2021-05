Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Angebot: 65" Sony 4K TV mit HDMI 2.1 und FALD-Technologie für unter 1.000 Euro bei den Sound Brothers

Die Sound Brothers aus Kassel halten zum Wochenende mit dem Sony KD65XH9288 Ultra HD-TV einen besonderen Leckerbissen zum Top-Preis von lediglich 999 Euro bereit. Mit Full Array LED-Technologie, 100 Hz-Panel und HDMI 2.1-Schnittstellen ist er für alle modernen Anforderungen bereit und soll darüber hinaus hohe visuelle Performance bieten. Selbst Dolby Vision und Dolby Atmos werden unterstützt. Wer zum günstigen Preis einen 65 Zoll großen, aktuellen 4K TV sucht, sollte sich das Angebot der Klang- und Bildexperten aus Kassel genauer ansehen.

Sony KD65XH9288

Wie bereits erwähnt ist der Sony TV mit Full Array LED-Technologie ausgestattet. Das bedeutet, dass die LED-Beleuchtung hinter dem Panel und nicht seitlich oder in den Ecken sitzt. Das ermöglicht ein verbessertes Kontrastverhältnis sowie besseren Schwarzwert gegenüber der einfacheren EDGE LED-Technologie. Der schicke 4K TV sitzt in einem Metallrahmen und kommt exklusiv mit einer sehr schicken Fernbedienung aus Alu. Bei der Signalverarbeitung kommt der hochwertige 4K HDR Prozessor X1 aus dem Hause Sony zum Einsatz, der farbechte und sehr realistische Bilder, sowohl in SDR als auch HDR, garantiert.

Gleichmäßig flüssige Darstellung und hohe Bewegungsschärfe wird mit X-Motion Clarity realisiert, auch Dolby Vision gibt der Sony TV wieder. Außerdem steckt der Netflix Calibrated Mode im Gerät, um beim Streaming über den VoD-Anbieter eine stets authentische Wiedergabe gewährleisten zu können. Mittels X-Balanced Speaker soll selbst die akustische Performance des XH9288 eine hohe Qualität aufweisen.

Text: Philipp Kind

Bilder: Sound Brothers

Datum: 08.05.2021