REVIEW: "The Last of Us - Staffel 1" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: The Last of Us - Season 1

Anbieter: Warner Bros. Home Entertainment

Laufzeit: ca. 523 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch)

Dolby Digital 5.1 (Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Anzeige

VÖ-Termin:

20.07.2023

Bild 84 %

"The Last of Us" wurde mit Arri Alexa-Kameras mit einer Auflösung von 3.4K gedreht. Durch den Einsatz eines 4K Digital Intermediate zeigt die Ultra HD Blu-ray leicht hochskalierte Ultra HD-Auflösung und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Die Bildqualität ist etwas wechselhaft. Der Kontrast wechselt zwischen vielen dunklen Szenen und insbesondere Außenaufnahmen mit hohem plastischen Kontrast, der dank HDR-Mastering auch noch etwas mehr Dynamik gewinnt. Ähnlich verhält es sich mit den Farben, die häufig durch das Color Grading etwas schmutzig wirken aber zumindest hin und wieder auch durch eine sehr breite Palette in satten Tönen auffallen. Eine der visuell beeindruckendsten Szenen der gesamten Staffel ist am Ende von Episode 7 zu sehen, die in einem verlassenen Einkaufszentrum spielt, welches mit sehr dynamischem HDR und knallbunten Neon-Farben erleuchtet wird.

Die teilweise etwas ruckeligen Kameraaufnahmen bieten oft nur eine geringe Schärfentiefe und nicht jede Einstellung ist optimal focussiert. Aber die Außenaufnahmen können häufig mit einer hohen Kanten- und Detailschärfe glänzen und von der höheren Auflösung der Ultra HD Blu-ray gegenüber der Blu-ray Disc profitieren.

Ton 83 % (Englisch)

Ton 82 % (Deutsch)



Anzeige



"The Last of Us" wird auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital 5.1-Mix präsentiert.

Der Surround-Mix ist sehr zurückhaltend abgemischt. Über weite Strecken ist außer den Dialogen etwas dezente Musik im Hintergrund zu hören aber richtige Surround-Effekte bleiben doch etwas rar. Immerhin dreht der Surround-Mix in einigen Action-Szenen etwas lauter auf und bringt neben räumlichen Effekten bei der englischen Originalfassung auch die Dolby Atmos-Deckenkanäle in Aktion.

Special Features

Hinter der Episode (9 Featurettes)

Ohne Controller: Die Umsetzung von The Last of Us

Vom Level zur Realverfilmung

The Last of Us: Seltsamer als die Fiktion

Ashley Johnson-Special

Die Darsteller (4 Featurettes)

Ist das Zitat aus The Last of Us? (2 Featurettes)

Das letzte Debriefing mit Troy Baker (5 Featurettes)

Anzeige



Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.