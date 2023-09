REVIEW: "John Wick: Kapitel 4" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: John Wick: Chapter 4

Anbieter: Leonine

Laufzeit: 170:21 min.

Bildformat: 2,40:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Deutsch, Englisch)

Untertitel: Deutsch

VÖ-Termin: 15.09.2023

Film

John Wick (Keanu Reeves) ist nicht tozukriegen und in "John Wick: Kapitel 4" (John Wick: Chapter 4) führt ihn der Kampf gegen die "Hohe Kammer" in die Wüste, nach Japan, Berlin und Paris. Wick entdeckt dabei einen Weg, um ganz offiziell wieder seine Freiheit zurückzugewinnen, doch Wicks Gegenspieler, der Marquis Vincent de Gramont (Bill Skarsgård) setzt zuvor bereits den blinden Killer Caine (Donnie Yen) auf ihn an, um John Wick endgültig zu beseitigen ....

Regisseur Chad Stahelski setzt in "John Wick: Kapitel 4" wieder auf das bewährte Action-Konzept und lässt Keanu Reeves mit chirurgischer Präzision und kreativer Auswahl der Waffen auf seine Gegner los. Der Film bietet teilweise schwindelerregende Action auf hohem Niveau mit einer grandiosen Stunt-Choreographie und nur wenig CGI. Die Fights sind teilweise episch lang und tragen so auch ihren Teil dazu bei, dass "John Wick: Kapitel 4" mit 169:40 Minuten Laufzeit der bislang längste Film der Action-Reihe geworden ist. Die Story ist eigentlich ziemlich dünn und bis auf einen interessanten Twist auch weitgehend frei von großen Überraschungen. Der Film wirkt stellenweise etwas langatmig und viele Aufnahmen hätte man straffen oder gleich komplett streichen können, um die Handlung etwas schneller voranzubringen.

Trotzdem entwickelt "John Wick: Kapitel 4" aber im Lauf der Zeit dennoch einen gewissen Charme, weil er die offensichtlich absurde Inszenierung mit vielen dezent ironischen Elementen garniert und so selbst Donny Ye als blinder Killer erstaunlich überzeugend rüberkommt. Und dann ist da auch noch ein Hund, der immer wieder allen zweibeinigen Darstellern die Show stiehlt. Bill Skarsgård wirkt hingegen in der Rolle des ominösen Marquis Vincent de Gramont viel zu bubihaft, als dass man ihn als vermeintlich großen Spieler innerhalb der Gangster-Welt wirklich ernst nehmen könnte.

Wie es nach "John Wick: Kapitel 4" weitergeht, ist derzeit noch offen. Ursprünglich sollten der vierte und fünfte Teil an einem Stück gedreht werden. Regisseur Chad Stahelski will jetzt jedoch erst einmal eine Pause einlegen und der Zeitpunkt ist auch gut gewählt, da sowohl das Spin-Off "Ballerina" mit Ana de Armas und die Prequel-Serie "The Continental" mit Mel Gibson ohnehin dafür sorgen werden, dass es in der nächsten Zeit nicht an Neuigkeiten aus dem "John Wick"-Universum mangeln wird. Übrigens gibt es bei "John Wick: Kapitel 4" eine kurze Post-Credit-Szene, die aber nicht direkt mit "John Wick" selbst zu tun hat.

Bild 86 %

"John Wick: Kapitel 4" wurde mit digitalen Arri Alexa-Kameras in 4.5K gedreht. Durch den Einsatz eines 4K Digital Intermediate in der Postproduction zeigt die Ultra HD Blu-ray native Ultra HD Blu-ray-Auflösung. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Das Master ist sehr sauber und zeigt selbst in dunklen Szenen kaum Rauschen. Das verbleibende Rauschen gibt den digitalen Aufnahmen durch seine leicht körnige Struktur einen sehr klassische Film-Optik. "John Wick: Kapitel 4" bewegt sich die ganze Zeit zwischen einen leicht düsteren Noir-Look und einem sehr plastischen Kontrast, der lediglich an einer etwas schwachen Durchzeichnung dunkler Bildbereiche schwächelt.

Das HDR-Mastering erhöht die Bilddynamik in hellen Bildbereichen, überstrahlt dabei aber auch stellenweise statt vornehmlich Spitzenlichter zu betonen. Im Direktvergleich mit der Blu-ray Disc wirkt das Bild der Ultra HD Blu-ray lebendiger, lässt aber noch dynamischen Spielraum nach oben offen.

Die Farbwiedergabe ist etwas uneinheitlich und bewegt sich zwischen einer etwas schmutzigen Optik mit einem orange-grün betonten Color Grading und einem neutraler abgestimmten Look mit sehr kräftigen Farben im erweiterten Farbraum.

Die Bildschärfe ist auf Top-Niveau. Das 4K-Digital Intermediate überzeugt nahezu konstant mit einer einer sehr hohen Kanten- und Detail-Schärfe, die einen deutlichen Schärfe-Gewinn im Vergleich zur Blu-ray Disc bietet.

Ton (Deutsch) 89 %

Ton (Englisch) 87 %

"John Wick: Kapitel 4" wird auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc mit einem Dolby Atmos-Mix in Deutsch und Englisch präsentiert.

Der Surround-Mix konzentriert sich vor allem auf die Action-Szenen während der Raumklang in ruhigeren Momenten etwas zurückhaltender ist. Sobald John Wick in Aktion tritt, präsentiert der Dolby Atmos-Mix vor allem bei den vielen Schiessereien einen üppigen Raumklang mit vielen Split-Surround-Effekten von allen Seiten und zusätzlicher Unterstützung durch die Dolby Atmos-Deckenkanäle.

Die Ultra HD Blu-ray bietet eine saubere Hochtonwiedergabe und einen soliden Tiefbass. Der deutsche Dolby Atmos-Mix präsentiert noch etwas üppigeren Heimkino-Sound als die nicht ganz so dynamische englische Originalfassung. Die Synchro klingt im Direktvergleich an vielen Stellen knackiger sowie im Hochtonbereich präzisier. Davon profitiert z.B. die Disco-Szene in Berlin mit einer klareren räumlichen Wiedergabe des Regens von allen Seiten.

Special Features

Chad And Keanu: Through Wick And Thin

World Of Wick

In Honor Of The Dead

A Shot In The Dark

Killing At The Speed Of Traffic

One Killer Shot

Packing A Punch

Suit Up Shoot Up

The Blind Leading The Fight

Psychology Of A Killer

Making A Killing

Train Like A Killer

