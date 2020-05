"Mad Max: Fury Road"-Prequel "Furiousa" soll George Millers nächster Film werden

Etwas still geworden ist es um "Furiosa", das geplante Prequel zu "Mad Max: Fury Road". Doch Regisseur George Miller bekräftige jetzt gegenüber der New York Times die Hoffnung, nach den aufgrund des Corona-Virous verschobenen Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Three Thousand Years" of Longing" endlich Zeit für den Film zu finden, der die Vorgeschichte der von Charlize Theron gespielten "Mad Max: Fury Road"-Heldin erzählen soll.

Das Drehbuch für "Furiosa" hatte Miller sogar bereits vor den "Fury Road"-Dreharbeiten geschrieben. Die Hauptrolle soll aber nicht Theron sondern eine jüngere Darstellerin um die 20 Jahre spielen, da die Geschichte von "Furiosa" lange Zeit vor den Ereignissen in "Mad Max: Fury Road" angesetzt ist.

