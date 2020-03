REVIEW: "Zombieland: Doppelt hält besser" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Zombieland: Double Tap

Anbieter: Sony Pictures Entertainment

Laufzeit: 99 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

DTS HD MA 5.1 (Deutsch)

DTS:X (Englisch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin: 19.03.2020

Bild 86 %



"Zombieland: Doppelt hält besser" wurde überwiegend mit Arri Alexa-Kameras in 3.4K-Auflösung gedreht. Aufgrund eines 2K Digital Intermediate bietet die native Auflösung aber kaum einen Vorsprung gegenüber der Blu-ray Disc.

Das Master ist bis auf leichtes Grieseln an einzelnen Stellen recht sauber. Die Ultra HD Blu-ray bietet seinen sehr plastischen HDR-Kontrast mit dynamischen Spitzenlichtern, die vor allem in den dunklen Szenen gut zur Geltung kommen. Bis auf einen meist leicht kühlen Grundton ist das Color Grading sehr dezent, so dass der erweiterte Rec.2020-Farbraum mit vielen bunten Farben präsentiert wird. Der einzige Schwachpunkt ist die Bildschärfe. Während viele Ultra HD Blu-rays trotz 2K Digital Intermediate ein recht scharfes Bild zeigen, wirkt "Zombieland: Doppelt hält besser" etwas detailarm und übertrifft 1080p-Niveau nur in leichtem Umfang.

Ton 85 %



Sony präsentiert auf der Ultra HD Blu-ray den englischen Originalton als DTS:X-Mix und die deutsche Synchronfassung als DTS HD MA 5.1-Mix.

Der Surround-Mix klingt etwas spärlich und beschränkt sich meist auf die Action-Szenen für auffällige Effekte. Der Music Score bleibt überwiegend recht zurückhaltend und es gibt auch viele Szenen, die bis auf die Dialoge weitgehend still auf den hinteren Kanälen bleiben. Aber immerhin bieten die Action-Szenen zahlreiche Momente mit viel Zunder und auch die Deckenkanäle kommen bei der englischen Originalfassung immer wieder stark betont zum Einsatz. Klanglich wird bei "Zombieland: Doppelt hält besser" vor allem der Mitteltonbereich beansprucht während die Bässe relativ zurückhaltend abgemischt sind. Gerade die kurzen Song-Einspielungen aus dem Soundrack haben einen etwas plärrenden Sound.

Special Features

Pannen & Outtakes

Alternative und erweiterte Szenen

Die Doppelgänger

Ein Tag mit Bill Murray

Die Fahrzeuge von Zombieland

Regeln für den Dreh von Zombiefilmen

Die Entstehung von Babylon

Frisches Blut

Audio-Kommentar

